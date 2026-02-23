Thứ Hai, 23/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Thanh Xuân

23/02/2026, 15:22

Hà Nội vừa sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 33/2025/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Quy định mới có hiệu lực từ 23/2/2026, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính minh bạch trong việc xác định mức phí và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận hành nhà chung cư…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thành phố Hà Nội quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 33/2025/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Theo đó, nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa 5.000 đồng/m2/tháng. Trong khi nhà chung cư có tháng máy giá tối thiểu 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa 16.500 đồng/m2/tháng.

Tuy nhiên, Thành phố lưu ý khung giá trên chưa bao gồm: bảo hiểm cháy nổ; thù lao của các thành viên của Ban quản trị; các khoản thu được từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, Internet, hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Bên cạnh  điều chỉnh khung giá, Hà Nội cũng sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Quyết định này về trách nhiệm của UBND các xã, phường. Cụ thể UBND xã, phường chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong quản lý tài chính đối với dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý, giải quyết các tranh chấp có liên quan đến hoạt động tòa nhà.

Đồng thời đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư thuộc tài sản công trên địa bàn quản lý: việc báo cáo tình hình quản lý tài chính dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư… Trường hợp phát sinh vướng mắc, tranh chấp, địa phương tổng hợp gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế thành phố Hà Nội báo cáo UBND Thành phố;

Tương tự, đối với nhà chung cư không thuộc tài sản công, chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư; hoạt động bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15.

chung cư giá dịch vụ chung cư hà nội Hà Nội

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện dữ liệu đất đai theo các mốc trong 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai…

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Huế định hình diện mạo đô thị mới từ các công trình trọng điểm

Quá trình chỉnh trang, đầu tư hạ tầng đồng bộ đang tạo nên diện mạo khang trang, hiện đại hơn cho thành phố Huế, song vẫn giữ được bản sắc của một đô thị di sản.

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sau khi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040 được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tiếp tục thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 tại khu vực 1 và khu vực 2, phối hợp hoàn tất thủ tục để trình UBND Thành phố phê duyệt.

Nhà ở xã hội trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản

Nhà ở xã hội trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản

Năm 2025, cả nước đã hoàn thành 102.633/100.275 căn nhà ở xã hội, tương đương 102% kế hoạch. Đáng chú ý, có tới 19 địa phương hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu được giao, cho thấy phân khúc nhà ở xã hội đang dần thoát khỏi tình trạng “thiếu và chậm” vốn kéo dài nhiều năm qua, để từng bước trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản...

Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc

Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc

Bộ Tài chính đề xuất cho An Giang thí điểm dùng quỹ đất lấn biển thanh toán dự án BT Trung tâm Hội nghị APEC, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý về định giá và sử dụng quỹ đất...

