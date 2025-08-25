Hàng không ứng phó trước cơn bão số 5

Để ứng phó với cơn bão số 5, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân và Đồng Hới trong ngày 25/8, đồng thời đưa ra nhiều phương án chuẩn bị ứng phó...

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu tàu bay tại Sân bay Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) và Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) trong ngày 25/8/2025.

Cụ thể, Cảng Hàng không Thọ Xuân sẽ đóng cửa, tạm dừng khai thác từ 4h đến 16h, Cảng Hàng không Đồng Hới từ 10h đến 21h ngày 25/8 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, người và tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không.

Ngoài 2 sân bay trên thì Cảng Hàng không Vinh (Nghệ An) và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thành phố Huế) cũng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Các đơn vị trong ngành hàng không bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn; lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão....

Được biết, VATM đã chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu Trung tâm Khí tượng Hàng không tăng tần suất và chất lượng bản tin dự báo, phát hành kịp thời cảnh báo sân bay và cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho hoạt động bay; các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu, bao gồm: Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh và các cơ sở điều hành bay liên quan, phải chuẩn bị và thực hiện linh hoạt phương án điều tiết hoạt động bay trước, trong và sau bão; phối hợp với các hãng hàng không để dự báo năng lực thông qua của sân bay, vùng trời.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu sẵn sàng phương án bay chờ, chuyển sân; xử lý giảm phân cách do ảnh hưởng thời tiết; tăng cường hiệp đồng với các đơn vị quân sự để bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt; chủ động phương án điều hành tại các khu vực.

Ngoài ra, VATM cũng có công văn hoả tốc đề nghị Công ty Quản lý bay miền Bắc và miền Trung phối hợp chặt chẽ với cảng vụ và cảng hàng không để cung cấp dịch vụ linh hoạt theo tình hình đóng hoặc mở khai thác tại các cảng hàng không. Công ty Quản lý bay miền Nam bám sát diễn biến hoàn lưu bão, triển khai phương án ứng phó phù hợp với thực tế thời tiết.

Trung tâm Quản lý luồng không lưu theo dõi sát tình hình hoạt động bay để điều chỉnh phương án quản lý luồng; các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt miền Bắc và miền Trung, phải lập kế hoạch sớm nhằm tránh tình trạng bay dồn, bay chờ; lưu ý bảo đảm các phép bay quá cảnh khi điều chỉnh đường bay tránh bão.

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu các đơn vị rà soát phương án sơ tán, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên tại các vị trí xung yếu; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, điều hành để bảo đảm thông suốt; trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng thiết bị kỹ thuật, cần phối hợp thống nhất phương án dừng hoặc tắt thiết bị, đồng thời chuẩn bị phương án điều hành bay thay thế…