An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào quy hoạch, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỷ đồng.

Cảng hàng không Thổ Chu dự kiến đặt tại tỉnh An Giang, có quy mô đạt cấp sân bay 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Giai đoạn 2021–2030, cảng có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm. Nhu cầu sử dụng đất hơn 234 ha, với tổng chi phí đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng cho cả giai đoạn quy hoạch và tầm nhìn.

Cùng với đó, quyết định điều chỉnh diện tích đất dự kiến của quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 lên khoảng 26.025 ha. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 ước khoảng 514.000 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Các nội dung khác tiếp tục giữ nguyên theo Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh liên quan của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sau khi bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030 xác định cả nước có 32 cảng hàng không, gồm 15 cảng quốc tế và 17 cảng quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới này dự kiến tăng lên 35 cảng, trong đó có 15 cảng quốc tế và 20 cảng quốc nội.

Trước đó, ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm đặc khu Thổ Châu và nhấn mạnh vai trò của khu vực này như một điểm tựa giữ vững an ninh, ổn định cho toàn vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng được giao nghiên cứu khả thi xây dựng cảng hàng không lưỡng dụng cấp 4C, có khả năng khai thác các loại máy bay như A320, A321, đồng thời tính toán phương án nâng cấp lên cấp 4E trong tương lai để tiếp nhận máy bay thân rộng như A350, B787. Mục tiêu là từng bước phát triển Thổ Châu trở thành điểm tựa chiến lược trong thế trận phòng thủ khu vực Tây Nam.