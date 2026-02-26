Thứ Năm, 26/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội trong 2026

Anh Khoa

26/02/2026, 13:53

Bộ Xây dựng vừa thông tin về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026, trong đó, đặt mục tiêu hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với phương châm xuyên suốt “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động hiệu quả; đổi mới sáng tạo; tăng tốc đột phá; tăng trưởng bền vững”, ngành Xây dựng đặt mục tiêu góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên, đồng thời, gắn chặt với yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo đó, tinh thần chỉ đạo được nhấn mạnh là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm; chủ động thích ứng linh hoạt và đổi mới phương thức quản lý, điều hành.

Về các chỉ tiêu cụ thể, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Song song với đó, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc lên 45%; hoàn thành trên 110.000 căn nhà ở xã hội; nâng diện tích nhà ở bình quân cả nước đạt 27 m2 sàn/người.

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, ngành Xây dựng hướng tới mục tiêu 95% người dân đô thị được cung cấp nước sạch tập trung; 50% hệ thống cấp nước đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn; tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phấn đấu đạt 18%, qua đó, từng bước cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Đối với lĩnh vực vận tải, mục tiêu năm 2026 là tăng 15% khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách so với năm 2025; khối lượng luân chuyển hàng hóa tăng khoảng 13,5% và luân chuyển hành khách tăng khoảng 14%...

Để hoàn thành các mục tiêu, Bộ Xây dựng xác định trước hết phải tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đổi mới tư duy quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Trọng tâm là rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng đẩy mạnh số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Bộ cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế khuyến khích phát triển hạ tầng trọng điểm, giao thông xanh, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), công nghiệp đường sắt; siết chặt kỷ luật, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong đầu tư xây dựng, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối quốc gia và quốc tế, nhất là các dự án giao thông trọng điểm. Bộ nhấn mạnh việc kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, không để phát sinh chi phí do lỗi chủ quan, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài gây trượt giá, thất thoát, lãng phí nguồn lực.

Ở khâu quản lý đầu tư xây dựng, Bộ yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng công trình; nâng cao năng lực thiết kế, thi công theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; kịp thời cập nhật, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng.

Về quy hoạch - kiến trúc, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước, phù hợp với yêu cầu sắp xếp đơn vị hành chính, phân cấp, phân quyền và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch đô thị, nông thôn được rà soát, hoàn thiện theo hướng quản lý đô thị văn minh, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ sẽ triển khai quyết liệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030”. Song song là ổn định thị trường bất động sản, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, vật liệu xây dựng và môi trường, Bộ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, và bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong toàn ngành, hướng tới nền quản trị hiện đại và minh bạch hơn.

Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

15:51, 25/02/2026

Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ Xây dựng

15:50, 25/02/2026

Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ Xây dựng

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

07:12, 29/01/2026

Dự thảo Nghị định mới: Không can thiệp hành chính vào cung – cầu, giá vật liệu xây dựng

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng nhà ở xã hội

Đọc thêm

Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

Bộ Xây dựng thống nhất về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/VBHN-BXD về quy định đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng. Quy định này nhằm làm rõ nguyên tắc đánh số, chiều đánh số, cách xử lý các trường hợp phát sinh cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện…

Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ Xây dựng

Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa quyết định ban hành Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng…

Dự báo dòng vốn bất động sản sẽ vận động thận trọng hơn trong năm 2026

Dự báo dòng vốn bất động sản sẽ vận động thận trọng hơn trong năm 2026

Năm 2026, trong bối cảnh cả tín dụng ngân hàng lẫn kênh trái phiếu doanh nghiệp vẫn được kiểm soát chặt chẽ, dòng vốn vào thị trường bất động sản được dự báo sẽ vận động theo hướng thận trọng và chọn lọc hơn…

Hà Nội duyệt giá thuê diện tích kinh doanh tại 33 tòa nhà

Hà Nội duyệt giá thuê diện tích kinh doanh tại 33 tòa nhà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa phê duyệt đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại một số tòa nhà chung cư tái định cư, nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội quản lý…

Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội

Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội

Khu Nam Hà Nội đang bước vào thời kỳ tăng tốc với lực đẩy lớn từ hạ tầng, quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Rivea Residences nổi lên như một tọa độ chiến lược hiếm hoi của khu vực khi sở hữu vị trí đắc địa lõi nội đô và là tâm điểm giao thoa của những động lực tăng trưởng mới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Chứng khoán

2

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Chứng khoán

3

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Chứng khoán

4

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Tài chính

5

Mỹ siết trừng phạt Iran trước vòng đàm phán mới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy