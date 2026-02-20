Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Nhân dịp tham gia đoàn đại biểu cấp cao do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Marco Rubio tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Ngoại trưởng Marco Rubio đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thông tin Đại hội Đảng lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, xác định nhiều chủ trương lớn, trong đó có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực và có trách nhiệm tham gia giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ ổn định, lâu dài với Hoa Kỳ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ hai nước phù hợp với lợi ích của nhân dân hai bên, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Bộ trưởng đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác tích cực của cá nhân Ngoại trưởng Marco Rubio cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, trong đó có cấp cao, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng – an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học – công nghệ và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh Hoa Kỳ duy trì sự quan tâm và đóng góp tích cực, có trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Bộ trưởng đánh giá cao Sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cảm ơn phía Hoa Kỳ đã mời Việt Nam tham gia Hội đồng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò và điều kiện thuận lợi của mình để cùng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Về phía Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Marco Rubio chúc mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. Ngoại trưởng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và cho rằng mô hình phát triển của Việt Nam có giá trị tham khảo đối với nhiều quốc gia.

Ngoại trưởng Marco Rubio cảm ơn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, đồng thời đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự cuộc họp khai mạc tại Washington D.C., cho rằng sự tham gia của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng và thể hiện vai trò ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong ứng phó với các thách thức chung.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ có nền tảng vững chắc, dựa trên nhiều lợi ích chung, là cơ sở để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả. Ngoại trưởng Marco Rubio bày tỏ mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán thuế đối ứng, mở rộng hợp tác kinh tế – thương mại, khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh.

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, G20 và APEC, đồng thời nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng lợi ích của các bên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã nhắc lại lời mời Ngoại trưởng Marco Rubio thăm Việt Nam; Ngoại trưởng Marco Rubio vui vẻ nhận lời.