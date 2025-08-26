Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.

Chiều 26/8, sau khi nhận được tin báo từ chính quyền xã Hà Long về tình trạng nhiều đoạn đê sông Hoạt chảy qua thôn Đà Sơn bị sụt lún, sạt lở, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) đã nhanh chóng điều động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới có mặt tại hiện trường. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai gia cố gần 300 mét đê bị hư hỏng, nguy cơ sạt lở cao, nhằm ngăn chặn nguy hiểm và giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 khẩn trương gia cố đê sông Hoạt đoạn qua xã Hà Long (Thanh Hóa).

Có mặt trực tiếp chỉ huy lực lượng, Đại tá Phạm Văn Chúc, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 khẳng định: “Chúng tôi xác định việc giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của Sư đoàn. Các tình huống được đơn vị luyện tập và chuẩn bị từ trước, vì vậy cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người dân”.

Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 vẫn đang phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân và các lực lượng chức năng trên địa bàn để gia cố nhiều đoạn xung yếu trên tuyến đê sông Hoạt, góp phần bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư và ổn định đời sống sau bão.

Không chỉ tại Hà Long, tại xã Thọ Lập, tuyến đê Trung ương đoạn từ km5+300 đến km6+300 cũng xuất hiện tình trạng sụt lún mái đê với chiều dài hơn 100 mét.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban nhân dân xã Thọ Lập đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời gia cố hệ thống cọc, phủ bạt che chắn nhằm ngăn xói lở. Đồng thời, địa phương tổ chức cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không canh tác, chăn thả gia súc và đi lại gần khu vực sạt lở.

Chính quyền xã Thọ Lập huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún mái đê

Chính quyền xã Thọ Lập cũng triển khai kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời trong tình huống xấu. Công tác theo dõi được thực hiện 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo diễn biến về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Thanh Hóa để kịp thời xử lý.

Dùng cọc tre, bao tải cát và bạt ni lông để xử lý sự cố sụt lún mái đê.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, cho biết: “Sự cố sụt lún mái đê đã cơ bản được khắc phục xong. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục theo dõi sát sao, nếu xuất hiện tình huống phức tạp sẽ khẩn trương báo cáo và xin ý kiến cấp trên để xử lý kịp thời”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của quân đội, chính quyền và người dân, các sự cố đê điều do ảnh hưởng của bão số 5 tại Thanh Hóa đang dần được khống chế, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.