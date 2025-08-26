Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5
Nguyễn Thuấn
26/08/2025, 23:20
Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.
Chiều 26/8, sau khi nhận được tin
báo từ chính quyền xã Hà Long về tình trạng nhiều đoạn đê sông Hoạt chảy qua
thôn Đà Sơn bị sụt lún, sạt lở, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) đã nhanh chóng điều
động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới có mặt tại hiện trường. Tại
đây, đơn vị phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai gia cố gần 300 mét đê
bị hư hỏng, nguy cơ sạt lở cao, nhằm ngăn chặn nguy hiểm và giảm thiểu thiệt hại
do bão số 5 gây ra.
Có mặt trực tiếp chỉ huy lực lượng,
Đại tá Phạm Văn Chúc, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 khẳng định: “Chúng tôi xác định
việc giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu thời bình
của Sư đoàn. Các tình huống được đơn vị luyện tập và chuẩn bị từ trước, vì vậy
cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người
dân”.
Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ Sư
đoàn 390 vẫn đang phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân và các lực lượng chức năng
trên địa bàn để gia cố nhiều đoạn xung yếu trên tuyến đê sông Hoạt, góp phần bảo
vệ an toàn cho khu vực dân cư và ổn định đời sống sau bão.
Không chỉ tại Hà Long, tại xã Thọ
Lập, tuyến đê Trung ương đoạn từ km5+300 đến km6+300 cũng xuất hiện tình trạng
sụt lún mái đê với chiều dài hơn 100 mét.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban
nhân dân xã Thọ Lập đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời gia cố
hệ thống cọc, phủ bạt che chắn nhằm ngăn xói lở. Đồng thời, địa phương tổ chức
cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo rộng rãi trên các
phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không canh tác, chăn thả gia
súc và đi lại gần khu vực sạt lở.
Chính quyền xã Thọ Lập cũng triển
khai kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực có nguy cơ mất an toàn,
sẵn sàng phương án sơ tán, di dời trong tình huống xấu. Công tác theo dõi được
thực hiện 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo diễn biến về Ban Chỉ huy phòng chống
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Thanh Hóa để kịp thời xử lý.
Ông Nguyễn Trường Sinh, Bí thư Đảng
ủy xã Thọ Lập, cho biết: “Sự cố sụt lún mái đê đã cơ bản được khắc phục xong.
Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục theo dõi sát sao, nếu xuất hiện tình huống
phức tạp sẽ khẩn trương báo cáo và xin ý kiến cấp trên để xử lý kịp thời”.
Với sự vào cuộc quyết liệt của
quân đội, chính quyền và người dân, các sự cố đê điều do ảnh hưởng của bão số 5
tại Thanh Hóa đang dần được khống chế, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư
và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
