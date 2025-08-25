Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hàng không ứng phó trước cơn bão số 5

Huỳnh Dũng

25/08/2025, 13:29

Để ứng phó với cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân và Đồng Hới trong ngày 25/8, đồng thời đưa ra nhiều phương án chuẩn bị ứng phó...

Sân bay Đồng Hới sẽ ngừng tiếp thu tàu bay từ 10h đến 21h ngày 25/9 để đảm bảo an toàn trong cơn bão số 5. Ảnh minh hoạ
Sân bay Đồng Hới sẽ ngừng tiếp thu tàu bay từ 10h đến 21h ngày 25/9 để đảm bảo an toàn trong cơn bão số 5. Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) trong ngày 25/8/2025.

Cụ thể, Cảng Hàng không Thọ Xuân sẽ đóng cửa, tạm dừng khai thác từ 4h đến 16h, Cảng Hàng không Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không.

Ngoài 2 sân bay trên thì Cảng Hàng không Vinh (Nghệ An) và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thành phố Huế) cũng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các đơn vị trong ngành hàng không bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn; lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão....

Được biết, VATM đã chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu Trung tâm Khí tượng Hàng không tăng tần suất và chất lượng bản tin dự báo, phát hành kịp thời cảnh báo sân bay và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho hoạt động bay; các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu, bao gồm: Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và các cơ sở điều hành bay liên quan, phải chuẩn bị và thực hiện linh hoạt phương án điều tiết hoạt động bay trước, trong và sau bão; phối hợp với các hãng hàng không để dự báo năng lực thông qua của sân bay, vùng trời.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu sẵn sàng phương án bay chờ, chuyển sân; xử lý giảm phân cách do ảnh hưởng thời tiết; tăng cường hiệp đồng với các đơn vị quân sự để bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt; chủ động phương án điều hành tại các khu vực.

Ngoài ra, VATM cũng có công văn hoả tốc đề nghị Công ty Quản lý bay miền Bắc và miền Trung phối hợp chặt chẽ với cảng vụ và cảng hàng không để cung cấp dịch vụ linh hoạt theo tình hình đóng hoặc mở khai thác tại các cảng hàng không. Công ty Quản lý bay miền Nam bám sát diễn biến hoàn lưu bão, triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế thời tiết.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu theo dõi sát tình hình hoạt động bay để điều chỉnh phương án quản lý luồng; các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt miền Bắc và miền Trung, phải lập kế hoạch sớm nhằm tránh tình trạng bay dồn, bay chờ; lưu ý bảo đảm các phép bay quá cảnh khi điều chỉnh đường bay tránh bão.

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu các đơn vị rà soát phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên tại các vị trí xung yếu; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, điều hành để bảo đảm thông suốt; trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng thiết bị kỹ thuật, cần phối hợp thống nhất phương án dừng hoặc tắt thiết bị, đồng thời chuẩn bị phương án điều hành bay thay thế…

Theo thống kê của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), có 435 chuyến bay đã bị thay đổi đường bay, hủy chuyến hoặc đi đến sân bay dự bị do ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Cụ thể, số lượng chuyến bay bị tác động bởi cơn bão số 5 trong ngày 23/8 là 225 chuyến. Trong ngày 24/8 có 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay và 35 chuyến bay phải hủy do đóng cửa sân bay (Sân bay Thọ Xuân 26 chuyến và Đồng Hới 9 chuyến), 5 chuyến phải chuyển hướng đi sân bay dự bị.

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

16:05, 24/08/2025

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Ứng phó bão số 5: Hai sân bay tạm dừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy

09:57, 25/08/2025

Ứng phó bão số 5: Hai sân bay tạm dừng hoạt động, nhiều chuyến bay bị hủy

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

14:27, 23/08/2025

Bão số 5 liên tục mạnh lên, các tỉnh Bắc Trung Bộ sẵn sàng sơ tán người dân, điều tiết nước hồ chứa

Từ khóa:

Bão số 5 đầu tư Giao thông hạ tầng hàng không Vneconomy

Đọc thêm

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

Đường sắt trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững

Sau nhiều năm bị coi là “chậm nhịp” trong bức tranh hạ tầng, ngành đường sắt Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái thiết với những tín hiệu mới...

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Gắn kết “cầu nối” cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của Việt Nam và Hàn Quốc

Hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam

Dự án mới lần này của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cũng là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5 năm tới...

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 4 dự án cao tốc trọng điểm phía Bắc

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương cần phải chủ động giải quyết các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, cũng như giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án...

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

Hà Nội đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư chiến lược qua các cơ chế ưu đãi mới

Là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư FDI, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư, tập trung ưu đãi mạnh cho dự án R&D, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực công nghệ cao...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Tài chính

2

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Tài chính

3

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Tài chính

4

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Thế giới

5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: