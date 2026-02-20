Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thúc đẩy sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng
Dũng Hiếu
20/02/2026, 10:56
Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Jamieson Greer. Hai bên trao đổi về quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và sớm hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng.
Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Hoa Kỳ tổ chức thành công Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza; nhấn mạnh hòa bình, an ninh và phát triển là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia cũng như đối với thế giới. Tổng Bí thư đồng thời chúc mừng Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh – quốc phòng và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Trong trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ; đánh giá cao vai trò của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) cũng như sự quan tâm, ủng hộ của cá nhân Đại sứ Jamieson Greer.
Tổng Bí thư cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Hoa Kỳ nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận, phù hợp với lợi ích của cả hai bên. Nhân dịp này, Tổng Bí thư cũng mong muốn Tổng thống Donald Trump và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.
Về phía Hoa Kỳ, Đại sứ Jamieson Greer trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; chúc mừng Tổng Bí thư đã tái đắc cử tại Đại hội Đảng toàn quốc vừa qua, đồng thời chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư.
Đại sứ bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư đã tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, khẳng định đây là minh chứng cho tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Đại sứ Jamieson Greer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Hoa Kỳ. Theo Đại sứ, việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại song phương sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Đại sứ Jamieson Greer cho biết đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa hai nước đã đạt nhiều tiến bộ đáng kể và đang bước vào giai đoạn quyết định.
Đại sứ khẳng định USTR và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam, nỗ lực kết thúc sớm quá trình đàm phán theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump. Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam.
