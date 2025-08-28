Thứ Năm, 28/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Bộ Xây dựng triển khai công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5

Minh Kiệt

28/08/2025, 08:18

Cơn bão số 5 (bão Kajiki) gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Nghệ An và Hà Tĩnh. Trước tình hình này, Bộ Xây dựng nhanh chóng triển khai các phương án khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phục hồi hạ tầng...

Một tuyến đường ở Thanh Hoá bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa bão. Ảnh minh hoạ
Một tuyến đường ở Thanh Hoá bị ngập lụt do ảnh hưởng mưa bão. Ảnh minh hoạ

Bộ Xây dựng vừa có Công điện số 53/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. 

Cục Đường bộ Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ và cao tốc.

Cụ thể, tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Đồng thời, bố trí lực lượng trực gác tại các vị trí đang bị ngập sâu, chảy xiết, đặc biệt là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố.

Bộ Xây dựng yêu cầu huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất, đồng thời phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường sắt tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu đang bị ngập nước.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách cần được thực hiện khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, cùng với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, được yêu cầu đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì luồng, tuyến khẩn trương rà soát, thống kê phao tiêu, báo hiệu bị mất, bị trôi dạt do bão số 5 gây ra.

Hệ thống phao tiêu, báo hiệu cần được triển khai lại ngay sau mưa lũ. Các đơn vị cũng phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, yêu cầu các phương tiện thủy không neo đậu khu vực gần các công trình vượt sông; nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cơ quan chức năng xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các hãng hàng không, công ty bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ tình diễn biến thời tiết trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.

Sở Xây dựng các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy chủ động khắc phục sự cố do bão, mưa lũ gây ra. Việc phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý cũng cần được thực hiện một cách nghiêm túc.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: