Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ tiến
hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm
vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ tại UBND tỉnh Điện Biên trong quý 2/2026; UBND
tỉnh Cà Mau và tỉnh Khánh Hòa trong quý 3/2026. Địa điểm kiểm tra là trụ sở các
cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
Nội dung tập trung vào việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành
chính, bao gồm: tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị xử phạt; số vụ xử
phạt theo từng lĩnh vực quản lý; số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách
nhiệm hình sự; cũng như số vụ việc cơ quan tố tụng chuyển trả để xử phạt vi phạm
hành chính.
Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện
các quy định về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định
xử phạt, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, quyết định áp dụng
biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính.
Bên cạnh đó, việc kiểm tra còn
bao gồm: tình hình, kết quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính,
quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và quyết định áp dụng biện
pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm
hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
việc thực hiện quy định pháp luật về giải trình; việc thực hiện quy định pháp
luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt
vi phạm hành chính; việc quản lý tiền thu từ xử phạt, chứng từ thu nộp tiền phạt;
cũng như công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.
Công tác kiểm tra cũng đánh giá
việc thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm
hành chính, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, triển khai kế hoạch
quản lý; tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kết quả theo
dõi chung tình hình thi hành pháp luật; tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng,
hướng dẫn thực hiện pháp luật; và bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết, cũng
như tổng số người có thẩm quyền xử phạt.
Mục đích của kế hoạch kiểm tra là
xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động
viên, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích; phát hiện những
hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và
khắc phục. Đồng thời, phòng, chống và ngăn chặn các vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,
bảo đảm hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện pháp luật.
Kế hoạch cũng
giúp phát hiện những quy định chưa thống nhất, chưa đồng bộ hoặc chưa phù hợp với
thực tiễn, từ đó kịp thời ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban
hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và văn bản
liên quan.