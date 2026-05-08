An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Gia Huy

08/05/2026, 09:58

Cảng hàng không Thổ Chu (tỉnh An Giang), có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm...

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Cảng hàng không Thổ Chu được bổ sung vào quy hoạch, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28.800 tỷ đồng.

Cảng hàng không Thổ Chu dự kiến đặt tại tỉnh An Giang, có quy mô đạt cấp sân bay 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Giai đoạn 2021–2030, cảng có công suất thiết kế khoảng 20.000 hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm. Nhu cầu sử dụng đất hơn 234 ha, với tổng chi phí đầu tư ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng cho cả giai đoạn quy hoạch và tầm nhìn.

Cùng với đó, quyết định điều chỉnh diện tích đất dự kiến của quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 lên khoảng 26.025 ha. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 ước khoảng 514.000 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Các nội dung khác tiếp tục giữ nguyên theo Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh liên quan của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sau khi bổ sung Cảng hàng không Thổ Chu, quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030 xác định cả nước có 32 cảng hàng không, gồm 15 cảng quốc tế và 17 cảng quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới này dự kiến tăng lên 35 cảng, trong đó có 15 cảng quốc tế và 20 cảng quốc nội.

Trước đó, ngày 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm đặc khu Thổ Châu và nhấn mạnh vai trò của khu vực này như một điểm tựa giữ vững an ninh, ổn định cho toàn vùng biển Tây Nam và biên cương Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng được giao nghiên cứu khả thi xây dựng cảng hàng không lưỡng dụng cấp 4C, có khả năng khai thác các loại máy bay như A320, A321, đồng thời tính toán phương án nâng cấp lên cấp 4E trong tương lai để tiếp nhận máy bay thân rộng như A350, B787. Mục tiêu là từng bước phát triển Thổ Châu trở thành điểm tựa chiến lược trong thế trận phòng thủ khu vực Tây Nam.

hạ tầng sân bay Quy hoạch cảng hàng không toàn quốc sân bay sân bay Chu Lai Tỉnh An Giang

Dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh hiện đạt khoảng 76% tổng giá trị sản lượng thi công. Tuy nhiên, biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm nhựa đường nhập khẩu đang gây áp lực lớn đến tiến độ triển khai của các nhà thầu...

Chiều 7/5 tại Mumbai, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ diễn ra với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo bang Maharashtra và đông đảo doanh nghiệp hai nước, tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối chuỗi giá trị.

Chiều 7/5 theo giờ địa phương, tại thành phố Mumbai thuộc bang Maharashtra, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis - Thủ hiến bang Maharashtra, cùng lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của hai bên.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh trên địa bàn Thành phố.

Hàng loạt dự án trọng điểm tại Nghệ An đang được tăng tốc triển khai trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

