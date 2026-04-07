Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá

Hoàng Bách

07/04/2026, 06:45

Bộ Xây dựng cảnh báo xu hướng tăng giá vật liệu xây dựng theo biến động xăng dầu có thể còn tiếp diễn, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ và hiệu quả của nhiều dự án…

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG "ĐỘI" CHI PHÍ MẠNH NHẤT 

Bộ Xây dựng vừa báo cáo cấp có thẩm quyền về tác động của biến động giá xăng dầu tới tình hình đầu tư xây dựng. Theo đánh giá của Bộ, sau giai đoạn duy trì ổn định năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, giá nhiên liệu đã xảy ra hiện tượng “nhảy vọt” trong tháng 3, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel. 

Tính đến ngày 31/3, sự tăng giá của nhiên liệu đã tạo áp lực dây chuyền lên giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển của hầu hết các loại vật liệu xây dựng so với tháng 2/2026. Cụ thể, xi măng tăng hơn 7%; thép tăng hơn 2%; gạch lát tăng gần 5%; các vật liệu cát, đá, gạch xây tăng từ 13,5 - 23,3%. Riêng giá nhựa đường tăng đột biến khoảng gần 32%. 

Bộ Xây dựng dự báo giá vật liệu xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. Việc tăng giá nhiên liệu xăng/dầu và vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu tư xây dựng các công trình.

 Ước tính với mức biến động giá vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu (xăng, dầu) như trên, dự toán xây dựng các công trình tăng từ 1,91 - 8,09%, tùy từng loại công trình xây dựng so với tháng 2/2026. Trong đó, dự toán xây dựng tăng nhiều nhất đối với loại công trình giao thông (8,09%); tiếp đến là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (4,55%). Công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng và công trình công nghiệp là 3 loại hình công trình xây dựng tăng ít nhất với lần lượt là: 2,52%, 2,02%, 1,91%.

Với kịch bản giá nhiên liệu tăng 100% so với tháng 2/2026, dự toán xây dựng công trình giao thông sẽ ảnh hưởng nhiều nhất, có thể tăng đến xấp xỉ 16%; công trình công nghiệp ít chịu ảnh hưởng nhất, có thể tăng gần 4%.

Số liệu thống kê cho thấy, hiện có 44 dự án trọng điểm (gồm cả các dự án PPP) thuộc diện Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm đang theo dõi, chỉ đạo với tổng mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng. Trong đó, phần xây dựng khoảng 413.000 tỷ, tổng giá trị còn lại chưa thi công là 267.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, nếu kịch bản giá nhiên liệu tăng 100% xảy ra, chi phí xây dựng có thể gia tăng đáng kể.

ƯU TIÊN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

Nhận diện xung đột Trung Đông có nguy cơ còn kéo dài, ảnh hưởng đến giá xăng, dầu, thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chủ động, cân đối nguồn lực, ưu tiên hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm quy định về quản lý, công bố, cập nhật giá vật liệu xây dựng phù hợp mặt bằng giá thị trường.

Các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng; không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác khoáng sản. Đồng thời, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật hợp đồng xây dựng để việc xác lập hợp đồng được cẩn trọng, đánh giá kỹ lưỡng rủi ro về biến động giá, bảo đảm việc áp dụng phương pháp, công thức điều chỉnh giá hợp đồng được phù hợp…

Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án được giao trách nhiệm kiểm soát chặt chi phí đầu tư xây dựng, chủ động đánh giá tác động của việc tăng giá xăng dầu, vật liệu xây dựng đến dự án để có phương án sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả, hợp lý; quyết định lựa chọn hình thức giá hợp đồng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với diễn biến thị trường. Cùng đó là rà soát các hợp đồng đang thực hiện, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, phối hợp với các nhà thầu xử lý các vướng mắc phát sinh theo đúng quy định; chủ động rà soát dự án, điều chỉnh kế hoạch thực hiện, cân đối chi phí để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát, đánh giá nhu cầu về nhiên, vật liệu xây dựng để chủ động phương án, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn…

Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029...

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chuỗi hoạt động 10 năm của KDI Holdings cho thấy doanh nghiệp đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển trong giai đoạn mới – nơi con người trở thành điểm chạm thương hiệu, trải nghiệm là trung tâm kiến tạo điểm đến và yếu tố bền vững được đặt như một nguyên tắc cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái.

Trong bối cảnh thị trường tài chính – bất động sản liên tục biến động, xu hướng lựa chọn kênh đầu tư của nhà đầu tư đang có sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng an toàn và bền vững hơn. Các tiêu chí cốt lõi được ưu tiên bao gồm khả năng bảo toàn giá trị tài sản, tạo dòng tiền ổn định và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Hải Phòng xem xét triển khai phân cấp phân quyền thủ tục về lĩnh vực đất đai từ cấp huyện về cho chính quyền cấp xã…

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm với quy mô 33 ha, dự kiến phục vụ khoảng 15.000 người...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

