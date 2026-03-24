Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thổi giá vật liệu xây dựng

Hoàng Bách

24/03/2026, 15:41

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi tới các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm quốc gia...

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, tình hình xung đột và chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Xung đột khiến giá xăng dầu thế giới và trong nước có xu hướng tăng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ tác động dây chuyền đến chi phí sản xuất, vận chuyển và giá các loại vật liệu xây dựng. Đặc biệt là vật liệu khai thác và vật liệu sử dụng khối lượng lớn trong các công trình xây dựng như cát, đá, đất đắp, xi măng, thép....

Trong bối cảnh Chính phủ đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình, dự án hạ tầng quan trọng quốc gia,... việc biến động bất thường của giá vật liệu xây dựng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án, làm tăng chi phí đầu tư, phát sinh khó khăn khi thực hiện hợp đồng.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về giá vật liệu xây dựng.

Không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, thổi giá hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc loan tin, đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường.

Các địa phương tập trung rà soát tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng; chủ động bảo đảm nguồn cung vật liệu, ưu tiên cho những công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách. Rà soát trữ lượng các mỏ khoáng sản để đẩy mạnh cấp phép hoạt động, nâng công suất khai thác.

Ngoài ra, việc cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cần thực hiện kịp thời phù hợp mặt bằng giá thị trường.

Đối với loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng của giá nhiên liệu, phải thực hiện công bố giá vật liệu hàng tháng hoặc sớm hơn khi cần thiết, để các đơn vị có cơ sở lập, điều chỉnh dự toán, đáp ứng yêu cầu quản lý hợp đồng xây dựng.

Không để xảy ra tình trạng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng chậm hoặc không phản ánh đúng mặt bằng giá thị trường.

Song song với đó, các Bộ, ban, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là những loại vật liệu chủ yếu phục vụ công trình trọng điểm.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn kịp thời tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng kịch bản biến động của giá vật liệu xây dựng, tác động của việc tăng giá vật liệu xây dựng (nếu có) đến tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng và khả năng đáp ứng về nguồn vốn, để có biện pháp quản lý kịp thời.

Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cần kiểm soát chặt chi phí đầu tư xây dựng công trình, đánh giá việc tăng giá vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến dự án để sử dụng chi phí dự phòng hiệu quả, hợp lý và lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với diễn biến thị trường;

Đồng thời, rà soát các hợp đồng đang triển khai, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng và nghiên cứu giải pháp khắc phục, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện hợp đồng xây dựng, đặc biệt là những hợp đồng xây dựng ký kết theo hình thức đơn giá cố định và trọn gói; chủ động phối hợp với nhà thầu xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

07:12, 29/01/2026

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

Xây dựng Nghị định mới về quản lý vật liệu xây dựng

18:53, 15/01/2026

Xây dựng Nghị định mới về quản lý vật liệu xây dựng

Hà Nội quyết liệt bình ổn, công khai giá vật liệu xây dựng

16:50, 18/12/2025

Hà Nội quyết liệt bình ổn, công khai giá vật liệu xây dựng

Một số loại hình bất động sản ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ. Trong đó, tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền quý 1/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025, còn Thành phố Hồ Chí Minh cũ, giá nhà riêng giảm 2%...

Dòng sản phẩm RiverSpa, thuộc tiểu khu Maroc, phân khu Sông Town, thuộc thủ phủ giải trí vịnh biển CaraWorld Cam Ranh là một bước nâng cấp đột phá về không gian sống - nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu sức khỏe, đón đầu xu hướng “bespoke wellness” (chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa) đang bùng nổ trên toàn cầu.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ nhiều dự án trọng điểm trong lĩnh vực nhà ở và công nghiệp, tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/03/2026, khu đô thị sinh thái LA Home chính thức được trao chứng nhận công trình xanh EDGE, khẳng định mục tiêu phát triển không gian sống bền vững và mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cư dân LA Home.

Sau sáp nhập, hiện tượng “giá căn hộ Bình Dương cũ” nhìn bề ngoài là câu chuyện về giá, nhưng phần lõi lại là sự thay đổi của chuẩn thị trường. Và Đông Bắc TP.HCM trở thành nơi phản ứng nhanh nhất, vì vừa có lực cầu lớn, vừa là “cửa ngõ” kết nối vào lõi đô thị.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga

Tiêu điểm

2

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Đầu tư

3

Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran

Thế giới

4

Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang

Thế giới

5

100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch hè tại Ngày hội du lịch TP.HCM

Du lịch

