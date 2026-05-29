Phú Thọ “trải thảm đỏ” đón sóng đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
Anh Nhi
29/05/2026, 18:24
Để tăng cường thu hút đầu tư, Phú Thọ đang triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” nhằm giải quyết thủ tục hành chính toàn trình chỉ trong 24 giờ và cắt giảm một nửa thời gian chờ đợi thông thường nhằm tăng cường thu hút đầu tư...
Ngày 29/5/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh
Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện
nhằm mở ra không gian kết nối sâu rộng giữa Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp
phía Nam.
Sự kiện có sự tham dự của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh
Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Bộ,
ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh.
ÁP DỤNG CƠ CHẾ “LUỒNG XANH”
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần
Duy Đông nhấn mạnh, địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với việc
hợp nhất các địa phương để mở rộng địa giới hành chính.
Hiện tại, Phú Thọ sở hữu diện tích tự nhiên lên tới 9.346,7
km² với 148 đơn vị hành chính cấp xã và quy mô dân số khoảng 4,2 triệu người.
Không chỉ là cửa ngõ giao thương giữa Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, Phú
Thọ còn sở hữu vị trí địa kinh tế chiến lược khi tiếp giáp với 7 địa phương
(nhiều nhất cả nước) và là trung tâm của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi
mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân”, Phú Thọ đặt mục tiêu đạt tốc độ
tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 - 12%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Địa
phương phấn đấu đưa quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người năm 2030 tăng gấp
hơn 2 lần so với năm 2025 (đạt khoảng 220 - 230 triệu đồng/người/năm), đồng thời
thu ngân sách nhà nước vượt mốc 85.000 tỷ đồng.
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, Phú Thọ đã
đi đầu trong cải cách hành chính khi triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh”.
Trong đó, quy trình “Luồng xanh 24 giờ” cam kết tiếp nhận, giải quyết và trả kết
quả thủ tục trong vòng một ngày; còn cơ chế “Luồng xanh 50%” cắt giảm một nửa
thời gian xử lý hồ sơ thông thường.
Sự quyết liệt này đã giúp Phú Thọ xuất sắc lọt vào Top 5 địa
phương có chất lượng điều hành kinh tế (PCI) xuất sắc nhất cả nước năm 2025, đứng
thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận nguồn lực và xếp thứ 5 về Chính quyền kiến tạo.
Những nỗ lực cải cách liên tục đưa Phú Thọ trở thành điểm đến
hấp dẫn cho các dòng vốn lớn. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã thu hút gần 6 tỷ USD
vốn FDI và 488 nghìn tỷ đồng vốn nội địa (DDI), xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện
vững chắc với hơn 70 doanh nghiệp vệ tinh cho các tập đoàn toàn cầu như
Samsung, Dell, Apple. Hiện tỉnh có 26 Khu công nghiệp và 117 Cụm công nghiệp đã
thành lập, hướng tới mục tiêu sở hữu 57 khu công nghiệp và 133 cụm công nghiệp
vào năm 2026.
CÔNG BỐ 175 DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ĐẦU TƯ
Tại hội nghị, ông Bùi Hồng Đô, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu
tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, đã chính thức công bố Danh mục dự án kêu
gọi đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 555/QĐ-UBND. Theo đó, Phú
Thọ ưu tiên thu hút vốn đầu tư vào 175 danh mục dự án và chương trình trọng điểm,
tập trung vào 06 lĩnh vực kinh tế bao gồm: Công nghiệp tại các khu công nghiệp
(21 nhóm dự án); Công nghiệp tại các cụm công nghiệp (62 hạng mục); Đô thị,
Thương mại, Dịch vụ và Nhà ở (46 hạng mục); Y tế, Giáo dục, Du lịch, Môi trường
(19 định hướng); Nông, lâm, thủy sản (24 hạng mục) và Hạ tầng giao thông liên kết
vùng với 3 dự án quy mô lớn .
Không gian kinh tế của tỉnh được cơ cấu bài bản theo mô hình
“Ba hành lang – Một vành đai – Năm trục động lực”, gắn liền với 4 vùng kinh tế
cốt lõi trải rộng từ trung tâm hành chính kết nối sân bay Nội Bài đến các vùng
chuyên canh công nghệ cao và năng lượng sạch.
Theo đó, Phú Thọ mời gọi các nhà đầu tư phía Nam tập trung
vào 4 trụ cột then chốt.
Về công nghiệp công nghệ cao và ngành mới nổi: Quy hoạch tối
thiểu 01 Khu công nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư thiết kế chip, vi mạch
bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và linh kiện ô tô cao cấp. Đồng thời, khuyến
khích hợp tác theo hình thức đối tác công – tư PPP để thành lập Học viện Công
nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Phú Thọ.
Về hạ tầng logistics đa phương thức: Xây dựng Khu thương mại
tự do (FTZ) hoàn chỉnh tại khu vực Bình Xuyên - Yên Lạc (cũ), hoàn thiện Trung
tâm Logistics ICD Bình Xuyên và tối ưu hạ tầng bến cảng thủy nội địa trên các
tuyến sông Hồng, sông Lô, sông Đà.
Về du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thế hệ mới: Đẩy mạnh đầu tư
hệ thống 87 sân golf tiêu chuẩn PGA đến năm 2050, phát triển các tổ hợp kinh tế
ban đêm tại Tam Đảo, Đại Lải, Wyndham Thanh Thủy và phát triển chuỗi bệnh viện
dưỡng lão phục vụ “kinh tế bạc” .
Về nông, lâm nghiệp sinh thái: Hình thành các vùng nông sản
hữu cơ đạt chuẩn quốc tế kết hợp sâu với thị trường tín chỉ carbon.
Song song với việc chào đón các nhà đầu tư, Phú Thọ kiên định
với quan điểm phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng
trưởng kinh tế. Tỉnh công khai từ chối các dự án có nguy cơ ô nhiễm cao, công
nghệ cấm chuyển giao hoặc thâm dụng lao động, cam kết tạo môi trường kinh doanh
trong sạch, công bằng nhất.
PHÚ THỌ CAM KẾT ĐỒNG HÀNH THỰC CHẤT
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông
khẳng định, những Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và thỏa thuận chiến lược được ký kết
tại sự kiện chính là những nền tảng hợp tác đầu tiên giữa Phú Thọ với các doanh
nghiệp. Tuy nhiên, để biến các cam kết thành các dự án sinh lời trên thực tế,
chính quyền tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ hành động quyết liệt để tháo gỡ triệt để
các điểm nghẽn thông qua 3 giải pháp đột phá.
Thứ nhất, cải cách hành chính quyết liệt. Vận hành hiệu
quả Cổng đầu tư một cửa cấp tỉnh và ứng dụng AI vào dịch vụ công trực tuyến
toàn trình để xử lý hồ sơ với chi phí thấp nhất.
Thứ hai, giải phóng mặt bằng nhanh chóng. Tập trung
nguồn lực cho Quỹ phát triển đất, tạo lập sẵn các quỹ đất sạch quy mô lớn tại
các Khu, Cụm công nghiệp để sẵn sàng bàn giao ngay cho nhà đầu tư.
Thứ ba, cơ chế “luồng xanh” đặc biệt. Thành lập Tổ
công tác đặc biệt phục vụ riêng các tập đoàn lớn để giải quyết thần tốc các thủ
tục về đầu tư, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy.
“Với tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách
nhiệm và dám hành động vì lợi ích chung”, toàn bộ hệ thống chính trị Phú Thọ khẳng
định sẽ luôn là đối tác tin cậy, là bệ phóng vững chắc cho sự thịnh vượng của cộng
đồng doanh nghiệp”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh và khẳng định Phú Thọ luôn
chào đón nhà đầu tư đến khảo sát thực tế và đón đầu những cơ hội phát triển
vàng tại vùng đất Tổ thiêng liêng.
