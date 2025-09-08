Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Dự án

Đà Nẵng: Sở Xây dựng mở bán thêm 305 căn hộ nhà ở xã hội

Thanh Xuân

08/09/2025, 13:08

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Đà Nẵng tiếp tục bổ sung với 305 căn hộ mở bán thuộc Chung cư lô B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân, diện tích 44,5–69,9m2…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng vừa thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư lô đất B4-2, thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, phường Hải Vân. Trong đợt này, có 305 căn hộ được chào bán, với diện tích dao động 44,5m2 đến  69,9m2 (1 - 3 phòng ngủ). Giá bán thấp nhất là 714,7 triệu đồng/căn và cao nhất là 1,11 tỷ đồng/căn, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa tính 2% phí bảo trì.  

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 7/10/2025 đến ngày 23/10/2025 tại Văn phòng Ban quản lý dự án Chung cư nhà ở xã hội lô B4-2, Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng. Dự án gồm 6 tháp chung cư cao 21 tầng nổi, có tum thang và 1 tầng hầm.

Theo Sở Xây dựng, đơn vị cũng đã thông báo mở bán nhà ở xã hội tại khối nhà A và B của dự án Chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, phường An Hải, với tổng cộng 633 căn hộ. Giá bán là 16,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm lợi nhuận và thuế GTGT, chưa bao gồm hệ số tầng K và chi phí bảo trì 2%). Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 579 (liên danh DMC - 579) làm chủ đầu tư.

Được biết, Đà Nẵng (sau sáp nhập) được giao chỉ tiêu đến năm 2030 hoàn thành 28.955 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2025 hoàn thành 2.676 căn. Vì vậy, thành phố đang tập trung thúc đẩy việc phát triển quỹ nhà ở xã hội.

Mới đây, ngày 28/8, trên địa bàn thuộc địa bàn phường Hải Vân và phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Hòa Hiệp, tại khu đất B4-1, B4-2. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.125 tỷ đồng, nằm trên diện tích khoảng 4,2ha, gồm 3 tòa nhà với quy mô 1.476 căn hộ. Mục tiêu nhằm mang đến không gian sống tiện nghi, môi trường xanh – sạch, giá bán hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động của thành phố có thể tiếp cận.

bất động sản Đà Nẵng Mở bán nhà ở xã hội nhà ở xã hội Vneconomy

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: