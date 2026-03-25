Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối
Hoàng Sơn
25/03/2026, 08:33
Tính đến 23/3/2026, phần lớn đơn vị hoàn tất đăng ký và đạt tỷ lệ gửi báo cáo cao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn chưa đồng đều, một số đơn vị còn chậm ở khâu đăng ký, gửi và đặc biệt là phê duyệt báo cáo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành trước 31/3….
Nhằm bảo đảm hoàn thành Tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h ngày 1/1/2026 theo đúng lộ trình, Bộ Tài chính đã 4 lần công bố báo cáo tiến độ thực hiện của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Đáng chú ý, trong bối cảnh thời hạn gửi báo cáo trước ngày 31/3/2026 đang cận kề, Bộ Tài chính đã liên tiếp hai lần phát đi yêu cầu đôn đốc các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn tất việc đăng ký đối tượng kiểm kê trên phần mềm.
Cập nhật đến 17 giờ ngày 23/3/2026, cơ quan này tiếp tục nhắc lại yêu cầu và siết tiến độ đối với các đơn vị còn chậm trễ.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam được yêu cầu hoàn thành việc đăng ký chậm nhất trong ngày 25/3/2026. Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam cũng được yêu cầu khẩn trương truy chức năng báo cáo tiến độ kiểm kê trên phần mềm theo quy định.
(Báo cáo tiến độ thực hiện kiểm kê tài sản công của Bộ Tài chính)
Theo
báo cáo, Bộ Tài chính là đơn vị ghi nhận tổng đối tượng
kiểm kê cao nhất là 660 đơn vị đã đạt tỷ lệ hoàn
thành 100%. Nhiều bộ, ngành quy mô lớn khác như
Bảo hiểm xã hội Việt Nam (520 đơn vị), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (401 đơn
vị), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (400 đơn vị) cũng đã hoàn tất đăng ký, đạt
100%.
Tuy nhiên, trong tổng số 54 bộ, ngành thuộc khối trưng ương, vẫn còn hai
đơn vị chưa hoàn tất đăng ký đối
tượng kiểm kê.
Trong đó,
Hội Nhà Văn Việt Nam mới chỉ đạt 50% khi chỉ 3/6 đơn vị vẫn
chưa đăng ký, trong khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt 97%, còn 5 đơn vị chưa
đăng ký. So với thời điểm ngày 19/3/2026, tiến độ đăng ký
không có nhiều chuyển biến.
Trái lại, ở khối địa phương, tiến độ triển khai đồng đều hơn khi 100% tỉnh,
thành phố đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê. Nhiều địa phương có số lượng
đơn vị lớn như TP. Hồ Chí Minh (3.655 đơn
vị), Hà Nội (3.596 đơn vị), Phú Thọ (3.259 đơn vị), Thanh Hóa (3.155 đơn vị) đều
đã hoàn thành đúng yêu cầu.
Bên cạnh
đó, về tình hình gửi báo cáo đối với tài sản cố định, tính hết ngày 23/3/2026, cả
nước có 91% đơn vị đã gửi báo cáo.
Ở khối trung ương, vẫn còn 2 đơn
vị chưa gửi báo cáo là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Luật
gia Việt Nam. Song song, vẫn ghi nhận 09cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước ởngưỡng 91%baogồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Namvà Tòa án nhân dân tối cao.
Tại địa phương, tất cả các tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo, song vẫn tồn tại 10 địa phương có
tỷ lệ dưới mức bình quân chung. Đáng chú ý, Đồng Tháp là địa phương duy nhất
đạt tỷ lệ gửi báo cáo 100%.
Tính chung, trong hơn 70.000 đơn vị thuộc diện kiểm
kê, đã có trên 64.700 đơn vị gửi báo cáo, tương ứng 91%. Tuy nhiên, tỷ lệ báo
cáo được phê duyệt mới đạt khoảng 80% với 56.236 đơn vị.
Ở khối trung ương, có 6cơ quan đã hoàn tất việc gửi báo cáo nhưng
chưa có hồ sơ nào được duyệt gồm: thanh tra Chính phủ,
Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam.
Ngược lại, hai đơn vị là Liên
đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội Luật gia
Việt Nam do chưa gửi báo cáo tài sản cố
định tính đến thời điểm báo cáo nên chưa phát sinh báo cáo được duyệt.
Trong khi đó, nhiều đơn
vị dù tỷ lệ gửi báo cáo đạt 100% nhưng tỷ lệ
duyệt vẫn dưới 20% như Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam (16%), Thông tấn xã Việt Nam (7%), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
(11%).
Tại địa phương, tiến độ duyệt nhìn
chung trên 50% nhưng có sự chênh lệch rõ rệt. Bốn địa phương dẫn đầu gồm Lạng
Sơn, Quảng Ninh, An Giang và Đồng Tháp với tỷ lệ gần như tuyệt đối ở cả hai
khâu gửi và duyệt. Ngược lại, một số địa phương có tỷ lệ duyệt thấp như Hà Tĩnh
(56%), Thanh Hóa (57%), Ninh Bình (56%). Khánh Hòa là địa phương duy nhất có tỷ
lệ duyệt dưới 50%, đạt 48%.
Theo kế hoạch, hạn chót để hoàn thành việc gửi
báo cáo là ngày 31/3/2026. Trước áp lực 7 ngày còn lại, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp
tục chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn thành kiểm kê và
gửi báo cáo đúng hạn; đồng thời tăng cường rà soát, đảm bảo tính chính xác, đầy
đủ của số liệu trước khi phê duyệt.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá
nhân không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ
chung. Đối với các đơn vị còn chậm đăng ký như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam, cần hoàn thành trong ngày 25/3/2026.
Cũng theo báo cáo, so với thời điểm ngày 19/3, số lượng đơn vị chưa truy cập hệ thống báo cáo đã giảm mạnh từ 8 xuống còn 1 đơn vị.
