Khởi công dự án nhà ở xã hội gần 2.000 tỷ đồng tại Ninh Bình

Ngày 19/8, tại Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội có diện tích trên 5 ha, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng...

Dự án Nhà ở xã hội phường Ninh Khánh (nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, do Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 1.976,45 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 1.442 tỷ đồng, chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng là 66,128 tỷ đồng cùng các chi phí khác.

Mục tiêu của dự án là xây dựng nhà ở xã hội phục vụ người dân có nhu cầu nhà ở, tạo môi trường sống tiện nghi, đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí phát triển đô thị. Đồng thời, phát triển quỹ đất phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội; hình thành khu chung cư cao tầng đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, bền vững.

Theo ông Nguyễn Hữu Thạch, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Ninh Bình, dự án được triển khai với 2 khu nhà ở, gồm khu nhà ở xã hội và khu nhà ở thương mại. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm 6 khối nhà cao 16 tầng (1 tầng hầm, 15 tầng nổi). Khu nhà ở thương mại cao 17 tầng (2 tầng hầm, 15 tầng nổi), riêng tầng 1 có 28 căn Shophouse, từ tầng 2 đến tầng 12, mỗi tầng có 24 căn hộ; từ tầng 13 đến tầng 15, mỗi tầng bố trí 20 căn hộ và 2 vườn treo.

Dự án được thực hiện từ năm 2025 đến 2030. Sau khi hoàn thành, sẽ cung cấp 1.250 căn hộ nhà ở xã hội và 352 căn hộ thương mại, cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ như giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cũng trong ngày 19/8, Ninh Bình tổ chức lễ khởi công thêm 2 dự án khác gồm: Khu tái định cư tại phường Đồng Văn và Hệ thống thu hồi Lưu huỳnh tại Khu công nghiệp Khánh Phú (phường Đông Hoa Lư). Đồng thời, địa phương này cũng khánh thành Nhà máy sản xuất thực phẩm PepsiCo tại phường Đồng Văn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu cắt băng khởi công dự án xây dựng Khu tái định cư tại phường Đồng Văn

Nhà máy thực phẩm PepsiCo Ninh Bình được khởi công từ đầu tháng 8/2024, xây dựng trên diện tích 8 ha tại Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD. Công suất thiết kế đạt hơn 25 nghìn tấn sản phẩm/năm. Nhà máy vận hành theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng 100% năng lượng tái tạo; ứng dụng công nghệ AI trong quản lý chất lượng; hệ thống xử lý nước tuần hoàn giảm thiểu khai thác nguồn nước tự nhiên; nước thải được xử lý theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất.

Nhà máy thực phẩm Pepsico Ninh Bình giai đoạn 1 vừa được hoàn thành

Giai đoạn đầu, Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 300 lao động trực tiếp, tổng cộng hơn 1.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong chuỗi giá trị nông nghiệp, sản xuất và phân phối. Khi đi vào hoạt động ổn định từ năm 2030, Nhà máy dự kiến đạt doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, đóng góp ngân sách bình quân 180 tỷ đồng/năm và tạo việc làm ổn định cho khoảng 530 lao động.