Cần áp dụng chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ

Tại cuộc họp thẩm định luật, các ý kiến đề nghị đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được áp dụng chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với quy mô, ngành nghề, phương thức kinh doanh...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: MOJ.

Chiều ngày 1/7/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính cho biết dự thảo luật gồm 5 chương với 35 điều; quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị bổ sung nguyên tắc việc hỗ trợ phải bảo đảm đơn giản, dễ tiếp cận, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, giấy phép con, chi phí tuân thủ không cần thiết; ưu tiên hỗ trợ theo nhu cầu thực tế, quy mô, ngành nghề, mức độ sẵn sàng và khả năng hấp thụ của doanh nghiệp.

“Một chính sách hỗ trợ tốt nhưng thủ tục phức tạp thì doanh nghiệp nhỏ không tiếp cận được. Doanh nghiệp nhỏ và vừa không thiếu nhu cầu, nhưng thiếu thời gian, nhân sự chuyên trách và năng lực hồ sơ.

Thực tế cho thấy nhiều chương trình hỗ trợ có nhưng doanh nghiệp không biết, biết nhưng không đủ hồ sơ, đủ hồ sơ nhưng không đủ kiên nhẫn theo đuổi.

Vì vậy, nguyên tắc của Luật phải đặt ra yêu cầu rõ hỗ trợ không được biến thành một loại thủ tục hành chính mới”, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu rõ.

Nêu một trong những nỗi lo lớn nhất của hộ kinh doanh khi lên doanh nghiệp là kế toán, Hiệp hội đề nghị quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ mới thành lập và doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được áp dụng chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với quy mô, ngành nghề, phương thức kinh doanh.

Đồng thời hỗ trợ phần mềm kế toán dùng chung, mẫu biểu báo cáo đơn giản, hướng dẫn điện tử và dịch vụ hỗ trợ kế toán trong thời gian đầu.

Đại diện Bộ Công an cho rằng dự thảo đề xuất áp dụng cơ chế liên thông dữ liệu tự động và chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” khi cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết để giảm thủ tục. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế chia sẻ thông tin theo thời gian thực, các đối tượng xấu có thể lợi dụng kẽ hở để sử dụng giấy tờ giả, hồ sơ ảo nhằm trục lợi các gói tài trợ.

Do đó, đại diện Bộ Công an đề nghị ngoài việc liên thông dữ liệu giữa thuế và bảo hiểm xã hội, cần tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID/Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) để xác thực chính xác danh tính người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cùng với đó, quy định rõ cơ chế phối hợp thông tin giữa cơ quan hỗ trợ và cơ quan Công an để kịp thời phát hiện, xử lý các dấu hiệu lừa đảo, trục lợi chính sách ngay trong quá trình “hậu kiểm”.

Dưới góc độ an ninh trật tự, tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài không chỉ xâm phạm quyền lợi người lao động mà còn là mầm mống gây ra các vụ đình công, lãn công, khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Vì vậy, đại diện Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung vào dự thảo quy định không xem xét hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đang trong quá trình bị thanh tra, khởi tố hoặc có hành vi cố ý vi phạm nghiêm trọng pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ giải pháp căn cơ về nguồn tài chính để thực hiện các chính sách hỗ trợ được quy định tại dự thảo Luật để đảm bảo tính khả thi.

Kết luận nội dung cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo đáp ứng các tiêu chí bao gồm xác định đúng, chính xác và khả thi phạm vi điều chỉnh cùng nội dung liên quan.

Mặt khác, đảm bảo phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng; các chính sách của dự án Luật đã được Chính phủ thông qua; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính khả thi và nguồn lực tài chính.