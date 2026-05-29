Phú Thọ “trải thảm đỏ” đón sóng đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

Để tăng cường thu hút đầu tư, Phú Thọ đang triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” nhằm giải quyết thủ tục hành chính toàn trình chỉ trong 24 giờ và cắt giảm một nửa thời gian chờ đợi thông thường nhằm tăng cường thu hút đầu tư...

Ngày 29/5/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện nhằm mở ra không gian kết nối sâu rộng giữa Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp phía Nam.

Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh.

ÁP DỤNG CƠ CHẾ “LUỒNG XANH”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc hợp nhất các địa phương để mở rộng địa giới hành chính.

Hiện tại, Phú Thọ sở hữu diện tích tự nhiên lên tới 9.346,7 km² với 148 đơn vị hành chính cấp xã và quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người. Không chỉ là cửa ngõ giao thương giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, Phú Thọ còn sở hữu vị trí địa kinh tế chiến lược khi tiếp giáp với 7 địa phương (nhiều nhất cả nước) và là trung tâm của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân”, Phú Thọ đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Địa phương phấn đấu đưa quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người năm 2030 tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2025 (đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng/người/năm), đồng thời thu ngân sách nhà nước vượt mốc 85.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Phú Thọ đã đi đầu trong cải cách hành chính khi triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh”. Trong đó, quy trình “Luồng xanh 24 giờ” cam kết tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục trong vòng một ngày; còn cơ chế “Luồng xanh 50%” cắt giảm một nửa thời gian xử lý hồ sơ thông thường.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đặt câu hỏi về cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư vào tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao.

Sự quyết liệt này đã giúp Phú Thọ xuất sắc lọt vào Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế (PCI) xuất sắc nhất cả nước năm 2025, đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực và xếp thứ 5 về Chính quyền kiến tạo.

Những nỗ lực cải cách liên tục đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn lớn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn FDI và 488 nghìn tỷ đồng vốn nội địa (DDI), xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện vững chắc với hơn 70 doanh nghiệp vệ tinh cho các tập đoàn toàn cầu như Samsung, Dell, Apple. Hiện tỉnh có 26 Khu công nghiệp và 117 Cụm công nghiệp đã thành lập, hướng tới mục tiêu sở hữu 57 khu công nghiệp và 133 cụm công nghiệp vào năm 2026.

CÔNG BỐ 175 DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ

Tại hội nghị, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, đã chính thức công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 555/QĐ-UBND. Theo đó, Phú Thọ ưu tiên thu hút vốn đầu tư vào 175 danh mục dự án và chương trình trọng điểm, tập trung vào 06 lĩnh vực kinh tế bao gồm: Công nghiệp tại các khu công nghiệp (21 nhóm dự án); Công nghiệp tại các cụm công nghiệp (62 hạng mục); Đô thị, Thương mại, Dịch vụ và Nhà ở (46 hạng mục); Y tế, Giáo dục, Du lịch, Môi trường (19 định hướng); Nông, lâm, thủy sản (24 hạng mục) và Hạ tầng giao thông liên kết vùng với 3 dự án quy mô lớn .

Không gian kinh tế của tỉnh được cơ cấu bài bản theo mô hình “Ba hành lang – Một vành đai – Năm trục động lực”, gắn liền với 4 vùng kinh tế cốt lõi trải rộng từ trung tâm hành chính kết nối sân bay Nội Bài đến các vùng chuyên canh công nghệ cao và năng lượng sạch.

Theo đó, Phú Thọ mời gọi các nhà đầu tư phía Nam tập trung vào 4 trụ cột then chốt.

Chủ tịch Trần Duy Đông trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 doanh nghiệp trước Bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Central Retail Việt Nam về xây dựng Trung tâm thương mại GO! Bản ghi nhớ giữa Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần Nafoods Group về dự án nhà máy chế biến nông nghiệp Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Phú Thọ đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 nhà đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, đồng thời ký Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD.

Về công nghiệp công nghệ cao và ngành mới nổi: Quy hoạch tối thiểu 01 Khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư thiết kế chip, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và linh kiện ô tô cao cấp. Đồng thời, khuyến khích hợp tác theo hình thức đối tác công – tư PPP để thành lập Học viện Công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Phú Thọ.

Về hạ tầng logistics đa phương thức: Xây dựng Khu thương mại tự do (FTZ) hoàn chỉnh tại khu vực Bình Xuyên - Yên Lạc (cũ), hoàn thiện Trung tâm Logistics ICD Bình Xuyên và tối ưu hạ tầng bến cảng thủy nội địa trên các tuyến sông Hồng, sông Lô, sông Đà.

Về du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thế hệ mới: Đẩy mạnh đầu tư hệ thống 87 sân golf tiêu chuẩn PGA đến năm 2050, phát triển các tổ hợp kinh tế ban đêm tại Tam Đảo, Đại Lải, Wyndham Thanh Thủy và phát triển chuỗi bệnh viện dưỡng lão phục vụ “kinh tế bạc” .

Về nông, lâm nghiệp sinh thái: Hình thành các vùng nông sản hữu cơ đạt chuẩn quốc tế kết hợp sâu với thị trường tín chỉ carbon.

Song song với việc chào đón các nhà đầu tư, Phú Thọ kiên định với quan điểm phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Tỉnh công khai từ chối các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, công nghệ cấm chuyển giao hoặc thâm dụng lao động, cam kết tạo môi trường kinh doanh trong sạch, công bằng nhất.

PHÚ THỌ CAM KẾT ĐỒNG HÀNH THỰC CHẤT

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, những Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và thỏa thuận chiến lược được ký kết tại sự kiện chính là những nền tảng hợp tác đầu tiên giữa Phú Thọ với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để biến các cam kết thành các dự án sinh lời trên thực tế, chính quyền tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ hành động quyết liệt để tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thông qua 3 giải pháp đột phá.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị.

Thứ nhất, cải cách hành chính quyết liệt. Vận hành hiệu quả Cổng đầu tư một cửa cấp tỉnh và ứng dụng AI vào dịch vụ công trực tuyến toàn trình để xử lý hồ sơ với chi phí thấp nhất.

Thứ hai, giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Tập trung nguồn lực cho Quỹ phát triển đất, tạo lập sẵn các quỹ đất sạch quy mô lớn tại các Khu, Cụm công nghiệp để sẵn sàng bàn giao ngay cho nhà đầu tư.

Thứ ba, cơ chế “luồng xanh” đặc biệt. Thành lập Tổ công tác đặc biệt phục vụ riêng các tập đoàn lớn để giải quyết thần tốc các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

“Với tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung”, toàn bộ hệ thống chính trị Phú Thọ khẳng định sẽ luôn là đối tác tin cậy, là bệ phóng vững chắc cho sự thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh và khẳng định Phú Thọ luôn chào đón nhà đầu tư đến khảo sát thực tế và đón đầu những cơ hội phát triển vàng tại vùng đất Tổ thiêng liêng.