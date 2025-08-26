Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Trang chủ Dân sinh

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Nguyễn Thuấn

26/08/2025, 23:20

Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 cùng nhân dân gia cố đê sông Hoạt.
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 cùng nhân dân gia cố đê sông Hoạt.

Chiều 26/8, sau khi nhận được tin báo từ chính quyền xã Hà Long về tình trạng nhiều đoạn đê sông Hoạt chảy qua thôn Đà Sơn bị sụt lún, sạt lở, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) đã nhanh chóng điều động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cơ giới có mặt tại hiện trường. Tại đây, đơn vị phối hợp cùng lực lượng địa phương triển khai gia cố gần 300 mét đê bị hư hỏng, nguy cơ sạt lở cao, nhằm ngăn chặn nguy hiểm và giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 khẩn trương gia cố đê sông Hoạt đoạn qua xã Hà Long (Thanh Hóa).
 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 khẩn trương gia cố đê sông Hoạt đoạn qua xã Hà Long (Thanh Hóa).

Có mặt trực tiếp chỉ huy lực lượng, Đại tá Phạm Văn Chúc, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390 khẳng định: “Chúng tôi xác định việc giúp đỡ dân và khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của Sư đoàn. Các tình huống được đơn vị luyện tập và chuẩn bị từ trước, vì vậy cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người dân”.

Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 vẫn đang phối hợp chặt chẽ cùng nhân dân và các lực lượng chức năng trên địa bàn để gia cố nhiều đoạn xung yếu trên tuyến đê sông Hoạt, góp phần bảo vệ an toàn cho khu vực dân cư và ổn định đời sống sau bão.

Không chỉ tại Hà Long, tại xã Thọ Lập, tuyến đê Trung ương đoạn từ km5+300 đến km6+300 cũng xuất hiện tình trạng sụt lún mái đê với chiều dài hơn 100 mét.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ủy ban nhân dân xã Thọ Lập đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời gia cố hệ thống cọc, phủ bạt che chắn nhằm ngăn xói lở. Đồng thời, địa phương tổ chức cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không canh tác, chăn thả gia súc và đi lại gần khu vực sạt lở.

Chính quyền xã Thọ Lập huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún mái đê
Chính quyền xã Thọ Lập huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún mái đê

Chính quyền xã Thọ Lập cũng triển khai kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống gần khu vực có nguy cơ mất an toàn, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời trong tình huống xấu. Công tác theo dõi được thực hiện 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo diễn biến về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Thanh Hóa để kịp thời xử lý.

Dùng cọc tre, bao tải cát và bạt ni lông để xử lý sự cố sụt lún mái đê. 
Dùng cọc tre, bao tải cát và bạt ni lông để xử lý sự cố sụt lún mái đê. 

Ông Nguyễn Trường Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, cho biết: “Sự cố sụt lún mái đê đã cơ bản được khắc phục xong. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tiếp tục theo dõi sát sao, nếu xuất hiện tình huống phức tạp sẽ khẩn trương báo cáo và xin ý kiến cấp trên để xử lý kịp thời”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của quân đội, chính quyền và người dân, các sự cố đê điều do ảnh hưởng của bão số 5 tại Thanh Hóa đang dần được khống chế, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khẩn trương hộ đê, xử lý sự cố sau hoàn lưu bão số 5

Hoàn lưu bão số 5 gây lũ trên nhiều sông lớn, làm phát sinh sự cố đê điều tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương tập trung hộ đê, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Hiện mực nước trên sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông Mã, sông Cả ở mức báo động I – II, có nơi trên báo động II và tiếp tục lên. Một số tuyến đê đã xuất hiện hư hỏng: sạt lở mái đê hữu Chu (xã Đông Tiến, Thanh Hóa), sạt lở bãi trước đê biển Hội Thống (xã Đan Hải, Hà Tĩnh).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố trọng điểm xung yếu, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu; tổ chức tuần tra, canh gác đê điều; huy động lực lượng, vật tư, thiết bị khắc phục nhanh, không để lan rộng. Đồng thời theo dõi chặt chẽ mực nước, báo cáo kịp thời về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

14:56, 26/08/2025

14:56, 26/08/2025

Bão số 5 gây thiệt hại cho Nghệ An hơn 846 tỷ đồng

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

14:16, 26/08/2025

14:16, 26/08/2025

Ưu tiên sửa chữa nhà ở, trường học cho người dân vùng bão

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

12:06, 26/08/2025

12:06, 26/08/2025

Thanh Hóa báo động lũ trên nhiều sông, chỉ đạo hộ đê khẩn cấp

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và gió lớn kéo dài trong 2 ngày 25 và 26/8 khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Chiều tối 26/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6079/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán Karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện…

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: