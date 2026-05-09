Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Thành Sơn công suất 3 triệu khách/năm

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch Cảng Hàng không Thành Sơn thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng phát triển sân bay dùng chung dân dụng và quân sự, công suất đạt 3 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050...

Theo quy hoạch, Cảng hàng không Thành Sơn được bố trí tại phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa, là cảng hàng không quốc nội kết hợp khai thác dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, mục tiêu quy hoạch đạt cấp sân bay: 4C (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), có công suất: khoảng 1,5 triệu hành khách/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay code C gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương; phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu đường cất hạ cánh 04R, tiếp cận giản đơn các đầu đường cất hạ cánh 04L, 22R, 22L.

Tầm nhìn đến năm 2050 đạt cấp sân bay 4C (theo mã tiêu chuẩn của ICAO) với công suất đạt 3,0 triệu hành khách/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay code C (gồm A319, A320, A321, B737 và tương đương); có phương thức tiếp cận hạ cánh CAT I đầu đường cất hạ cánh 04R, tiếp cận giản đơn các đầu đường cất hạ cánh 04L, 22R, 22L.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất sân bay dự kiến nâng lên khoảng 3 triệu hành khách/năm. Quy hoạch bao gồm hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, các công trình bảo đảm hoạt động bay, hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hàng không, phi hàng không và các hạng mục an ninh, cứu nạn cứu hộ.

Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu sử dụng đất của dự án trong giai đoạn 2021–2030 khoảng 2.115 ha, đến năm 2050 khoảng 2.094 ha.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam hoàn thiện hồ sơ quy hoạch; phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và triển khai quy hoạch theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch địa phương nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt hồ sơ quy hoạch sân bay Thành Sơn giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo cơ quan quản lý, việc phê duyệt quy hoạch sân bay Thành Sơn nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng hàng không dân dụng và quân sự, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh và phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia.