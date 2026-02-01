Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ việc thưởng nhà thầu thi công vượt tiến độ cao tốc Bắc – Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 01/02/2026
Tuấn Khang
01/02/2026, 09:57
Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về tình hình thực hiện thưởng hợp đồng đối với các gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định 15/2023, trong đó nhiều gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đã được thưởng do hoàn thành vượt tiến độ...
Theo Bộ Xây dựng, tại dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Vân Phong – Nha Trang do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư, gói thầu XL-01 dài 52,5 km được khởi công ngày 15/2/2023. Trong đó, đoạn tuyến dài 39,5 km do Công ty cổ phần Lizen và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phương Thành thi công đã hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào khai thác từ ngày 18/4/2025, rút ngắn khoảng 225 ngày so với hợp đồng. Chủ đầu tư đang đề xuất khen thưởng cho phần khối lượng này.
Đoạn tuyến còn lại dài 13 km do Công ty cổ phần Hải Đăng và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C thi công đến cuối tháng 11/2025 mới hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng, nên không thuộc diện xét thưởng.
Tại cùng dự án, gói thầu XL-02 do liên danh Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải thi công đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác từ ngày 18/4/2025, rút ngắn khoảng 190 ngày so với hợp đồng.
Ngày 30/12/2025, chủ đầu tư đã quyết định thưởng cho nhà thầu hơn 145,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,68% giá gói thầu. Trong đó, Tập đoàn Sơn Hải đã được chi trả hơn 100,2 tỷ đồng; phần thưởng của Vinaconex chưa được giải ngân do nhà thầu chưa hoàn thiện hồ sơ thanh toán tiền thưởng.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết còn 4 gói thầu tại ba dự án thành phần có khả năng hoàn thành vượt tiến độ và sẽ được xem xét thưởng khi đủ điều kiện.
Cụ thể, gói thầu XL3 dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dự kiến hoàn thành vào ngày 27/8/2026; chủ đầu tư sẽ đánh giá và đăng ký khen thưởng sau khi công trình hoàn thành.
Tại dự án cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã thực hiện thưởng hợp đồng cho 2 gói thầu xây lắp. Gói thầu 11-XL hoàn thành ngày 12/5/2025, rút ngắn 158 ngày, được thưởng hơn 126,7 tỷ đồng.
Gói thầu 12-XL hoàn thành cùng thời điểm, rút ngắn 198 ngày, được thưởng hơn 127,8 tỷ đồng; cả 2 khoản thưởng đều đã được chi trả trong tháng 8/2025.
Đối với dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, gói thầu xây lắp duy nhất đang được đẩy nhanh để đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2026; việc xét thưởng sẽ được thực hiện sau khi công trình hoàn thành.
Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hoà-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có 2/3 gói thầu xây lắp của dự án (gói thầu số 1 và số 2) sẽ hoàn thành vượt tiến độ. Đến nay, các gói thầu này chưa đủ điều kiện để xét thưởng hợp đồng (do chưa có thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu để đưa vào sử dụng của cấp có thẩm quyền). Chủ đầu tư sẽ đánh giá việc xét thưởng hợp đồng sau khi đủ điều kiện theo quy định.
Trên cơ sở tổng hợp tình hình, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong cơ chế thưởng hợp đồng, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích các nhà thầu thi công vượt tiến độ, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện.
