Bộ Xây dựng kiểm tra tình hình phát triển nhà ở xã hội tại Phú Thọ

Thanh Xuân

13/09/2025, 06:00

Tổ công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm Tổ trưởng vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai nhiệm vụ ngành Xây dựng khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ cho biết tại buổi làm việc, Tổ công tác của Bộ Xây dựng đã kiểm tra tình hình xây dựng các dự án nhà ở xã hội, gồm: Dự án khu nhà ở xã hội Thiện Kế Xanh; Dự án nhà ở xã hội Kira home thuộc Dự án khu đô thị Việt Đức Legend City; Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 1; và Dự án nhà ở xã hội VCI Green Home.

Qua báo cáo nhanh của chủ đầu tư, Dự án khu nhà ở xã hội Thiện Kế Xanh có tổng diện tích 10,95ha, tổng vốn đầu tư 1.658 tỷ đồng, với 993 căn hộ được xây dựng trong giai đoạn 2025 - 2029. Dự án gồm tòa chung cư cao tầng, khu nhà ở xã hội thấp tầng, khu shophouse, trạm y tế, trường học liên cấp, khu công viên, nhà văn hóa, bãi đỗ xe... Đến nay, dự án hoàn thành khoảng 30% khối lượng phần ép cọc, móng tầng hầm hai tòa 11 tầng và khu nhà liền kề thấp tầng.

Dự án nhà ở xã hội Kira home diện tích 1,5ha, gồm 2 khối chung cư cao 9 tầng, 352 căn hộ, diện tích bình quân từ 35 - 70m2/căn. Hiện, dự án cơ bản xong phần móng; phấn đấu hoàn thành xong phần xây thô trong năm 2025 và sẽ hoàn thành trong quý 3/2025.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 1 có 38 tòa nhà, hơn 5.300 căn hộ, tổng diện tích sàn gần 190.000m2, tổng vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang huy động nhân lực, phương tiện để thi công dự án, bảo đảm tiến độ cam kết trước năm 2030.

Đối với Dự án nhà ở xã hội VCI Green Home, mặc dù mới khởi công xây dựng cuối tháng 8/2025 nhưng cùng với việc tập trung nhân lực, phương tiện, dự án đã thi công xong 100% phần móng. Dự án có diện tích trên 14.200m2, quy mô 11 tầng, khi hoàn thành cung cấp được 216 căn hộ nhà ở xã hội.

Theo UBND tỉnh, về đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Quyết định số 444/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Vì vậy, giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ dự kiến hoàn thành 3.797 căn nhà ở xã hội. Trong đó, khu vực tỉnh Phú Thọ cũ đã hoàn thành 1.046 căn/1.645 căn; khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ hoàn thành 471 căn/976 căn; khu vực tỉnh Hòa Bình cũ hoàn thành 741 căn/1.176 căn.

Sang giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến triển khai 68 dự án nhà ở xã hội, với tổng số 68.613 căn. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc do vị trí các khu đất xây dựng nhà ở xã hội chưa có hoặc chưa phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn; việc xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% còn vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục khởi công đầu tư xây dựng công trình nhà ở xã hội và sẽ cập nhật vào điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng thời, tỉnh kiến nghị với Tổ công tác Bộ Xây dựng sớm tham mưu, báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch sửa đổi; kịp thời tháo gỡ hơn nữa về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhìn nhận: Nhiệm vụ phân cấp, phân quyền Bộ Xây dựng về các tỉnh, thành và từ các tỉnh, thành về các xã, phường là rất lớn. Bộ Xây dựng đề nghị Phú Thọ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng.

Riêng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị Phú Thọ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; tăng cường giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cho phù hợp với không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất.

bất động sản Bộ Xây dựng nhà ở xã hội Phú Thọ

