Tổng Bí thư Tô Lâm gặp lãnh đạo các nước bên lề cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với nhiều nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Trong khuôn khổ chuyến dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C. từ ngày 18–20/2/2026, sáng 19/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc gặp, trao đổi với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Petr Macinka.

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm vừa tái cử; đồng thời thông qua Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. Ảnh: TTXVN

Các đối tác đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước những kết quả phát triển kinh tế – xã hội, cũng như các nỗ lực cải cách, đổi mới thời gian qua.

Các bên nhất trí tăng cường quan hệ song phương theo hướng thực chất, hiệu quả; ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải và phối hợp ứng phó các vấn đề toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng; chia sẻ quan điểm, lập trường về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza nhằm thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, nhà lãnh đạo Indonesia bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư; khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Indonesia.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN và Liên hợp quốc; củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Trao đổi với Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, các nhà lãnh đạo bày tỏ ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua; đồng thời mong muốn đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, nhất là trong các lĩnh vực mỗi bên có thế mạnh.

Các bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao Campuchia đã dành sự đón tiếp trọng thị, thân tình cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Campuchia đầu tháng 2/2026. Hai bên đánh giá cao kết quả chuyến thăm, khẳng định tiếp tục coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia.

Tổng Bí thư đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị, liên kết kinh tế, thương mại; tăng cường phát triển gắn kết giữa Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Campuchia – Lào.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia; nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong duy trì đoàn kết ASEAN, đóng góp vào ổn định khu vực và quốc tế.

Gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành tựu Armenia đạt được trong những năm gần đây; trân trọng mời Thủ tướng và các lãnh đạo cấp cao Armenia thăm Việt Nam. Thủ tướng Pashinyan bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, giáo dục – đào tạo; đồng thời mong sớm thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, hai nhà lãnh đạo hài lòng trước sự phát triển hiệu quả của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hungary. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD.

Thủ tướng Orbán bày tỏ tình cảm với Việt Nam, cho biết sẽ sắp xếp thăm Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời thông tin Hungary đã hoàn tất thủ tục thông qua khoản ODA trị giá 400 triệu USD cho Việt Nam và duy trì cấp 200 học bổng mỗi năm cho sinh viên Việt Nam.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, hai bên đánh giá Việt Nam và Pakistan có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác; nhất trí tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, ưu tiên kinh tế – thương mại, khai thác thị trường và lợi thế so sánh của mỗi bên; sẵn sàng thăm lẫn nhau vào thời điểm phù hợp.

Gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Séc; nhất trí tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để gia tăng kim ngạch thương mại song phương. Séc coi Việt Nam là cửa ngõ vào thị trường ASEAN, trong khi Việt Nam xem Séc là cầu nối quan trọng tại Liên minh châu Âu (EU).