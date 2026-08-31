Bộ trưởng Bessent phát tín hiệu không can thiệp thêm, dù đồng yên trượt giá xuống ngưỡng nhạy cảm

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Yonhap.

Dù tỷ giá đồng yên Nhật Bản giảm quá mức 160 yên đổi một USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (30/8) - một ngưỡng được coi là có khả năng dẫn đến sự can thiệp - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Bessent bày tỏ sự tin tưởng rằng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda sẽ có những quyết định đúng đắn về chính sách tiền tệ, với sự ủng hộ của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Khi được hỏi liệu BOJ có nên xem xét tăng lãi suất liên tiếp để ứng phó với sự suy giảm của đồng yên hay không, ông Bessent cho biết: "Tôi không định nói họ nên làm gì. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ đã đến hồi kết của Abenomics, một chương trình kinh tế tăng phát (reflationary)”.

Chiến lược Abenomics, được khởi xướng vào năm 2013 dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, là một chính sách kinh tế nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài với sự kết hợp của kích thích tiền tệ quy mô lớn, chi tiêu tài khóa lớn và các bước để tăng tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản.

Ông Bessent nhận định Nhật Bản đã giải quyết được giảm phát và giờ là lúc chuyển sang chính sách "Takaichi-nomics" dưới thời Thủ tướng Takaichi, để nước này có thể trải nghiệm những lợi ích từ các chính sách trước đây nhằm hồi sinh nền kinh tế. Ông Bessent cho biết "Takaichi-nomics" thân thiện hơn với cổ đông thông qua sự giảm bớt các quy chế giám sát, đặc biệt là đối với lực lượng lao động, đồng nghĩa với việc giảm sự can thiệp của chính phủ.

"Tôi nghĩ họ nên ngồi lại và tận hưởng thành công của Abenomics và để thành công đó tiếp tục”, ông Bessent nói về những khuyến nghị của ông đối với chính sách tài khóa của Nhật Bản.

Là một người ủng hộ mạnh mẽ của Abenomics, sau khi lên cầm quyền, Thủ tướng Takaichi tiếp tục đưa ra một chương trình chi tiêu công đầy tham vọng để thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng và giảm bớt tác động của chi phí sinh hoạt tăng cao đối với các hộ gia đình. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng cách tiếp cận tài khóa mở rộng này mâu thuẫn với nỗ lực của BOJ nhằm kiềm chế lạm phát bằng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Các kế hoạch chi tiêu lớn của bà Takaichi đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ là 2,945% vào đầu tháng này, khi các nhà đầu tư lo ngại về khối nợ công khổng lồ của Tokyo.

Theo dự kiến, ông Bessent sẽ gặp Thống đốc Ueda bên lề cuộc họp hai ngày của các quan chức tài chính và ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) tại Asheville, North Carolina, Mỹ bắt đầu vào ngày thứ Hai (31/8).

Vào ngày 31/7, Nhật Bản và Mỹ đã thực hiện một cuộc can thiệp chung hiếm gặp vào thị trường ngoại hối, mua vào đồng yên để ngăn sự sụt giảm chóng mặt của yên và đà bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Quan điểm lạc quan về đồng yên mà ông Bessent đưa ra trong cuộc trao đổi với Reuters vừa rồi trái ngược với khi ông xác nhận động thái can thiệp chung của Washington với Tokyo cách đây 1 tháng. Khi đó, ông cho biết hành động can thiệp này là nhằm ứng phó với những biến động "hỗn loạn" của đồng yên.

Sáng nay (31/8), đồng yên phục hồi so với phiên trước, giao dịch ở mức khoảng 159,8 yên đổi 1 USD.

Đồng yên yếu đã trở thành một vấn đề lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản, vì đồng nội tệ mất giá đẩy giá hàng hóa nhập khẩu và lạm phát nói chung lên cao.

Một nguyên nhân chính khiến yên mất giá là việc BOJ tăng lãi suất chậm dẫn tới chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng lớn.

Những phát biểu mới nhất của ông Bessent về tỷ giá đồng yên được đưa ra trước cuộc họp chính sách tiếp theo của BOJ, dự kiến diễn ra trong hai ngày 17-18/9. Các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng BOJ có thể sẽ tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 9 và đang xem xét đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất sau đó so với tốc độ hiện tại là khoảng hai lần mỗi năm.

Việc tăng lãi suất vào tháng 9, thay vì tháng 10, có thể thúc đẩy kỳ vọng của thị trường rằng BOJ sẽ tăng lãi suất mỗi quý một lần, thay vì tốc độ hiện tại là hai quý một lần - theo một số nhà phân tích.

Sau cuộc họp tháng 7, Thống đốc Ueda nói sẽ tập trung vào rủi ro lạm phát gia tăng và không loại trừ khả năng tăng tốc độ tăng lãi suất nếu điều kiện tài chính được coi là quá lỏng lẻo. Tuy nhiên, những thông điệp cứng rắn từ BOJ vẫn chưa thể tạo ra một nền tảng bền vững cho sự phục hồi đồng yên.

Theo số liệu được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố tuần vừa rồi, nhà chức trách nước này đã chi một khoản kỷ lục 96,5 tỷ USD trong đợt can thiệp ngoại hối chung với Mỹ vào cuối tháng 7, khi đồng tiền Nhật Bản chạm mức yếu nhất trong 40 năm gần 164 yên đổi 1 USD.