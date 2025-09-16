Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các chủ thể liên quan tập trung toàn lực thi công, hoàn thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025...

Dự án đoạn thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang -Cà Mau là những đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do đó việc hoàn thành đúng tiến độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, mà còn hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, ngay từ khi triển khai, các nhà thầu có năng lực, nhiều kinh nghiệm thi công tại Đồng bằng sông Cửu Long đã được lựa chọn như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty 36, Tân Nam, CC1, Trung Nam, Thi Sơn. Tuy nhiên, Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá tiến độ của nhiều đơn vị vẫn còn chậm, cần nỗ lực vượt bậc mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.

Công điện yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận phải thường trực tại hiện trường đến khi dự án hoàn thành để chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật và kiên quyết chế tài đối với nhà thầu chậm tiến độ.

Đồng thời, Ban phải lập tiến độ chi tiết, gắn với kế hoạch huy động nhân lực, máy móc và tài chính của từng đơn vị, làm cơ sở giám sát, đôn đốc. Hàng ngày, Ban phải kiểm tra, giám sát công tác huy động thi công, đặc biệt với các nhà thầu yếu kém, và chủ động làm việc trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp để đảm bảo nguồn lực.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng hai tuần một lần kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời các vướng mắc, đồng thời yêu cầu Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng mỗi tháng kiểm tra tiến độ và công tác quản lý chất lượng. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng phải được triển khai kịp thời, bảo đảm dòng tiền cho công trường, đồng thời khẩn trương phối hợp Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu để hoàn thiện thủ tục đưa tuyến chính vào khai thác.

Đối với từng nhà thầu, công điện nêu rõ yêu cầu: Trường Sơn, Trung Nam, VNCN E&C, Tổng công ty 36 phải tăng cường nhân lực, máy móc, hoàn thành tuyến chính theo cam kết.

Trong đó, Trường Sơn với vai trò đứng đầu liên danh cần phát huy tinh thần tiên phong, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác; Trung Nam phải xử lý dứt điểm sự chậm trễ của nhà thầu phụ Hà Thành. Các đơn vị Định An, Tân Nam, Hoàng Anh được yêu cầu đẩy nhanh xử lý nền đất yếu, huy động máy móc để thi công cuốn chiếu sau khi dỡ tải.

Các nhà thầu Thi Sơn, Cienco4, CC1, Hải Đăng phải tổ chức “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa thiết bị và tài chính để đáp ứng tiến độ. Trong khi đó, Vạn Cường và 620 cần hoàn thành các cầu trên tuyến chính ngay trong tháng 9/2025.

Công điện cũng lưu ý toàn bộ các đơn vị thi công phải rà soát công suất trạm trộn bê tông nhựa, dự phòng thiết bị để bảo đảm nguồn cung, khẩn trương lắp đặt khe co giãn, thảm mặt cầu và tăng cường công tác hồ sơ nghiệm thu.

Tư vấn giám sát phải bổ sung nhân sự để kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng; nghiêm cấm việc đưa thiết bị, nhân lực ra khỏi công trường khi chưa được chấp thuận. Tư vấn thiết kế phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát tác giả, kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý phát sinh.

Với chỉ đạo quyết liệt này, Bộ Xây dựng nhấn mạnh mục tiêu đưa cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hoàn thành và khai thác vào dịp 19/12/2025, đáp ứng yêu cầu chính trị, kinh tế – xã hội và kỳ vọng của nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.