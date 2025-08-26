Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 để phòng chống bão

Bộ Xây dựng vừa có công điện số 52/CĐ-BXD gửi các đơn vị về việc triển khai quyết liện công tác khắc phục bão số 5 và mưa lũ sau bão..

Theo đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão, không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp khắc phục bão số 5 và mưa lũ do bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới bảo đảm an toàn, vui tươi, ấp áp cho Nhân dân.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyết quốc lộ, cao tốc.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa;

Đồng thời, bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang; cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở... kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không đảm bảo an toàn.

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông phải cử ngay Lãnh đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với địa phương đến hiện trường, triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để đảm bảo thông xe trong thời gian nhanh nhất. Lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ bảo đảm an toàn giao thông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng ngày 26/8, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào; hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ. Dự báo mưa lớn: Từ sáng sớm ngày 26/8 Trung du & Đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa – Hà Tĩnh: 50–100mm, có nơi >200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất >100mm/3h.

Trong lĩnh vực đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước, khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước;

Chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất;

Đặc biệt, có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện đâm va vào các công trình vượt sông

Bên cạnh đó, đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 5 phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì sửa chữa đường bộ, đường sắt, đường thủy chủ động khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; phối hợp ngành đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy trong việc điều hành việc vận tải, tăng bo, chuyển tải hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng những vấn đề đột xuất, phát sinh.