Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Hà Nội vừa sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Quy định mới có hiệu lực từ 23/2/2026, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính minh bạch trong việc xác định mức phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận hành nhà chung cư…

Thành phố Hà Nội quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Theo đó, nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa 5.000 đồng/m2/tháng. Trong khi nhà chung cư có tháng máy giá tối thiểu 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.

Tuy nhiên, Thành phố lưu ý khung giá trên chưa bao gồm: bảo hiểm cháy nổ; thù lao của các thành viên của Ban quản trị; các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, Internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Bên cạnh điều chỉnh khung giá, Hà Nội cũng sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Quyết định này về trách nhiệm của UBND các xã, phường. Cụ thể UBND xã, phường chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính đối với dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến hoạt động tòa nhà.

Đồng thời đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: việc báo cáo tình hình quản lý tài chính dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư… Trường hợp phát sinh vướng mắc, tranh chấp, địa phương tổng hợp gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế thành phố Hà Nội báo cáo UBND Thành phố;

Tương tự, đối với nhà chung cư không thuộc tài sản công, chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư; hoạt động bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.