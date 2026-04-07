Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG "ĐỘI" CHI PHÍ MẠNH NHẤT
Bộ Xây dựng vừa báo cáo cấp có thẩm
quyền về tác động của biến động giá xăng dầu tới tình hình đầu tư xây dựng. Theo
đánh giá của Bộ, sau giai đoạn duy trì ổn định năm 2025 và 2 tháng đầu năm
2026, giá nhiên liệu đã xảy ra hiện tượng “nhảy vọt” trong tháng 3, đặc biệt là
mặt hàng dầu diesel.
Tính đến ngày 31/3, sự tăng giá của
nhiên liệu đã tạo áp lực dây chuyền lên giá thành sản xuất và chi phí vận chuyển
của hầu hết các loại vật liệu xây dựng so với tháng 2/2026. Cụ thể, xi măng
tăng hơn 7%; thép tăng hơn 2%; gạch lát tăng gần 5%; các vật liệu cát, đá, gạch
xây tăng từ 13,5 - 23,3%. Riêng giá nhựa đường tăng đột biến khoảng gần
32%.
Bộ Xây dựng dự báo giá vật liệu
xây dựng có xu hướng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới. Việc tăng giá nhiên
liệu xăng/dầu và vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu tư
xây dựng các công trình.
Ước tính với mức
biến động giá vật liệu xây dựng và giá nhiên liệu (xăng, dầu) như trên, dự toán
xây dựng các công trình tăng từ 1,91 - 8,09%, tùy từng loại công trình xây dựng
so với tháng 2/2026. Trong đó, dự toán xây dựng tăng nhiều nhất đối với loại
công trình giao thông (8,09%); tiếp đến là công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn (4,55%). Công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng và công
trình công nghiệp là 3 loại hình công trình xây dựng tăng ít nhất với lần lượt
là: 2,52%, 2,02%, 1,91%.
Với kịch bản giá nhiên liệu tăng
100% so với tháng 2/2026, dự toán xây dựng công trình giao thông sẽ ảnh hưởng
nhiều nhất, có thể tăng đến xấp xỉ 16%; công trình công nghiệp ít chịu ảnh hưởng
nhất, có thể tăng gần 4%.
Số liệu thống kê cho thấy, hiện
có 44 dự án trọng điểm (gồm cả các dự án PPP) thuộc diện Ban chỉ đạo các công
trình trọng điểm đang theo dõi, chỉ đạo với tổng mức đầu tư khoảng 569.000 tỷ đồng.
Trong đó, phần xây dựng khoảng 413.000 tỷ, tổng giá trị còn lại chưa thi công là
267.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, nếu kịch bản giá nhiên liệu tăng 100% xảy
ra, chi phí xây dựng có thể gia tăng đáng kể.
ƯU TIÊN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
Nhận diện xung đột Trung Đông có
nguy cơ còn kéo dài, ảnh hưởng đến giá xăng, dầu, thực hiện các
giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh
chủ động, cân đối nguồn lực, ưu tiên hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng
trọng điểm; chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm quy định về quản lý,
công bố, cập nhật giá vật liệu xây dựng phù hợp mặt bằng giá thị trường.
Các địa phương cần kiểm soát chặt
chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây
dựng; không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá; kiểm soát chặt chẽ
sản lượng khai thác khoáng sản. Đồng thời, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật hợp đồng xây dựng để việc xác lập hợp đồng được cẩn trọng, đánh
giá kỹ lưỡng rủi ro về biến động giá, bảo đảm việc áp dụng phương pháp, công thức
điều chỉnh giá hợp đồng được phù hợp…
Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án
được giao trách nhiệm kiểm soát chặt chi phí đầu tư xây dựng, chủ động đánh giá
tác động của việc tăng giá xăng dầu, vật liệu xây dựng đến dự án để có phương
án sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả, hợp lý; quyết định lựa chọn hình thức giá
hợp đồng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp với diễn biến thị trường. Cùng
đó là rà soát các hợp đồng đang thực hiện, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn
giá cố định, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng, phối hợp với các nhà thầu xử lý các
vướng mắc phát sinh theo đúng quy định; chủ động rà soát dự án, điều chỉnh kế
hoạch thực hiện, cân đối chi phí để đảm bảo tiến độ thực hiện.
Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo các chủ
đầu tư, nhà thầu rà soát, đánh giá nhu cầu về nhiên, vật liệu xây dựng để chủ động
phương án, bảo đảm thi công liên tục, không gián đoạn…