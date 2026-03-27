Huế, Nghệ An chủ động ứng phó, bình ổn giá vật liệu xây dựng

Nguyễn Thuấn

27/03/2026, 10:04

Biến động giá xăng dầu cùng nhu cầu tăng đột biến từ các dự án đầu tư đang khiến thị trường vật liệu xây dựng tại thành phố Huế và Nghệ An xuất hiện những “cơn sóng ngắn” về cung – cầu. Trước thực tế này, chính quyền hai địa phương đồng loạt triển khai các giải pháp quản lý nhằm bảo đảm nguồn cung và bình ổn mặt bằng giá.

Ảnh minh hoạ

Chiều 26/3, UBND thành phố Huế tổ chức cuộc họp rà soát tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, trong bối cảnh nhiều dự án đầu tư đang đồng loạt triển khai, kéo theo nhu cầu sử dụng vật liệu tăng nhanh theo từng thời điểm và khu vực.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, hiện trên địa bàn thành phố Huế có 18 mỏ đá, 17 mỏ đất và 1 mỏ cát, sỏi đã được cấp phép và đang hoạt động. Với trữ lượng hiện có, về cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Tuy nhiên, trong quý 1 năm 2026, thị trường ghi nhận sự biến động mạnh do giá xăng dầu tăng và nhu cầu vật liệu phục vụ thi công đồng loạt gia tăng. Dù các mỏ đã nâng công suất khai thác và chế biến lên mức tối đa, vẫn xuất hiện tình trạng thiếu hụt cục bộ trong ngắn hạn.

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, khó khăn không chỉ đến từ yếu tố thị trường mà còn liên quan đến thủ tục pháp lý. Quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản cùng một số luật liên quan như Luật Đầu tư đang tạo ra những “điểm nghẽn” nhất định trong quá trình cấp phép, khai thác và mở rộng nguồn cung vật liệu xây dựng.

Trước thực tế đó, Sở Xây dựng thành phố Huế đề xuất cần bổ sung danh mục khoáng sản đất đắp, đá xây dựng phù hợp quy hoạch vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ thăm dò, khai thác được xem là giải pháp then chốt để đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh gián đoạn cho hoạt động thi công.

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát, đánh giá tiềm năng khoáng sản, từ đó chủ động tăng nguồn cung cho thị trường. Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác cũng phải đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đủ năng lực tham gia, đồng thời ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Còn tại Nghệ An, áp lực về giá vật liệu xây dựng cũng đã xuất hiện, tạo áp lực lớn lên chi phí thi công. Trước diễn biến này, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và bình ổn giá vật liệu xây dựng.

Trong đó, Sở Xây dựng Nghệ An được giao chủ trì rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý giá theo quy định. Các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường theo dõi diễn biến cung – cầu, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng kịp thời để làm cơ sở cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình lập, điều chỉnh chi phí.

Việc công khai, minh bạch thông tin về giá được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng, gây biến động bất thường trên thị trường.

Song song với đó, các hoạt động kiểm tra, giám sát cũng sẽ được tăng cường. Những hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử lý nghiêm.

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023, trong đó chỉ ra rằng bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế...

Báo cáo JLL Global Consumer Experience Survey 2025 cho thấy xu hướng rõ rệt trong cách con người lựa chọn môi trường sống và điểm đến đô thị hiện đại: 73% người được khảo sát ưu tiên các “multi-purpose destinations”, những không gian tích hợp đa chức năng trải nghiệm, trong khi 72% kỳ vọng các dự án đô thị phải đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Hội đồng thẩm định đã tổng hợp được 13.722 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, với sự tham gia rộng rãi của các cấp, ngành, và địa phương, cho thấy mức độ quan tâm và lan tỏa cao…

Theo Trend Report 2024 của Coldwell Banker Global Luxury, ba yếu tố được người mua cao cấp ưu tiên hàng đầu gồm: Sự riêng tư, tầm nhìn đắt giá và không gian để xe.

Với sự tham gia của hơn 2.500 gian hàng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 tập trung vào các giải pháp xanh và số hóa. Sự kiện này giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành Xây dựng...

