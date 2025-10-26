Thứ Hai, 27/10/2025

Trang chủ Kinh tế số

Google mở rộng ứng dụng mô hình AI nền tảng cho nông nghiệp từ Ấn Độ sang Việt Nam

Ngọc Lan

26/10/2025, 15:05

Google mở rộng ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nền tảng dành cho nông nghiệp từ Ấn Độ sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng chống chịu của ngành này...

Giao diện dữ liệu của AMED API_ Bản đồ vệ tinh thể hiện các loại cây trồng khác nhau được nhận diện tự động bằng AI. Ảnh: Google
Giao diện dữ liệu của AMED API_ Bản đồ vệ tinh thể hiện các loại cây trồng khác nhau được nhận diện tự động bằng AI. Ảnh: Google

Ngày 24/10, Google công bố mở rộng các giao diện lập trình ứng dụng (API) của những mô hình AI nền tảng sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các quốc gia Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Nhật Bản. Đây là mô hình đã được Google triển khai đầu tiên tại Ấn Độ nhằm hỗ trợ khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp.

Các API miễn phí này sử dụng công nghệ viễn thám (remote sensing) và máy học (machine learning) để cung cấp cho hệ sinh thái nông nghiệp địa phương những thông tin chuyên sâu, giúp phát triển các giải pháp nông nghiệp đơn giản, tiết kiệm chi phí và có mục tiêu rõ ràng.

API Hiểu biết về cảnh quan nông nghiệp (ALU), giúp xác định và hệ thống hóa thông tin nông nghiệp bằng cách xác định ranh giới của các thửa ruộng, sông ngòi và vùng thảm thực vật.

API Giám sát và phát hiện sự kiện Nông nghiệp (AMED) được xây dựng dựa trên ALU API, cung cấp các thông tin chuyên sâu ở cấp độ từng mẫu thửa ruộng riêng biệt. AMED có thể xác định các loại cây trồng phổ biến nhất, thời điểm gieo và thu hoạch, đồng thời liên tục cập nhật dữ liệu (khoảng 15 ngày/lần) để phát hiện kịp thời các sự kiện nông nghiệp.

Việc Google mở rộng các API miễn phí sang Việt Nam là cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp nước ta trong đẩy mạnh chuyển đổi số. Các mô hình AI này đã chứng minh hiệu quả trong hỗ trợ khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp tại Ấn Độ và được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mới cho nông nghiệp Việt Nam.

Khi kết hợp, hai mô hình này tạo ra một nền tảng dữ liệu chuyên sâu, giúp phát triển các công cụ nông nghiệp chính xác, tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên và cải thiện các phương pháp quản lý trang trại.

Tại Ấn Độ, hệ sinh thái nông nghiệp đang triển khai các mô hình này để mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp địa phương – từ hoạch định chính sách, tư vấn cây trồng cho đến tiếp cận tài chính. 

Ông Alok Talekar, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Nông nghiệp và Phát triển Bền vững tại Google DeepMind, cho biết Google luôn cam kết mang lại những lợi ích của AI để giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới.

Trưởng bộ phận Nghiên cứu Nông nghiệp và Phát triển Bền vững tại Google DeepMind thông tin, "hệ sinh thái Ấn Độ đã ứng dụng các năng lực AI nền tảng của chúng tôi để thúc đẩy cả tính bền vững và khả năng chống chịu trong ngành nông nghiệp của quốc gia. Những trường hợp sử dụng tại địa phương này đã hiện thực hóa tham vọng của chúng tôi về việc AI hỗ trợ các hành động và giải pháp có mục tiêu, dựa trên dữ liệu, mang lại lợi ích cho các bên liên quan trong toàn bộ bức tranh nông nghiệp Ấn Độ".

"Chúng tôi hy vọng rằng khi mở rộng lợi ích của các API này sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chúng ta sẽ thấy tác động và tiềm năng tương tự được mở ra trên toàn khu vực," ông Alok Talekar chia sẻ. "Điều này củng cố niềm tin mà chúng tôi đã giữ vững trong suốt hành trình AI tại Ấn Độ: rằng những giải pháp giải quyết các thách thức cấp bách nhất của Ấn Độ cũng có thể mang lại lợi ích cho toàn cầu”.

Bà Kaela Montgomery, Quản lý Chương trình Phát triển Bền vững tại Google khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), chia sẻ việc hệ sinh thái của Ấn Độ ứng dụng hiệu quả các mô hình AI tập trung vào nông nghiệp này đã chứng minh rằng các mô hình AI của chúng tôi là điểm khởi đầu thiết yếu cho những thay đổi quy mô lớn, mở đường cho các giải pháp chính xác, có thể mở rộng và hỗ trợ hành động dựa trên dữ liệu, có mục tiêu.

Thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái địa phương và mở rộng lợi ích từ các sáng kiến tiên phong tại Ấn Độ ra thị trường quốc tế, Google đang hiện thực hóa cam kết dài hạn của mình nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp thông minh, bền vững và tăng cường khả năng chống chịu lương thực tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Việt Nam.

Việc Google mở rộng các API miễn phí sang Việt Nam là một cơ hội lớn cho ngành nông nghiệp nước ta trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số. Công nghệ viễn thám và máy học sẽ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương có nguồn thông tin chính xác.

Các mô hình AI này đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp tại Ấn Độ và được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước tiến mới cho nông nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số.

chuyển đổi số dữ liệu google hệ sinh thái Kinh tế xanh mô hình AI nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao phát triển bền vững tăng cường khả năng chống chịu trí tuệ nhân tạo

