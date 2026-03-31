Bộ Xây dựng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương

Trong năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại 3 địa phương. Thời gian triển khai là quý 2 và quý 3/2026...

Theo kế hoạch, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ tại UBND tỉnh Điện Biên trong quý 2/2026; UBND tỉnh Cà Mau và tỉnh Khánh Hòa trong quý 3/2026. Địa điểm kiểm tra là trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Nội dung tập trung vào việc áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm: tổng số vụ vi phạm; tổng số vụ vi phạm bị xử phạt; số vụ xử phạt theo từng lĩnh vực quản lý; số vụ chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; cũng như số vụ việc cơ quan tố tụng chuyển trả để xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thẩm quyền, thủ tục lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra còn bao gồm: tình hình, kết quả thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc thực hiện quy định pháp luật về giải trình; việc thực hiện quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính; việc quản lý tiền thu từ xử phạt, chứng từ thu nộp tiền phạt; cũng như công tác lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Công tác kiểm tra cũng đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, triển khai kế hoạch quản lý; tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan; kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật; tổ chức phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hiện pháp luật; và bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết, cũng như tổng số người có thẩm quyền xử phạt.

Mục đích của kế hoạch kiểm tra là xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; động viên, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích; phát hiện những hạn chế, vướng mắc, bất cập, sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý và khắc phục. Đồng thời, phòng, chống và ngăn chặn các vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức thực hiện pháp luật.

Kế hoạch cũng giúp phát hiện những quy định chưa thống nhất, chưa đồng bộ hoặc chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó kịp thời ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và văn bản liên quan.