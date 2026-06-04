Thứ Năm, 04/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đề xuất cơ chế linh hoạt trong điều chuyển và khai thác nhà, đất dôi dư

Thanh Xuân

04/06/2026, 10:23

Tính đến ngày 27/5/2026, cả nước vẫn còn 11.412 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành việc xử lý, hoặc khai thác triệt để...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Kết luận số 18-KL/TW, các địa phương đã ưu tiên tận dụng tối đa công năng sử dụng của hệ thống trụ sở hiện có.

Cụ thể, phần lớn các xã không đặt tại trung tâm huyện cũ mà tiếp tục bố trí làm việc tại các trụ sở phân tán ở những xã trước khi sáp nhập. Nhiều địa phương lựa chọn phương án bố trí khối cơ quan Đảng, chính quyền và Mặt trận làm việc tại các địa điểm khác nhau, nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, hạn chế đầu tư mới.

 NHIỀU TRỤ SỞ DÔI DƯ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI THÀNH CƠ SỞ GIÁO DỤC, Y TẾ

Đối với công tác xử lý nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, các địa phương đã hoàn thành bước đầu việc rà soát, sắp xếp và phân công trách nhiệm quản lý đối với toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Tính đến nay, tổng số cơ sở nhà, đất hoàn thành xử lý bước 1 đạt 26.447 cơ sở. Trong đó, 3.015 cơ sở được bố trí làm cơ sở giáo dục và đào tạo; 648 cơ sở được sử dụng cho lĩnh vực y tế; 2.385 cơ sở được chuyển đổi thành các thiết chế văn hóa, thể thao; 626 cơ sở được bố trí phục vụ mục đích công cộng khác.

Tuy nhiên, những cơ sở đã có quyết định thu hồi và chuyển giao về địa phương quản lý, thì việc xử lý chưa dừng lại ở bước đầu. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải tiếp tục triển khai bước 2 nhằm đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý triệt để theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

Theo tổng hợp báo cáo của địa phương, đến ngày 27/5/2026, có 4.709 cơ sở nhà, đất dôi dư đã hoàn thành xử lý hoặc được đưa vào khai thác. Vẫn còn 11.412 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, hoặc khai thác triệt để. Trong đó, có 5.329 cơ sở đã giao cho các tổ chức kinh doanh nhà hoặc tổ chức phát triển quỹ đất quản lý nhưng chưa đưa vào khai thác; 2.823 cơ sở đã phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn thành xử lý; 3.260 cơ sở chưa có phương án khai thác hoặc xử lý.

Riêng nhóm tài sản đã giao cho các tổ chức kinh doanh nhà và trung tâm phát triển quỹ đất địa phương quản lý gồm 5.492 cơ sở. Tuy nhiên, mới chỉ có 163 cơ sở hoàn thành khai thác hoặc xử lý, còn lại 5.329 cơ sở đang trong quá trình triển khai.

Bên cạnh địa phương, các bộ, ngành và cơ quan trung ương cũng thực hiện sắp xếp nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Kết quả cho thấy 3.446 cơ sở đã được xử lý. Song còn 702 cơ sở chưa hoàn thành xử lý, trong đó có 163 cơ sở đã có quyết định xử lý; 65 cơ sở đã trình cấp có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt; và 474 cơ sở chưa có quyết định xử lý.

 SỐ LƯỢNG TÀI SẢN CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ CÒN RẤT LỚN

Bộ Tài chính cho biết tiến độ xử lý bước 2 giữa các địa phương chưa đồng đều. Theo báo cáo, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn và An Giang là những địa phương còn ít cơ sở chưa hoàn thành khai thác hoặc xử lý triệt để. Trong khi nhiều địa phương khác, số lượng tài sản cần tiếp tục xử lý còn rất lớn.

Liên quan đến hơn 5.300 cơ sở nhà, đất đã được chuyển giao cho tổ chức phát triển quỹ đất và tổ chức quản lý kinh doanh nhà, Bộ Tài chính lưu ý những đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm đưa tài sản vào khai thác dưới nhiều hình thức khác nhau. Tùy điều kiện thực tế, quỹ nhà, đất sẽ bố trí tạm thời cho cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng, cho thuê ngắn hạn hoặc thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Thực tế, phần lớn việc chuyển giao mới diễn ra từ đầu năm 2026, thậm chí có địa phương đến tháng 5/2026 mới hoàn tất. Do đó, các đơn vị quản lý cần thêm thời gian để rà soát, phân loại và xây dựng phương án khai thác phù hợp đối với từng cơ sở.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư. Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất đơn giản hóa thủ tục xây dựng phương án khai thác. Thay vì lập kế hoạch định kỳ trình Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị quản lý có thể báo cáo và xin ý kiến ngay khi hoàn thiện phương án đối với từng cơ sở hoặc nhóm cơ sở.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất cơ chế điều chuyển linh hoạt giữa các cấp quản lý. Nếu cấp xã chưa đủ năng lực tổ chức khai thác, tài sản có thể được chuyển lên cấp tỉnh quản lý. Ngược lại, trường hợp phương án khai thác ban đầu không phù hợp, thì cơ quan có thẩm quyền được phép điều chỉnh sang hình thức khác, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng.

Đối với hoạt động cho thuê, Bộ Tài chính đề xuất cho phép điều chỉnh mức giá đã công bố, khi đã thực hiện đầy đủ các bước công khai, minh bạch nhưng vẫn không lựa chọn được người thuê. Việc điều chỉnh được thực hiện theo quy trình đơn giản hơn nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát.

Đối với vướng mắc về quy hoạch, theo Bộ Tài chính, pháp luật hiện hành đã phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp chưa kịp điều chỉnh, Nghị định 102 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cho phép khai thác ngắn hạn quỹ đất tối đa 5 năm.

Bộ Tài chính đánh giá đây là cơ chế tương đối thông thoáng, tạo điều kiện để các địa phương sớm đưa quỹ nhà, đất dôi dư vào sử dụng, hạn chế thất thoát và tránh lãng phí nguồn lực công.

Đà Nẵng: 439 cơ sở nhà, đất được đưa vào khai thác

13:48, 02/06/2026

Đà Nẵng: 439 cơ sở nhà, đất được đưa vào khai thác

TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024

19:05, 28/05/2026

TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai 2024

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

10:51, 27/05/2026

Công khai thông tin vi phạm đất đai trên Cổng TTĐT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Từ khóa:

Bộ Tài Chính cơ chế linh hoạt nhà đất dôi dư

Đọc thêm

Dấu ấn xanh tại Hồ Núi Cốc và hướng đi mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven hồ

Dấu ấn xanh tại Hồ Núi Cốc và hướng đi mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven hồ

Từ các giải thưởng trong nước và quốc tế về kiến trúc cảnh quan, công trình xanh, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc cho thấy hướng phát triển mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven hồ: Bài bản hơn về quy hoạch, rõ hơn về tiêu chuẩn xanh và dài hạn hơn về giá trị điểm đến.

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Bức tranh kinh tế của Việt Nam trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực. Điển hình như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 tăng 8,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,8%....

Tái cấu trúc thị trường bất động sản với nhà ở cho thuê

Tái cấu trúc thị trường bất động sản với nhà ở cho thuê

Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, nhận định nếu trong giai đoạn tới, Chính phủ chuyển hướng mạnh sang quan điểm “nhà là để ở chứ không phải để đầu cơ tích sản” và lấy “phát triển nhà cho thuê làm trụ cột” thì đây sẽ là một cuộc tái cấu trúc rất lớn của thị trường bất động sản Việt Nam trong 10–20 năm tới và thị trường sẽ không còn chỗ cho “đầu cơ, lướt sóng”…

Nghệ An ban hành chính sách mới hỗ trợ tái định cư

Nghệ An ban hành chính sách mới hỗ trợ tái định cư

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong đó bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người dân về thuê nhà, ổn định đời sống và giải quyết các trường hợp đặc thù phát sinh trên thực tế...

Bất động sản chăm sóc sức khỏe: Xu hướng đầu tư bền vững vào tài sản quý nhất của con người

Bất động sản chăm sóc sức khỏe: Xu hướng đầu tư bền vững vào tài sản quý nhất của con người

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản ngày càng dồi dào, thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, việc lựa chọn những sản phẩm có khả năng đón đầu xu hướng trở thành ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu dầu khí “gánh điểm”

Chứng khoán

2

DANAFF lần thứ IV: Cầu nối văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực và thế giới

Giải trí

3

Hơn 3 triệu ha rừng do cấp xã quản lý: Điểm nghẽn cho xuất khẩu xanh và thị trường carbon

Thị trường

4

Định hình hệ sản phẩm cốt lõi cho hai trung tâm tài chính quốc tế

Tài chính

5

Hà Nội "thúc" tiến độ các dự án cầu trọng điểm vượt sông Hồng và sông Đuống

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy