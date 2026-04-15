Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Minh Kiệt

15/04/2026, 08:13

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm các cảng hàng không mới như Măng Đen, Vân Phong...

Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, trên nền tảng các định hướng lớn tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở các chủ trương này, nhiều địa phương đã đề xuất quy hoạch, xây dựng mới một số cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh. Một số dự án như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đang triển khai đầu tư để phục vụ các nhiệm vụ quốc gia trọng điểm, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC cuối năm 2027.

Bộ Xây dựng cho biết ngành hàng không và hạ tầng hàng không có tính đặc thù cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, là một trong ba đột phá chiến lược của hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển đồng bộ, bền vững, phù hợp xu thế hàng không thế giới, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng, liên phương thức vận tải và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Theo đề xuất, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ hệ thống cảng hàng không hiện hữu và các sân bay tiềm năng trên lãnh thổ Việt Nam. Trong giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, nội dung nghiên cứu sẽ tập trung bổ sung hai cảng hàng không mới là Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc; đồng thời điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Thời gian thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch, kể từ khi đề cương được phê duyệt đến khi trình Thủ tướng Chính phủ, dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng.

Bộ Xây dựng đề xuất là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch, chịu trách nhiệm triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; Cục Hàng không Việt Nam được giao là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị được chủ động điều chỉnh cục bộ các nội dung nghiên cứu khi cần thiết để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành quy hoạch.

Khi các siêu hub lung lay: Việt Nam trong bài toán “safe haven” của hàng không khu vực

09:26, 13/04/2026

Khi các siêu hub lung lay: Việt Nam trong bài toán “safe haven” của hàng không khu vực

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

08:00, 10/04/2026

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

20:29, 22/02/2026

Cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất lập kỷ lục khai thác ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Cảng hàng không đầu tư hạ tầng - giao thông sân bay

Đọc thêm

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026 dự kiến đào tạo 2.200 sinh viên, đánh dấu lần đầu tiên mảng công nghệ bán dẫn được đưa vào giáo trình giảng dạy đáp ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050...

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 08 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô…

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy