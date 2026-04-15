Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm các cảng hàng không mới như Măng Đen, Vân Phong...

Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch được đặt ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, trên nền tảng các định hướng lớn tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở các chủ trương này, nhiều địa phương đã đề xuất quy hoạch, xây dựng mới một số cảng hàng không nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh. Một số dự án như Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đang triển khai đầu tư để phục vụ các nhiệm vụ quốc gia trọng điểm, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC cuối năm 2027.

Bộ Xây dựng cho biết ngành hàng không và hạ tầng hàng không có tính đặc thù cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, là một trong ba đột phá chiến lược của hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển đồng bộ, bền vững, phù hợp xu thế hàng không thế giới, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng, liên phương thức vận tải và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Theo đề xuất, phạm vi điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ hệ thống cảng hàng không hiện hữu và các sân bay tiềm năng trên lãnh thổ Việt Nam. Trong giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, nội dung nghiên cứu sẽ tập trung bổ sung hai cảng hàng không mới là Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc; đồng thời điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E.

Thời gian thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch, kể từ khi đề cương được phê duyệt đến khi trình Thủ tướng Chính phủ, dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng.

Bộ Xây dựng đề xuất là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch, chịu trách nhiệm triển khai các bước theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch; Cục Hàng không Việt Nam được giao là cơ quan lập điều chỉnh quy hoạch.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị được chủ động điều chỉnh cục bộ các nội dung nghiên cứu khi cần thiết để bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành quy hoạch.