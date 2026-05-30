Đạt 4,5 doanh nghiệp/1.000 dân, mật độ doanh nghiệp Hà Tĩnh thấp hơn trung bình cả nước
Anh Nhi
30/05/2026, 08:42
Mật độ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh còn rất thấp, chỉ đạt trung bình 4,5 doanh nghiệp/1.000 dân, chưa bằng một nửa mức trung bình cả nước, khoảng 9,3 doanh nghiệp/1.000 dân…
Thông tin tại Diễn đàn Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà
Tĩnh năm 2026 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung ương Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam tổ chức ngày 29/5, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển
doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính, cho biết với việc sở hữu
tiềm năng chiến lược rất lớn như Khu kinh tế Vũng Áng, cảng nước sâu Sơn Dương,
cùng dư địa dồi dào về logistics, công nghiệp và kinh tế biển, Hà Tĩnh đã lọt top
10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; doanh nghiệp thành lập mới và
quay lại hoạt động tăng hơn 40% so với trung bình toàn quốc.
NHỮNG “ĐIỂM NGHẼN” TỪ TƯ DUY ĐẾN THỰC THI
Tuy nhiên, theo đại diện Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân
và kinh tế tập thể, mật độ doanh nghiệp tại Hà Tĩnh còn rất thấp, chỉ đạt trung
bình 4,5 doanh nghiệp/1.000 dân, chưa bằng một nửa mức trung bình cả nước, khoảng
9,3 doanh nghiệp/1.000 dân.
Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường còn
cao. Minh chứng là năm 2025, địa phương có 1.300 doanh nghiệp gia nhập nhưng
cũng có tới 1.300 doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Điều này phản ánh năng lực chống
chịu và khả năng thích ứng của khối tư nhân tại đây còn khá non trẻ.
Dưới góc nhìn dữ liệu, ông Trương Đức Trọng, chuyên gia từ Dự
án Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết doanh nghiệp Hà Tĩnh chủ yếu có quy mô siêu nhỏ
và nhỏ (88% doanh nghiệp dưới 50 lao động, 76,2% doanh nghiệp có vốn dưới 10 tỷ
đồng) và có tới 40% doanh nghiệp chuyển đổi lên từ hộ kinh doanh. Dù tăng trưởng
doanh thu của doanh nghiệp Hà Tĩnh nhìn chung tốt khi có gần 12% doanh nghiệp
báo lãi (cao hơn mức 3% của cả nước), nhưng các doanh nghiệp lại rất dè dặt
trong kế hoạch mở rộng sản xuất. Chỉ có 27% doanh nghiệp muốn mở rộng kinh
doanh trong 2 năm tới, thấp hơn mức trung bình 30% của toàn quốc.
“Sự dè dặt này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp địa phương vẫn
chưa có một niềm tin vững chắc vào triển vọng môi trường kinh doanh tại tỉnh
nhà”, ông Trọng nhận định.
Khảo sát của VCCI chỉ ra 3 điểm nghẽn lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm:
thủ tục hành chính về đất đai và giải phóng mặt bằng còn phiền hà; việc tiếp cận
nguồn lực chưa thực sự bình đẳng khi vẫn tồn tại sự ưu ái cho doanh nghiệp lớn,
thân quen; và đặc biệt là khoảng cách lớn giữa chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo
tỉnh với kết quả thực thi thực tế ở cấp sở, ngành, địa phương. Tỷ lệ doanh nghiệp
đánh giá sở ngành và cấp xã không thực hiện đúng chủ trương của lãnh đạo tỉnh
đã tăng mạnh từ mức 44% năm 2022 lên đến 74% năm 2025.
THÚC ĐẨY KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Để giải quyết bài toán nâng cao năng lực cạnh tranh cho các
doanh nghiệp, các chuyên gia khẳng định Hà Tĩnh không thể tiếp tục dựa vào mô
hình tăng trưởng chiều rộng hay lao động giá rẻ, mà phải chuyển dịch mạnh mẽ
sang làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và
Công nghệ), nhận định nền kinh tế hiện nay đang có sự tách biệt lớn giữa hai khối:
khối FDI tăng trưởng nhanh và khối doanh nghiệp vừa và nhỏ nội địa đông đảo
nhưng yếu thế. Sự lan tỏa công nghệ từ khối FDI sang doanh nghiệp nội địa tại
Hà Tĩnh còn rất hạn chế.
Nhằm khắc phục tình trạng này, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi
mới sáng tạo năm 2025 cùng Nghị định số 268/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng
tạo đã ban hành nhiều cơ chế đột phá, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và thúc
đẩy hình thành các doanh nghiệp spin-off (công ty tách ra/công ty khởi nguồn) từ
viện, trường.
Đối với Hà Tĩnh, địa phương có các ngành công nghiệp mũi nhọn
như luyện kim, logistics, năng lượng, ông Trần Xuân Đích kiến nghị tỉnh cần chủ
động rà soát, nhận diện để hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng trở thành doanh
nghiệp công nghệ. Đặc biệt, Nhà nước phải thay đổi tư duy, không chỉ hỗ trợ
kinh phí mà phải đóng vai trò là “khách hàng đầu tiên”, cam kết sử dụng các sản
phẩm công nghệ do doanh nghiệp nội địa tạo ra để tạo lập thị trường cho họ.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Trưởng ban Hỗ trợ
doanh nghiệp thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - Bộ Tài chính), cảnh
báo tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc nhiều
vào thâm dụng vốn. Khối kinh tế tư nhân đang có khoảng cách lớn về năng suất so
với khối Nhà nước và FDI do hạn chế về công nghệ, năng lực quản trị và nguồn vốn.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như động lực mới và dự báo sẽ đóng góp từ
120 đến 130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2040.
Bà Quyên cũng chỉ ra những thách thức cốt lõi mà doanh nghiệp
tư nhân Hà Tĩnh đối mặt trong hành trình này là áp lực tài chính lớn, thiếu hụt
nhân sự nghiên cứu và phát triển (R&D), tư duy ngại thay đổi của lãnh đạo
và quy trình phê duyệt nội bộ chậm chạp.
Để vượt qua thách thức này, bà đề xuất mô hình “đổi mới sáng
tạo mở”, kết hợp nguồn lực nội bộ với hệ sinh thái bên ngoài bao gồm viện
nghiên cứu, trường đại học và các startup. Trong đó, hệ thống các trung tâm đổi
mới sáng tạo địa phương sẽ đóng vai trò quy tụ đối tác, ươm tạo khởi nghiệp, hỗ
trợ hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao.
KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI LIÊN KẾT, KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN THỰC CHẤT
Từ góc nhìn thực tế của nhà đầu tư, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Chủ
tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, khẳng định các tập đoàn lớn khi tìm kiếm địa
bàn đầu tư không chỉ nhìn vào lợi thế sẵn có mà chọn nơi có niềm tin, sự ổn định
chính sách, sự minh bạch và tốc độ xử lý thủ tục. Ông Hồng đề xuất Hà Tĩnh cần
chú trọng phát triển các doanh nghiệp tư nhân đầu đàn để làm hạt nhân dẫn dắt
thị trường, tạo hiệu ứng “dắt dây” kéo theo các doanh nghiệp nhỏ và tạo chuỗi
cung ứng phụ trợ. Bên cạnh đó, tỉnh xem xét nghiên cứu biến Khu kinh tế Vũng Áng thành một “phòng thí nghiệm thể chế”, thí điểm mô hình khu thương mại tự do với cơ chế một cửa liên thông, thủ tục siêu nhanh và dòng vốn thông thoáng như mô hình thành công của Singapore hay Dubai.
Ông Hồng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng cơ chế
liên kết “5 nhà” (Chính quyền, Doanh nghiệp, Ngân hàng, Nhà khoa học, Nhà trường)
để tạo bệ đỡ toàn diện cho khối tư nhân.
Nhằm giải quyết các bài toán về vốn mồi và năng lực điều
hành cho thế hệ trẻ, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT Intracom Group, chia
sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình “đại học trong lòng doanh nghiệp” của Trường
Đại học Intracom và Tổ hợp Y tế Phương Đông. Ông Việt cho rằng, trên 90% doanh
nghiệp khi khởi nghiệp chưa được đào tạo quản lý bài bản; chuyển đổi số thực chất
phải bắt đầu từ chuyển đổi tư duy con người chứ không thuần túy là mua sắm phần
mềm.
Theo đó, ông Việt khuyến nghị Hà Tĩnh thành lập Quỹ hỗ trợ
khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số Hà Tĩnh bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp
xã hội hóa từ các doanh nhân xa quê. Cùng với đó là việc triển khai 3 sáng kiến
hành động cụ thể.
Một là mô hình đỡ đầu và cố vấn chiến lược. Mỗi doanh nghiệp
lớn tại Thủ đô sẽ kết nghĩa, hỗ trợ tư duy quản trị và mở cửa hệ sinh thái cho
từ 1 đến 2 startup tại quê nhà.
Hai là thành lập Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Chuyển đổi
số Cộng đồng tại Hà Nội. Tài trợ không gian trưng bày miễn phí sản phẩm OCOP, hỗ
trợ livestream bán hàng xuyên biên giới và tổ chức các buổi gọi vốn (pitching)
trực tiếp.
Ba là quỹ học bổng và đào tạo thực chiến. Tổ chức các khóa tập
huấn ngắn hạn về nghệ thuật gọi vốn, quản trị tài chính, đồng thời đưa các chủ
doanh nghiệp trẻ Hà Tĩnh ra Hà Nội cọ xát thực tế tại các phòng R&D lớn.
Để tăng cường thu hút đầu tư, Phú Thọ đang triển khai thí điểm cơ chế "luồng xanh" nhằm giải quyết thủ tục hành chính toàn trình chỉ trong 24 giờ và cắt giảm một nửa thời gian chờ đợi thông thường nhằm tăng cường thu hút đầu tư...
Hàng hóa qua cảng biển tăng cao nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Số lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa trong 5 tháng vừa qua tăng nhờ việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp...
89% người dân coi bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu nhưng tư duy tài chính vẫn mang tính “phòng vệ”
Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ cho thấy có tới 89% người được hỏi khẳng định bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu trong cuộc sống nhưng hành vi tài chính vẫn mang nặng tính “phòng vệ”…
Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam - Thái Lan, phát triển đội bay Boeing thế hệ mới
Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet hôm nay công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan.
Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, đầu tư công, thu hút FDI và hợp tác kinh tế song phương...
