Đồng yên trượt giá về gần ngưỡng có thể kích hoạt can thiệp

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà dự báo đều bi quan về triển vọng tỷ giá đồng yên...

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Đồng yên Nhật Bản đang một lần nữa đương đầu áp lực giảm giá, chênh vênh gần ngưỡng 160 yên đổi 1 USD - một mức tâm lý quan trọng có thể khiến thị trường đồn đoán về khả năng nhà chức trách một lần nữa can thiệp tỷ giá.

Sau một thời gian ngắn hồi phục nhờ can thiệp phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng yên lại đang suy yếu. Tác dụng ngắn ngủi của đợt can thiệp tiếp tục nhấn mạnh tình trạng chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản - vốn được xem là một nguyên nhân chính khiến đồng yên trượt giá - cũng như sự cần thiết phải có chính sách thắt chặt quyết liệt hơn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) để mang lại sự phục hồi bền vững cho đồng nội tệ.

Phiên ngày 11/8 tại thị trường Mỹ, đồng yên kết thúc ở mức 159,28 yên đổi 1 USD. Sáng nay (12/8), yên giảm còn 159,4 yên đổi 1 USD.

“Nếu tỷ giá đồng yên giảm mạnh qua ngưỡng 160 yên đổi 1 USD, mối lo ngại về có thêm một đợt can thiệp mới có thể tăng thêm”, chiến lược gia Masayuki Nakajima của ngân hàng Mizuho nhận định trong một báo cáo.

Trước đợt can thiệp vừa rồi, yên giảm giá về mức gần 164 yên đổi 1 USD vào cuối tháng 7. Sau khi có can thiệp, đồng yên đạt mức cao là 155 yên đổi 1 USD vào đầu tháng 8, sau đó trượt giá trở lại.

Chiến lược gia vĩ mô Michael Ball của hãng tin Bloomberg nhận định rằng "chỉ can thiệp thôi sẽ không xóa bỏ được khoảng cách lãi suất rộng giữa Mỹ và Nhật hay những điểm yếu về tài khóa và năng lượng của Nhật Bản”.

“Một sự phục hồi bền vững của đồng yên rốt cuộc đòi hỏi BOJ cứng rắn hơn trong hành động, thông qua việc tăng lãi suất mạnh tay hoặc có một chu kỳ thắt chặt dài hơn để vượt qua được những mối hoài nghi của thị trường”, ông Ball nói.

Đồng yên yếu có tác động đa chiều đến nền kinh tế Nhật Bản. Nhiều công ty đa quốc gia của nước này hưởng lợi khi chuyển doanh thu và bằng ngoại tệ từ nước ngoài về nước và đổi sang đồng nội tệ. Nhưng mặt khác, đồng yên mất giá khiến giá hàng hóa nhập khẩu vào Nhật Bản tăng, làm gia tăng áp lực lạm phát trong lúc nền kinh tế còn yếu. Ngoài ra, tỷ giá không ổn định cũng là một thách thức đối với nhiều doanh nghiệp Nhật.

Theo hãng tin Reuters, các nhà điều hành doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang lên tiếng bày tỏ lo ngại về biến động tỷ giá và tình trạng suy yếu kéo dài của đồng yên, cho rằng điều này đặt ra rủi ro đối với nền kinh tế.

Ông Norihiko Ishiguro, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) nói tại một cuộc họp báo hồi tháng 7: “Đồng yên yếu có mang lại lợi thế cho xuất khẩu, nhưng các công ty Nhật Bản phải nhập khẩu hầu hết nguyên vật liệu thô. Ở một mức tỷ giá nhất định, chi phí thực sự tăng lên, nên không thể nói các nhà xuất khẩu Nhật luôn hưởng lợi từ đồng yên yếu”.

Một cuộc khảo sát của JETRO, với kết quả được công bố vào tháng 3 năm nay, cho thấy 120-124 yên/USD là mức tỷ giá mà các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn nhất, với 1/5 số doanh nghiệp tham gia khảo sát lựa chọn ngưỡng tỷ giá này. Chỉ 11% chuộng mức tỷ giá hơn 150 yên đổi 1 USD.

Tuy nhiên, “xét tới các yếu tố nền tảng của Nhật Bản và việc cán cân thương mại chưa phục hồi, có lẽ sẽ không bao giờ có mức tỷ giá 120-130 yên/USD nữa”, Giám đốc tài chính (CFO) Kenichiro Fujimoto của công ty Mitsubishi Electric nhận xét.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà dự báo đều bi quan về triển vọng tỷ giá đồng yên.

Trong một báo cáo công bố vào tuần trước, các nhà phân tích của ngân hàng Bank of America đã điều chỉnh tăng mạnh dự báo tỷ giá đồng yên vào cuối năm năm nay lên 149 yên, tăng hơn 6% so với mức hiện tại, và cao hơn dự báo trước đó là 152 yên/USD.

Kỳ vọng này dựa trên động thái can thiệp chung của Mỹ và Nhật Bản, và khả năng BOJ tăng lãi suất trong những tháng tới. Báo cáo nhấn mạnh rằng “đợt can thiệp vừa rồi cho thấy tính cấp thiết của việc bảo vệ thành công ty giá đồng yên, một việc đòi hỏi cần có sự tiếp nối thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô, nhất là tăng lãi suất nhanh hơn. Một đợt tăng lãi suất của BOJ vào tháng 9 thay vì tháng 10 có thể mang lại cho BOJ cơ hội để chứng minh quyết tâm chặn trước rủi ro lạm phát tăng”.