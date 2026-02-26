Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Bộ Xây dựng vừa thông tin về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, trong đó, đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội...

Với phương châm xuyên suốt “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững”, ngành Xây dựng đặt mục tiêu góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, đồng thời, gắn chặt với yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đó, tinh thần chỉ đạo được nhấn mạnh là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm; chủ động thích ứng linh hoạt và đổi mới phương thức quản lý, điều hành.

Về các chỉ tiêu cụ thể, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Song song với đó, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc lên 45%; hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội; nâng diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 27 m2 sàn/người.

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, ngành Xây dựng hướng tới mục tiêu 95% người dân đô thị được cung cấp nước sạch tập trung; 50% hệ thống cấp nước đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phấn đấu đạt 18%, qua đó, từng bước cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Đối với lĩnh vực vận tải, mục tiêu năm 2026 là tăng 15% khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách so với năm 2025; khối lượng luân chuyển hàng hóa tăng khoảng 13,5% và luân chuyển hành khách tăng khoảng 14%...

Để hoàn thành các mục tiêu, Bộ Xây dựng xác định trước hết phải tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đổi mới tư duy quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Trọng tâm là rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Bộ cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế khuyến khích phát triển hạ tầng trọng điểm, giao thông xanh, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), công nghiệp đường sắt; siết chặt kỷ luật, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong đầu tư xây dựng, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối quốc gia và quốc tế, nhất là các dự án giao thông trọng điểm. Bộ nhấn mạnh việc kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, không để phát sinh chi phí do lỗi chủ quan, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài gây trượt giá, thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Ở khâu quản lý đầu tư xây dựng, Bộ yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng công trình; nâng cao năng lực thiết kế, thi công theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; kịp thời cập nhật, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng.

Về quy hoạch - kiến trúc, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước, phù hợp với yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, phân cấp, phân quyền và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch đô thị, nông thôn được rà soát, hoàn thiện theo hướng quản lý đô thị văn minh, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ sẽ triển khai quyết liệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”. Song song là ổn định thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vật liệu xây dựng và môi trường, Bộ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, và bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong toàn ngành, hướng tới nền quản trị hiện đại và minh bạch hơn.