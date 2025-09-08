Đà Nẵng: Sở Xây dựng mở bán thêm 305 căn hộ nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư lô đất B4-2, thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân. Trong đợt này, có 305 căn hộ được chào bán, với diện tích dao động 44,5m2 đến 69,9m2 (1 - 3 phòng ngủ). Giá bán thấp nhất là 714,7 triệu đồng/căn và cao nhất là 1,11 tỷ đồng/căn, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính 2% phí bảo trì.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 7/10/2025 đến ngày 23/10/2025 tại Văn phòng Ban quản lý dự án Chung cư nhà ở xã hội lô B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. Dự án gồm 6 tháp chung cư cao 21 tầng nổi, có tum thang và 1 tầng hầm.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị cũng đã thông báo mở bán nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án Chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, phường An Hải, với tổng cộng 633 căn hộ. Giá bán là 16,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm lợi nhuận và thuế GTGT, chưa bao gồm hệ số tầng K và chi phí bảo trì 2%). Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 579 (liên danh DMC - 579) làm chủ đầu tư.

Được biết, Đà Nẵng (sau sáp nhập) được giao chỉ tiêu đến năm 2030 hoàn thành 28.955 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2025 hoàn thành 2.676 căn. Vì vậy, thành phố đang tập trung thúc đẩy việc phát triển quỹ nhà ở xã hội.

Mới đây, ngày 28/8, trên địa bàn thuộc địa bàn phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Hòa Hiệp, tại khu đất B4-1, B4-2. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.125 tỷ đồng, nằm trên diện tích khoảng 4,2ha, gồm 3 tòa nhà với quy mô 1.476 căn hộ. Mục tiêu nhằm mang đến không gian sống tiện nghi, môi trường xanh – sạch, giá bán hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động của thành phố có thể tiếp cận.