Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương

31/03/2026, 10:31

Trong năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương. Thời gian triển khai là quý 2 và quý 3/2026...

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ tại UBND tỉnh Điện Biên trong quý 2/2026; UBND tỉnh Cà Mau và tỉnh Khánh Hòa trong quý 3/2026. Địa điểm kiểm tra là trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Nội dung tập trung vào việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị xử phạt; số vụ xử phạt theo từng lĩnh vực quản lý; số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; cũng như số vụ việc cơ quan tố tụng chuyển trả để xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra còn bao gồm: tình hình, kết quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc thực hiện quy định pháp luật về giải trình; việc thực hiện quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính; việc quản lý tiền thu từ xử phạt, chứng từ thu nộp tiền phạt; cũng như công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Công tác kiểm tra cũng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý; tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật; tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện pháp luật; và bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết, cũng như tổng số người có thẩm quyền xử phạt.

Mục đích của kế hoạch kiểm tra là xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và khắc phục. Đồng thời, phòng, chống và ngăn chặn các vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện pháp luật.

Kế hoạch cũng giúp phát hiện những quy định chưa thống nhất, chưa đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó kịp thời ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và văn bản liên quan.

Bộ Xây dựng ban hành Khung kiến trúc số phiên bản 4.0

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Sự thay đổi trong hệ giá trị sống của tầng lớp trung lưu và thượng lưu tại các đô thị lớn đang kéo theo một chuyển dịch đáng chú ý trong cách thị trường bất động sản cao cấp được nhìn nhận và lựa chọn. Từ chỗ ưu tiên các tiêu chí truyền thống như diện tích, vị trí hay giá trị thương hiệu, không gian sống hàng hiệu ngày càng được nhìn nhận qua khả năng định hình phong cách sống và chất lượng trải nghiệm.

Vinmec Ocean Park 2 chính thức khai trương, Vinhomes ra chính sách hỗ trợ lãi suất tới 5 năm - hai cú hích đưa Ocean City - siêu đô thị phía Đông Hà Nội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới: Chuẩn sống được nâng tầm; cộng đồng cư dân gia tăng và giá trị bất động sản nhân bản vượt mọi kỳ vọng.

Với những chủ nhân thành đạt, mỗi căn hộ không chỉ là không gian sống, mà còn là một bức tranh nghệ thuật độc bản, thể hiện rõ nét cá tính và gu thẩm mỹ riêng. Từ việc chọn lựa từng chi tiết nội thất, vật liệu đến cách phối màu, tất cả đều phản ánh sự tinh tế và đẳng cấp.

Thị trường M&A Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều thương vụ có quy mô và giá trị đáng kể, trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, bất động sản là lĩnh vực dẫn dắt hoạt động M&A với 5 thương vụ, phản ánh xu hướng tái cấu trúc và chuyển nhượng tài sản đang diễn ra mạnh mẽ…

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Hà Nội đón thêm biểu tượng lưu trú hạng sang, nâng tầm vị thế du lịch

Du lịch hè “nóng” sớm, doanh nghiệp tập trung vào tour chặng gần

Iran kích hoạt mô hình "kinh tế tự cường" giữa xung đột

Giá không đạt kỳ vọng, cổ đông lớn VNS chỉ bán được 10%

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

