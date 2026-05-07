Truy tố 29 bị can sản xuất sữa giả, vi phạm kế toán gây thiệt hại về thuế 100 tỷ đồng

Đỗ Mến

07/05/2026, 16:18

Các bị can sản xuất 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi hơn 39,5 tỷ đồng và vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại về thuế là 100 tỷ đồng.

Một loại sữa giả bị phát hiện trong đường dây. (Ảnh: VTV)

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 29 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (viết tắt là Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (viết tắt là Công ty Hacofood Group) và các đơn vị khác.

Trong đó, bị can Vũ Mạnh Cường - cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; Hoàng Mạnh Hà - cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Bị can Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có 18 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, bị can Vũ Mạnh Cường đã thành lập các công ty, trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và 7 công ty liên quan.

Thông qua các pháp nhân này, Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đáng chú ý có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền hơn 39,5 tỷ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước, từ năm 2019 đến năm 2024, bị can Vũ Mạnh Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông; đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là hơn 1.177 tỷ đồng. Trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 1.061 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là hơn 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm.

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, các bị can đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Viện kiểm sát xác định bị can Vũ Mạnh Cường được chia lợi nhuận hơn 19,1 tỷ đồng. Còn bị can Hoàng Mạnh Hà thu lợi hơn 11 tỷ đồng…

Quá trình điều tra, truy tố vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa (thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng ... ), hạch toán số sách kê khai thuế, là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan đã không phát hiện những sai phạm của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty liên quan để xử lý kịp thời. Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực trên.

Từ ngày 1/7/2026, việc trả lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở xác định giá gói thầu được xác định theo 4 mức khác nhau, dao động từ 30 - 70 triệu đồng/tháng; tối đa không quá 1,5 lần so với tiêu chuẩn của mỗi mức (tối đa 105 triệu đồng)...

Các đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề và lộ trình áp dụng đối với viên chức tại cơ sở y tế công lập...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng serotype SAT1, loại đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam...

Ngày 6/5, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

