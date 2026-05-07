Truy tố 29 bị can sản xuất sữa giả, vi phạm kế toán gây thiệt hại về thuế 100 tỷ đồng

Các bị can sản xuất 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi hơn 39,5 tỷ đồng và vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại về thuế là 100 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 29 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (viết tắt là Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (viết tắt là Công ty Hacofood Group) và các đơn vị khác.

Trong đó, bị can Vũ Mạnh Cường - cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; Hoàng Mạnh Hà - cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có 18 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, bị can Vũ Mạnh Cường đã thành lập các công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và 7 công ty liên quan.

Thông qua các pháp nhân này, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đáng chú ý có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền hơn 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước, từ năm 2019 đến năm 2024, bị can Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là hơn 1.177 tỷ đồng. Trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 1.061 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là hơn 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm.

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, các bị can đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Viện kiểm sát xác định bị can Vũ Mạnh Cường được chia lợi nhuận hơn 19,1 tỷ đồng. Còn bị can Hoàng Mạnh Hà thu lợi hơn 11 tỷ đồng…