Cộng hưởng “sức mạnh” hạ tầng sân bay, cảng biển: Vũng Tàu sẽ trở thành đô thị tích hợp đẳng cấp
P.V
09/06/2026, 15:12
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, khi một chu kỳ tăng trưởng mới đang mở ra với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của hạ tầng không - thủy - bộ, Vũng Tàu cũng cần chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn vàng tăng trưởng, nhằm nâng cao sức hấp dẫn với cộng đồng quốc tế.
Dự án cầu hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu được thúc đẩy thủ tục để chuẩn bị khởi công vào tháng 7/2026, sân bay Long Thành cũng đặt mục tiêu vận hành thử theo ba đợt từ tháng 9 đến tháng 11, hướng tới khai thác cuối năm nay.
Sự phát triển của các “vành đai” không – thủy – bộ, đang đặt Vũng Tàu trước thời cơ vàng. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã có những góc nhìn đáng chú ý về thời cơ, dư địa cũng như những điều kiện cần thiết để Vũng Tàu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Thưa ông, trong bối cảnh hạ tầng kết nối vùng Đông Nam Bộ đang thay đổi mạnh mẽ, ông nhìn nhận như thế nào về dư địa phát triển của Vũng Tàu giai đoạn tới?
Trước hết, chúng ta phải trả lời một câu hỏi rằng vì sao Vũng Tàu đẹp như vậy, tài nguyên biển phong phú, tiềm năng lớn nhưng nhiều năm qua lượng khách chủ yếu vẫn quanh quẩn từ TP.HCM. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở vấn đề kết nối.
Trước đây, đi xuống Vũng Tàu mất vài ba tiếng, thậm chí tới năm tiếng nếu tắc đường. Với điều kiện như vậy thì rất khó để mở rộng nguồn khách. Khách quốc tế có thể đến TP.HCM, nhưng nếu tiếp tục phải mất thêm vài tiếng nữa để xuống biển thì đó là một rào cản rất lớn. Trong khi địa phương chưa có sân bay thì việc kết nối trở thành yếu tố mang tính quyết định.
Nhưng bây giờ tình hình đã khác rất nhiều. Những tuyến kết nối xuống Vũng Tàu đang dần được mở thông bằng những cách làm mà cách đây vài năm nhiều người thậm chí chưa hình dung ra. Chính điều đó cho thấy Vũng Tàu đang đứng trước cơ hội bùng nổ.
Theo ông, đâu là những yếu tố tạo nên “điểm bùng nổ” này?
Điều đầu tiên phải nói tới sân bay Long Thành. Nếu Long Thành thực sự trở thành cửa ngõ trung chuyển quốc tế quy mô khu vực và thế giới như kỳ vọng, thì câu chuyện từ sân bay xuống Vũng Tàu để nghỉ dưỡng, tắm biển là điều hiển nhiên. Khi đó, tất yếu sẽ phát triển Vũng Tàu ra Hồ Tràm, Bình Châu. Cùng với đó là hệ thống cao tốc và kết nối vùng đang dần hoàn thiện.
Một điểm rất đáng chú ý nữa là ý tưởng kết nối từ Cần Giờ sang Vũng Tàu. Ba năm trước, nhiều người nghĩ đây là câu chuyện mang tính mơ ước hoặc nói cho vui. Nhưng hiện nay các ý tưởng đang dần được hiện thực hóa. Khi Cần Giờ được kết nối tốt hơn với trung tâm TP.HCM, khi cầu, metro thay thế phà Bình Khánh, rồi kết nối trực tiếp sang Vũng Tàu, thời gian tiết kiệm được sẽ vô cùng lớn.
Cơ hội để Vũng Tàu phát triển đúng tầm gần như không còn gì phải nghi ngờ. Theo cách đặt vấn đề như vậy, sự phát triển của Vũng Tàu sẽ đưa TP.HCM thành đô thị hướng biển theo đúng nghĩa.
Liên quan tới hiệu ứng của sân bay Long Thành, theo ông Vũng Tàu sẽ hưởng lợi như thế nào?
Sân bay Long Thành đã làm thay đổi toàn bộ tọa độ phát triển vùng Đông Nam Bộ. Không phải ngẫu nhiên mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều xác định Đông Nam Bộ là trung tâm tăng trưởng kinh tế lớn nhất Việt Nam. Long Thành không chỉ là hạt nhân của trung tâm này mà còn kéo theo dòng vốn đầu tư, dòng dịch chuyển dân cư và động lực phát triển mới.
Điều đáng chú ý là khu vực này còn có cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cùng định hướng cảng trung chuyển quốc tế tại khu vực Cần Giờ hay cảng tàu khách quốc tế tại bãi Trước-Vũng Tàu. Đây cũng là điều rất đặc biệt của Vũng Tàu. Một bên là hành lang sông phát triển công nghiệp, logistics và thương mại; một bên là hành lang biển phát triển du lịch. Hai cấu trúc này thường dễ xung đột với nhau, nhưng ở Vũng Tàu lại có thể cộng hưởng để tạo thành một mô hình đô thị tích hợp rất đẳng cấp.
Thậm chí phải nhìn nhận rằng, khi khoảng cách kết nối ngày càng được rút ngắn, bất động sản Vũng Tàu không còn chỉ là câu chuyện của riêng Vũng Tàu nữa.
Bởi xét về khoảng cách và khả năng kết nối, Vũng Tàu còn gần Biên Hòa, Long Thành hơn nhiều khu vực khác của Đồng Nai đến Long Thành. Khi kết nối từ Long Thành xuống Vũng Tàu chỉ còn khoảng 10 phút, thì bất động sản Vũng Tàu cũng sẽ trở thành một phần trong không gian phát triển của Đồng Nai bên cạnh TPHCM mở rộng.
Tôi muốn nói thêm rằng, Đồng Nai bây giờ đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khu vực sân bay Long Thành được xác định là hạt nhân chiến lược. Định hướng phát triển khu thương mại tự do gắn với một đô thị du lịch đẳng cấp sẽ làm giá trị của sân bay Long Thành tăng lên rất nhiều.
Để tận dụng được thời cơ này Vũng Tàu cần chuẩn bị gì và ông đánh giá như thế nào về sự tham gia của các tập đoàn lớn trong quá trình này?
Tôi nghĩ những gì chúng ta đang bàn về Vũng Tàu hiện nay sẽ không thể chỉ hướng tới người Việt Nam mà phải kéo khách quốc tế đến Vũng Tàu. Đặc biệt là việc thu hút họ tham gia vào quá trình phát triển tại địa phương.
Theo hướng đó, việc phát triển đô thị và thị trường bất động sản cũng cần được tính toán theo hướng đáp ứng nhu cầu của cư dân quốc tế. Tôi quan sát thấy nhiều tập đoàn lớn đã hiện diện tại Vũng Tàu, điều đó cũng cho thấy họ nhìn thấy tiềm năng phát triển dài hạn của vùng đất này thì mới quyết định đầu tư.
Tiên phong như Sun Group đã đầu tư một đại đô thị quy mô gần 96ha ngay mặt biển Bãi Sau, hướng tới đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, du lịch và trải nghiệm. Điều quan trọng không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà là cách những nhà phát triển lớn tạo ra hệ sinh thái mới, bổ sung thêm dịch vụ, tiện ích, trải nghiệm và những sản phẩm đủ sức hấp dẫn cộng đồng quốc tế.
Tôi cho rằng đây chính là sự “chuẩn bị” quan trọng nhất. Khi kết nối đã dần trở thành bệ phóng, Vũng Tàu cần những lực kéo đủ lớn để thay đổi diện mạo đô thị, nâng cấp chất lượng dịch vụ và tạo ra một cách vận hành mới, phù hợp với tiềm năng, tiềm lực của một điểm đến quốc tế trong tương lai.
Văn Phú mang đến trải nghiệm nghệ thuật - ẩm thực độc bản tại THE SELECTED #01
Từ thanh âm vũ trụ, những lát cắt của đời người đến màn xuất hiện bùng nổ của những nghệ sĩ khách mời, THE SELECTED #01 mở ra một trải nghiệm nghệ thuật - ẩm thực hiếm thấy trên thị trường sự kiện cao cấp.
Thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực
Trong giai đoạn tới, thị trường bất động sản được kỳ vọng đón thêm nhiều động lực từ quá trình điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng và hoàn thiện chính sách. Các dự án hạ tầng chiến lược, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), cùng những thay đổi về pháp luật sẽ tạo dư địa phát triển mới cho bất động sản…
Hà Nội tăng cường kết nối giữa các đô thị ASEAN
Tương lai của ASEAN sẽ được kiến tạo từ chính những thành phố - nơi hội tụ nguồn lực, tri thức, công nghệ và khát vọng đổi mới. Vì vậy, không một thành phố nào có thể phát triển bền vững nếu đứng ngoài các mạng lưới hợp tác khu vực. Việc tăng cường kết nối giữa các đô thị, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh chung cho toàn khu vực...
Hà Nội thành lập Tổ công tác thông tin, tuyên truyền dự án Trục đại lộ sông Hồng
Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng…
Nhạc sĩ Đức Thịnh mang hành trình chữa lành từ biển và âm thanh đến Quảng Ngãi
Trị liệu biển kết hợp tắm âm thanh là sự giao thoa giữa hai liệu pháp chữa lành tự nhiên đang được nhiều điểm đến wellness trên thế giới ứng dụng. Nếu biển tác động đến cơ thể thông qua không khí giàu ion âm, khoáng chất tự nhiên và nhịp điệu của sóng nước, thì tắm âm thanh tác động đến hệ thần kinh thông qua các rung động âm thanh, giúp đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: