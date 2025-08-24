Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Thi Nguyễn

24/08/2025, 16:05

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

Cập nhật hướng đi của bão số 5 Kajiki - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.
Cập nhật hướng đi của bão số 5 Kajiki - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ngày 23/8/2025, Bộ Xây dựng đã phát đi công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đang di chuyển nhanh và có sức gió mạnh. Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Cụ thể, các thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 520 km, cách Hà Tĩnh khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134 – 149 km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ nắm chắc số lượng tàu, thuyền trong vùng bão, hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn, duy trì liên lạc với phương tiện đang hoạt động và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.

Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với các Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng trực, phân luồng giao thông, cắm phao tiêu, rào chắn tại những vị trí có nguy cơ ngập nước, sạt lở. Các đơn vị quản lý đường bộ cần chuẩn bị vật tư dự phòng và nhân lực để khắc phục nhanh chóng các sự cố giao thông.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không. Các hãng hàng không cần tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga và hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố.

Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực dễ ngập lụt, sạt lở, lũ quét… để chủ động ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng sẽ chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan triển khai ngay công tác ứng phó bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 13h ngày 24/8 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. 
Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 13h ngày 24/8 - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. 

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi, cập nhật và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão để tàu thuyền chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Sở Xây dựng các tỉnh trong khu vực chịu ảnh hưởng cũng cần chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc chuẩn bị phương án ứng phó, khắc phục sự cố do bão, mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia ứng trực, tổ chức trực ban 24/24h và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng những vấn đề đột xuất.

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...

