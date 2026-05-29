Thứ Sáu, 29/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Phú Thọ “trải thảm đỏ” đón sóng đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Anh Nhi

29/05/2026, 18:24

Để tăng cường thu hút đầu tư, Phú Thọ đang triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” nhằm giải quyết thủ tục hành chính toàn trình chỉ trong 24 giờ và cắt giảm một nửa thời gian chờ đợi thông thường nhằm tăng cường thu hút đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 29/5/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện nhằm mở ra không gian kết nối sâu rộng giữa Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp phía Nam.

Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh.

ÁP DỤNG CƠ CHẾ “LUỒNG XANH”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc hợp nhất các địa phương để mở rộng địa giới hành chính.

Hiện tại, Phú Thọ sở hữu diện tích tự nhiên lên tới 9.346,7 km² với 148 đơn vị hành chính cấp xã và quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người. Không chỉ là cửa ngõ giao thương giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, Phú Thọ còn sở hữu vị trí địa kinh tế chiến lược khi tiếp giáp với 7 địa phương (nhiều nhất cả nước) và là trung tâm của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân”, Phú Thọ đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương phấn đấu đưa quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người năm 2030 tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2025 (đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng/người/năm), đồng thời thu ngân sách nhà nước vượt mốc 85.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Phú Thọ đã đi đầu trong cải cách hành chính khi triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh”. Trong đó, quy trình “Luồng xanh 24 giờ” cam kết tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục trong vòng một ngày; còn cơ chế “Luồng xanh 50%” cắt giảm một nửa thời gian xử lý hồ sơ thông thường.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. 
Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. 

Sự quyết liệt này đã giúp Phú Thọ xuất sắc lọt vào Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế (PCI) xuất sắc nhất cả nước năm 2025, đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực và xếp thứ 5 về Chính quyền kiến tạo.

Những nỗ lực cải cách liên tục đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn lớn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn FDI và 488 nghìn tỷ đồng vốn nội địa (DDI), xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện vững chắc với hơn 70 doanh nghiệp vệ tinh cho các tập đoàn toàn cầu như Samsung, Dell, Apple. Hiện tỉnh có 26 Khu công nghiệp và 117 Cụm công nghiệp đã thành lập, hướng tới mục tiêu sở hữu 57 khu công nghiệp và 133 cụm công nghiệp vào năm 2026.

CÔNG BỐ 175 DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ

Tại hội nghị, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, đã chính thức công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 555/QĐ-UBND. Theo đó, Phú Thọ ưu tiên thu hút vốn đầu tư vào 175 danh mục dự án và chương trình trọng điểm, tập trung vào 06 lĩnh vực kinh tế bao gồm: Công nghiệp tại các khu công nghiệp (21 nhóm dự án); Công nghiệp tại các cụm công nghiệp (62 hạng mục); Đô thị, Thương mại, Dịch vụ và Nhà ở (46 hạng mục); Y tế, Giáo dục, Du lịch, Môi trường (19 định hướng); Nông, lâm, thủy sản (24 hạng mục) và Hạ tầng giao thông liên kết vùng với 3 dự án quy mô lớn .

Không gian kinh tế của tỉnh được cơ cấu bài bản theo mô hình “Ba hành lang – Một vành đai – Năm trục động lực”, gắn liền với 4 vùng kinh tế cốt lõi trải rộng từ trung tâm hành chính kết nối sân bay Nội Bài đến các vùng chuyên canh công nghệ cao và năng lượng sạch.

Theo đó, Phú Thọ mời gọi các nhà đầu tư phía Nam tập trung vào 4 trụ cột then chốt.

Chủ tịch Trần Duy Đông trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 doanh nghiệp trước
Chủ tịch Trần Duy Đông trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 doanh nghiệp trước
Bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Central Retail Việt Nam về xây dựng Trung tâm thương mại GO!
Bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Central Retail Việt Nam về xây dựng Trung tâm thương mại GO!
Bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Nafoods Group về dự án nhà máy chế biến nông nghiệp
Bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Nafoods Group về dự án nhà máy chế biến nông nghiệp
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Phú Thọ đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, đồng thời ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD.

Về công nghiệp công nghệ cao và ngành mới nổi: Quy hoạch tối thiểu 01 Khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư thiết kế chip, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và linh kiện ô tô cao cấp. Đồng thời, khuyến khích hợp tác theo hình thức đối tác công – tư PPP để thành lập Học viện Công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Phú Thọ.

Về hạ tầng logistics đa phương thức: Xây dựng Khu thương mại tự do (FTZ) hoàn chỉnh tại khu vực Bình Xuyên - Yên Lạc (cũ), hoàn thiện Trung tâm Logistics ICD Bình Xuyên và tối ưu hạ tầng bến cảng thủy nội địa trên các tuyến sông Hồng, sông Lô, sông Đà.

Về du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thế hệ mới: Đẩy mạnh đầu tư hệ thống 87 sân golf tiêu chuẩn PGA đến năm 2050, phát triển các tổ hợp kinh tế ban đêm tại Tam Đảo, Đại Lải, Wyndham Thanh Thủy và phát triển chuỗi bệnh viện dưỡng lão phục vụ “kinh tế bạc” .

Về nông, lâm nghiệp sinh thái: Hình thành các vùng nông sản hữu cơ đạt chuẩn quốc tế kết hợp sâu với thị trường tín chỉ carbon.

Song song với việc chào đón các nhà đầu tư, Phú Thọ kiên định với quan điểm phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh công khai từ chối các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, công nghệ cấm chuyển giao hoặc thâm dụng lao động, cam kết tạo môi trường kinh doanh trong sạch, công bằng nhất.

PHÚ THỌ CAM KẾT ĐỒNG HÀNH THỰC CHẤT

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, những Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và thỏa thuận chiến lược được ký kết tại sự kiện chính là những nền tảng hợp tác đầu tiên giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để biến các cam kết thành các dự án sinh lời trên thực tế, chính quyền tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ hành động quyết liệt để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thông qua 3 giải pháp đột phá.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị.

Thứ nhất, cải cách hành chính quyết liệt. Vận hành hiệu quả Cổng đầu tư một cửa cấp tỉnh và ứng dụng AI vào dịch vụ công trực tuyến toàn trình để xử lý hồ sơ với chi phí thấp nhất.

Thứ hai, giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Tập trung nguồn lực cho Quỹ phát triển đất, tạo lập sẵn các quỹ đất sạch quy mô lớn tại các Khu, Cụm công nghiệp để sẵn sàng bàn giao ngay cho nhà đầu tư.

Thứ ba, cơ chế “luồng xanh” đặc biệt. Thành lập Tổ công tác đặc biệt phục vụ riêng các tập đoàn lớn để giải quyết thần tốc các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

“Với tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung”, toàn bộ hệ thống chính trị Phú Thọ khẳng định sẽ luôn là đối tác tin cậy, là bệ phóng vững chắc cho sự thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh và khẳng định Phú Thọ luôn chào đón nhà đầu tư đến khảo sát thực tế và đón đầu những cơ hội phát triển vàng tại vùng đất Tổ thiêng liêng.

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

08:29, 21/04/2026

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

12:57, 25/02/2026

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Phú Thọ: Các khu công nghiệp là động lực quan trọng để kinh tế phát triển hai con số

14:36, 15/01/2026

Phú Thọ: Các khu công nghiệp là động lực quan trọng để kinh tế phát triển hai con số

Từ khóa:

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cơ chế luồng xanh đầu tư FDI Hội nghị Xúc tiến đầu tư Phú Thọ 2026 Phú Thọ

Đọc thêm

Hàng hóa qua cảng biển tăng cao nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Hàng hóa qua cảng biển tăng cao nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Số lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa trong 5 tháng vừa qua tăng nhờ việc đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn, minh bạch và thuận tiện hơn cho doanh nghiệp...

89% người dân coi bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu nhưng tư duy tài chính vẫn mang tính “phòng vệ”

89% người dân coi bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu nhưng tư duy tài chính vẫn mang tính “phòng vệ”

Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ cho thấy có tới 89% người được hỏi khẳng định bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu trong cuộc sống nhưng hành vi tài chính vẫn mang nặng tính “phòng vệ”…

Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam - Thái Lan, phát triển đội bay Boeing thế hệ mới

Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam - Thái Lan, phát triển đội bay Boeing thế hệ mới

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet hôm nay công bố chương trình phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, đồng thời chào mừng cột mốc 50 triệu lượt hành khách trên mạng bay Việt Nam – Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực

Việt Nam - Thái Lan tăng cường kết nối đầu tư và chuỗi cung ứng khu vực

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas đã trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, đầu tư công, thu hút FDI và hợp tác kinh tế song phương...

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè

TP. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong giai đoạn đầu kéo dài 18 tháng nhằm tăng minh bạch, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Video

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Doanh nghiệp

2

Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Tài chính

3

Hà Nội phối hợp tuyển dụng 20.000 lao động phục vụ Khu đô thị Thể thao Quốc tế

Dân sinh

4

Quyền Tổng Giám đốc mới của OCB là chuyên gia AI và chuyển đổi số

Ngân hàng

5

Đồng rúp mạnh gây áp lực lên kinh tế Nga

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy