Đề xuất người độc thân thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng được mua nhà ở xã hội
Phương Linh
11/09/2025, 17:10
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định số 100/2024/NĐ-CP đã nâng mức trần thu nhập của người dân khi đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội…
Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản là điều chỉnh điều kiện kiện thu nhập được quy định tại Nghị định số 100/2024/NĐ-CP liên quan đến Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
Cụ thể, Điều 30 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, các đối tượng thuộc Khoản 5, 6 và 8 Điều 76, Luật Nhà ở thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập dựa trên hai trường hợp:
Thứ nhất, nếu người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, căn cứ vào bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi làm việc xác nhận.
Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:
5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
6. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.
8. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Luật nhà ở - Luật số 27/2023/QH15
Thứ hai, nếu người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật, tổng thu nhập hằng tháng thực nhận của cả hai vợ chồng không được vượt quá 30 triệu đồng, tính theo xác nhận của đơn vị sử dụng lao động.
Ngoài ra, Nghị định này quy định rõ, thời gian xác định điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề, tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Đáng chú ý, đối với trường hợp thuộc Khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở nhưng không có hợp đồng lao động, mức thu nhập vẫn được áp dụng như quy định chung. Cụ thể, nếu là người độc thân thì thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng; nếu đã kết hôn thì tổng thu nhập hằng tháng thực nhận của cả hai vợ chồng không vượt quá 30 triệu đồng.
Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện xác nhận điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Tuy nhiên, tại Nghị định sửa đổi, các mức trần thu nhập này đã được điều chỉnh. Theo đó, Khoản 1, Điều 4 Nghị định này quy định các đối tượng thuộc 3 khoản nêu trên cần đáp ứng:
(i) Trong trường hợp người chưa kết hôn, đã ly hôn nhưng chưa tái hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận không quá 20 triệu đồng. Ngoài ra, nếu đối tượng độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì mức thu nhập bình quân được nâng lên không quá 30 triệu đồng mỗi tháng.
(ii) Với trường hợp đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận của vợ chồng không vượt quá 40 triệu đồng. Đồng thời, thời gian xác định điều kiện thu nhập vẫn tính trong 12 tháng liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, Nghị định này nêu rõ.
Bên cạnh đó, với các đối tượng thuộc Khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở nhưng không có hợp đồng lao động thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập theo quy định tại khoản 1 Điều này và việc xác nhận thu nhập sẽ do Công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú thực hiện trong vòng bảy ngày kể từ ngày tiếp nhận đề nghị.
Một điểm thay đổi quan trọng khác liên quan đến lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng giảm để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
Cụ thể, Nghị định đã sửa đổi khoản 4 Điều 48 Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ thay vì ấn định bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn tiếp tục giữ nguyên bằng 130% lãi suất cho vay.
