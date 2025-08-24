Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Thi Nguyễn
24/08/2025, 16:05
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Ngày 23/8/2025, Bộ Xây dựng đã phát đi công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đang di chuyển nhanh và có sức gió mạnh. Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Cụ thể, các thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão và tình hình mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 13h ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 520 km, cách Hà Tĩnh khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam và cách Bắc Quảng Trị khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13 (134 – 149 km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ nắm chắc số lượng tàu, thuyền trong vùng bão, hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn, duy trì liên lạc với phương tiện đang hoạt động và chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh.
Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với các Sở Xây dựng và lực lượng chức năng địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng trực, phân luồng giao thông, cắm phao tiêu, rào chắn tại những vị trí có nguy cơ ngập nước, sạt lở. Các đơn vị quản lý đường bộ cần chuẩn bị vật tư dự phòng và nhân lực để khắc phục nhanh chóng các sự cố giao thông.
Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch bay, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không. Các hãng hàng không cần tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga và hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố.
Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực dễ ngập lụt, sạt lở, lũ quét… để chủ động ứng phó sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng sẽ chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan triển khai ngay công tác ứng phó bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.
Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi, cập nhật và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão để tàu thuyền chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.
Sở Xây dựng các tỉnh trong khu vực chịu ảnh hưởng cũng cần chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, các lực lượng chức năng của địa phương trong việc chuẩn bị phương án ứng phó, khắc phục sự cố do bão, mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.
Trong đó, tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực bị ngập lụt.
Bộ Xây dựng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia ứng trực, tổ chức trực ban 24/24h và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng những vấn đề đột xuất.
Bão số 5 sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, dự báo sức tàn phá không kém bão Yagi
Bão số 5 áp sát, các tỉnh Bắc Trung Bộ lệnh cấm biển
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu
Ước tính đến hết tháng 8/2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hải Phòng đạt 19.219 tỷ đồng, bằng 53,1% kế hoạch Thủ tướng giao…
Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản...
Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển
Cơ hội từ việc sáp nhập các đơn vị hành chính tạo thành các siêu đô thị, áp lực từ chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump, vai trò của khoa học công nghệ và nhu cầu cấp thiết về một tinh thần liên kết thực chất là bốn chủ đề quan trọng được nêu ra tại Vòng đối thoại địa phương cụm Đông Nam Bộ thuộc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM…
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
TP.HCM thành lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “siêu dự án” chống ngập
Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (thường gọi là dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: