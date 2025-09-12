Thứ Sáu, 12/09/2025

80 Quốc Khánh

Kinh tế xanh

Đầu tư

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Minh Kiệt

12/09/2025, 11:57

Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu....

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, UBND các phường, xã, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trông giữ phương tiện trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống cháy nổ, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngày 5/9/2025, UBND thành phố cũng đã ban hành Công văn số 4960/UBND-ĐT về việc thực hiện kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trên địa bàn quản lý: chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để các điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ; lập phương án di dời các bãi trông giữ xe không đúng quy định ra khỏi phạm vi hành lang đường bộ, phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí quỹ đất làm bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, hậu quả, ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy, ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 157/CĐ-TTg về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ hỏa hoạn nêu trên; làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ hỏa hoạn; có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định của pháp luật…

Hà Nội tăng cường quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy trên các tuyến đường bộ

bãi gửi xe dân sinh đầu tư Hà Nội

