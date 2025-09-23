Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội đánh giá việc giảm thời gian kê khai bổ sung từ 10 năm xuống còn 5 năm chưa phù hợp với thực tế.

Nguyên nhân là do có những trường hợp doanh nghiệp đã được kiểm toán hoặc thanh tra nhưng Cơ quan thanh kiểm tra khác khi kiểm tra ở kỳ khác lại có kết luận dẫn tới ảnh hưởng tới số liệu xác định nghĩa vụ thuế tại kỳ đã có kết luận, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội giải thích.

Chính vì vậy, doanh nghiệp này đề xuất sửa mức thời gian được khai bổ sung hồ sơ khai thuế là 10 năm thay vì giảm xuống 5 năm như dự thảo.

Cùng với đó, bổ sung thêm trường hợp sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế nhưng Cơ quan thanh kiểm tra khác khi kiểm tra ở kỳ khác lại có kết luận làm ảnh hưởng tới số liệu xác định nghĩa vụ thuế tại kỳ đã kiểm tra vẫn được khai bổ sung.

Luật Quản lý thuế hiện hành đang quy định không truy thu trong 10 năm và không xử phạt trong thời gian từ 5 đến 10 năm. Chính vì vậy, việc chỉ cho kê khai điều chỉnh trong 5 năm mà chưa có hướng dẫn xử lý sai sót phát sinh từ năm thứ 5 đến năm thứ 10 có thể gây khó khăn trong áp dụng thực tế và tiềm ẩn rủi ro lạm dụng. Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín

Trong khi đó, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho rằng Khoản 5 Điều 12 Dự thảo Luật chỉ cho phép người nộp thuế kê khai bổ sung hồ sơ trong 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra, là chưa phản ánh đầy đủ.

Ngoài ra, công ty cũng lưu ý pháp luật kế toán hiện hành chưa quy định về thời hạn điều chỉnh sai sót với báo cáo tài chính nên Dự thảo Luật Quản lý Thuế cần hướng dẫn rõ trong trường hợp này không điều chỉnh hồ sơ khai thuế nhưng vẫn cần xử lý nghĩa vụ thuế.

Đại diện đơn vị này cho rằng những sai sót trong thời gian từ 5-10 năm làm tăng nghĩa vụ thuế hoặc làm giảm số thuế được hoàn sẽ được điều chỉnh theo nguyên tắc “phi hồi tố”, tức số thuế sẽ được tính vào kỳ phát hiện sai sót.

Đồng thời người nộp thuế phải nộp bổ sung số thuế tăng hoặc điều chỉnh giảm số thuế đã hoàn và tự tính tiền chậm nộp, trừ trường hợp hành vi gian lận hoặc trốn thuế.

Điều này giúp giảm thủ tục hành chính, giảm hồ sơ kê khai điều chỉnh và tối ưu hóa nguồn lực dữ liệu quốc gia, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý thu, nộp thuế, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín cho biết.

Dựa trên phương án đề xuất, Khoản 5 Điều 12 Dự thảo Luật Quản lý Thuế được kiến nghị sửa đổi theo hai hướng:

Phương án 1: Quy định cụ thể tại Dự thảo Luật Quản lý Thuế về xử lý sai sót trong thời hạn từ 5 đến 10 năm

Theo đó, Luật cho phép người nộp thuế kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế.

Tuy nhiên, nếu phát hiện sai sót trong khoảng thời gian 5-10 năm, người nộp thuế vẫn phải kê khai nghĩa vụ thuế vào kỳ phát hiện, nộp đầy đủ số thuế phát sinh và tính tiền chậm nộp, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín nhấn mạnh

Phương án 2: Giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về xử lý sai sót trong khoảng thời gian 5-10 năm.

Cụ thể, Chính phủ quy định các trường hợp được khai hồ sung sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế và trường hợp sai, sót trong thời hạn từ 05 năm đến 10 năm.

Trả lời về các đề xuất trên, Bộ Tài chính cho biết việc giảm thời gian kê khai bổ sung từ 10 năm xuống 5 năm được cho là phù hợp với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính về thuế, đồng thời tránh doanh nghiệp lợi dụng khai bổ sung để thực hiện hành vi gian lận.

Ngoài ra, quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế khi nhiều quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc cho phép kê khai bổ sung từ 3 - 5 năm, nâng cao trách nhiệm kê khai trung thực, giảm tải hồ sơ lưu trữ và tạo điều kiện cho chuyển đổi số, xử lý hồ sơ thuế điện tử nhanh chóng, hiệu quả.