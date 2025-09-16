Thứ Ba, 16/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Bộ Xây dựng thúc tiến độ 2 cao tốc nối Cần Thơ tới Cà Mau

Đan Tiên

16/09/2025, 11:01

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng các chủ thể liên quan tập trung toàn lực thi công, hoàn thành tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025...

Các nhà thầu thi công trên đoạn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: TTXVN
Các nhà thầu thi công trên đoạn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: TTXVN

Dự án đoạn thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang -Cà Mau là những đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, do đó việc hoàn thành đúng tiến độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, mà còn hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận, ngay từ khi triển khai, các nhà thầu có năng lực, nhiều kinh nghiệm thi công tại Đồng bằng sông Cửu Long đã được lựa chọn như Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty 36, Tân Nam, CC1, Trung Nam, Thi Sơn. Tuy nhiên, Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá tiến độ của nhiều đơn vị vẫn còn chậm, cần nỗ lực vượt bậc mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.

Công điện yêu cầu lãnh đạo Ban QLDA Mỹ Thuận phải thường trực tại hiện trường đến khi dự án hoàn thành để chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật và kiên quyết chế tài đối với nhà thầu chậm tiến độ.

Đồng thời, Ban phải lập tiến độ chi tiết, gắn với kế hoạch huy động nhân lực, máy móc và tài chính của từng đơn vị, làm cơ sở giám sát, đôn đốc. Hàng ngày, Ban phải kiểm tra, giám sát công tác huy động thi công, đặc biệt với các nhà thầu yếu kém, và chủ động làm việc trực tiếp với lãnh đạo các doanh nghiệp để đảm bảo nguồn lực.

Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng hai tuần một lần kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời các vướng mắc, đồng thời yêu cầu Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng mỗi tháng kiểm tra tiến độ và công tác quản lý chất lượng. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng phải được triển khai kịp thời, bảo đảm dòng tiền cho công trường, đồng thời khẩn trương phối hợp Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu để hoàn thiện thủ tục đưa tuyến chính vào khai thác.

Đối với từng nhà thầu, công điện nêu rõ yêu cầu: Trường Sơn, Trung Nam, VNCN E&C, Tổng công ty 36 phải tăng cường nhân lực, máy móc, hoàn thành tuyến chính theo cam kết.

Trong đó, Trường Sơn với vai trò đứng đầu liên danh cần phát huy tinh thần tiên phong, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác; Trung Nam phải xử lý dứt điểm sự chậm trễ của nhà thầu phụ Hà Thành. Các đơn vị Định An, Tân Nam, Hoàng Anh được yêu cầu đẩy nhanh xử lý nền đất yếu, huy động máy móc để thi công cuốn chiếu sau khi dỡ tải.

Các nhà thầu Thi Sơn, Cienco4, CC1, Hải Đăng phải tổ chức “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa thiết bị và tài chính để đáp ứng tiến độ. Trong khi đó, Vạn Cường và 620 cần hoàn thành các cầu trên tuyến chính ngay trong tháng 9/2025.

Công điện cũng lưu ý toàn bộ các đơn vị thi công phải rà soát công suất trạm trộn bê tông nhựa, dự phòng thiết bị để bảo đảm nguồn cung, khẩn trương lắp đặt khe co giãn, thảm mặt cầu và tăng cường công tác hồ sơ nghiệm thu.

Tư vấn giám sát phải bổ sung nhân sự để kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng; nghiêm cấm việc đưa thiết bị, nhân lực ra khỏi công trường khi chưa được chấp thuận. Tư vấn thiết kế phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát tác giả, kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý phát sinh.

Với chỉ đạo quyết liệt này, Bộ Xây dựng nhấn mạnh mục tiêu đưa cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hoàn thành và khai thác vào dịp 19/12/2025, đáp ứng yêu cầu chính trị, kinh tế – xã hội và kỳ vọng của nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quyết tâm hòa thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào tháng 12-2025

10:06, 18/06/2025

Quyết tâm hòa thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau vào tháng 12-2025

Ba năm xây dựng cao tốc Cần Thơ – Cà Mau: Nhận xét và kiến nghị

19:00, 09/06/2025

Ba năm xây dựng cao tốc Cần Thơ – Cà Mau: Nhận xét và kiến nghị

Sẽ thay nhà thầu cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nếu thi công chậm tiến độ

07:01, 31/05/2025

Sẽ thay nhà thầu cao tốc Cần Thơ - Cà Mau nếu thi công chậm tiến độ

Từ khóa:

Cao tốc đầu tư đường bộ Giao thông hạ tầng

Đọc thêm

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Bảo đảm khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12/2025

Thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật; bảo đảm khởi công dự án ngày 19/12/2025….

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

Đẩy nhanh thủ tục bay tự động với công nghệ sinh trắc học

Lộ trình áp dụng sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục bay đang được các bộ, ngành và doanh nghiệp hàng không khẩn trương triển khai, với mục tiêu đến cuối năm 2025, hành khách có thể lên máy bay mà không cần mang theo giấy tờ tùy thân...

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Quy định mới về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai dự án

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.3/2025/NQ-CP về tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt điều chỉnh…

Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn

Quảng Ninh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao tại Vân Đồn. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, cũng nhấn mạnh Quảng Ninh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, trong đó cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh…

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Đề xuất cơ chế đặc thù huy động vốn xây dựng sân bay Măng Đen

Sân bay Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm, có thể cải tạo, nâng cấp dây chuyền nhằm khai thác vượt công suất trong giai đoạn sau...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Báo cáo tài chính của TMC không đạt yêu cầu, Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách kiểm toán

Doanh nghiệp niêm yết

2

Nghệ An bàn giải pháp nâng cao chất lượng chế biến gỗ và lâm sản

Thị trường

3

Kinh tế Trung Quốc xuất hiện nhiều dấu hiệu giảm tốc

Thế giới

4

Bộ trưởng Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán London và FTSE Russell

Chứng khoán

5

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc vào thứ Sáu tuần này để chốt thỏa thuận TikTok

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: