Trang chủ Chính sách

Bộ Xây dựng đề nghị hạ lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội còn 5,4%/năm

Thanh Xuân

03/09/2025, 11:36

Hiện nay, lãi suất cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất này hiện đang cao hơn so với mức lãi suất cho vay áp dụng với các đối tượng theo các chương trình khác. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội bằng 5,4%/năm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thứ nhất, về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, tại dự thảo.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì: có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng, tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp chưa kết hôn hoặc hoặc đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân không quá 30 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thứ hai, về cơ quan xác nhận điều kiện thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP:

Bộ Xây dựng đề xuất những đối tượng này, điều kiện thu nhập phải đảm bảo theo quy định và được cơ quan Công an cấp xã nơi thường trú/tạm trú hoặc nơi ở hiện tại xác nhận. Bộ Xây dựng sẽ sửa đổi, bổ sung các mẫu giấy tờ chứng minh, xác nhận điều kiện để đồng bộ với quy định trên.

Thứ ba, về quy định về lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP:

Hiện nay, lãi suất cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP lãi suất 6,6%/năm. Mức lãi suất này hiện đang cao hơn so với mức lãi suất cho vay áp dụng với các đối tượng theo các chương trình khác.

Do đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025, Bộ Xây dựng đề xuất lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội bằng 5,4%/năm; lãi suất cho vay để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ.

Thứ tư, với quy định về số tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp của dự án đối với trường hợp thực hiện đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 100/2025/NĐ-CP:

Bộ Xây dựng đề xuất số tiền này được xác định, bao gồm tiền sử dụng đất của toàn bộ dự án mà chủ đầu tư phải nộp được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai;

Số tiền nộp bổ sung của phần diện tích 20% đất ở được chấp thuận cho phép đóng tiền tương đương, tính bằng 3%/năm tiền sử dụng đất của 20% diện tích đất ở của dự án theo thời gian, tiến độ hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được phê duyệt.

Trường hợp tiền sử dụng đất của dự án được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai được tính tại thời điểm dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thì số tiền chủ đầu tư phải nộp là số tiền sử dụng đất được xác định của toàn bộ dự án theo quy định của pháp luật đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nhà ở xã hội bứt tốc hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

13:37, 30/08/2025

Nhà ở xã hội bứt tốc hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội

13:59, 22/08/2025

Nghệ An đã chấp thuận đầu tư và phê duyệt quy hoạch 41 dự án nhà ở xã hội

Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 2.000 tỷ đồng tại Ninh Bình

10:41, 20/08/2025

Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 2.000 tỷ đồng tại Ninh Bình

bất động sản Bộ Xây dựng hạ lãi suất cho vay mua nhà xã hội nhà ở xã hội

Hà Nội tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai

Hà Nội tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai

Theo UBND TP. Hà Nội, việc tái cấu trúc quy trình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội để thực hiện trên môi trường điện tử là điều cấp thiết...

Nhà ở xã hội bứt tốc hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Nhà ở xã hội bứt tốc hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Kết quả triển khai nhà ở xã hội đang bứt tốc, tiến tới hoàn thành kế hoạch xây dựng 100.000 căn trong năm 2025, đồng thời tạo đà thực hiện mục tiêu Đề án 1 triệu căn giai đoạn 2021–2030…

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

Tập trung tháo gỡ những “nút thắt” về đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc sửa đổi lần này không nhằm thay đổi toàn diện Luật Đất đai, mà tập trung tháo gỡ ngay những "nút thắt" pháp lý, khắc phục những điểm bất cập, đồng thời tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư

Các xã, phường, đặc khu tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng

Thị trường bất động sản quý 2/2025 phục hồi rõ nét nhưng không đồng đều. Hà Nội ghi nhận biến động mạnh ở đất nền, trong khi phía Nam bứt phá về nguồn cung và thị trường cho thuê xuất hiện những điểm sáng tại các tỉnh vệ tinh…

