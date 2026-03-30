Bộ Y tế đang theo dõi, đánh giá nguy cơ biến thế mới của Covid-19

Phúc Minh

30/03/2026, 15:50

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ của biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay. Các cơ quan y tế cũng đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp...

Ảnh minh họa.

Liên quan đến việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2, Bộ Y tế cho biết theo cập nhật chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biến thể mới của SARS-CoV-2 BA.3.2 hiện được xếp vào nhóm biến thể đang được theo dõi về khả năng lây lan.

WHO đánh giá nguy cơ của biến thể này đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp so với các dòng Omicron đang lưu hành hiện nay.

BA.3.2 là một biến thể phụ của dòng Omicron thuộc virus SARS-CoV-2, tác nhân gây bệnh Covid-19. Theo các báo cáo khoa học quốc tế, biến thể này được phát hiện lần đầu tại Nam Phi vào tháng 11/2024 và sau đó ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết BA.3.2 đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang được theo dõi thông qua hệ thống giám sát dịch tễ.

Tại Hoa Kỳ, biến thể này được phát hiện từ năm 2025 và đã ghi nhận tại ít nhất 25 bang. Dấu vết của virus cũng được phát hiện trong các mẫu giám sát môi trường như nước thải và mẫu từ phương tiện vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan y tế nước này cho biết BA.3.2 hiện chưa phải là biến thể chiếm ưu thế, số ca mắc liên quan vẫn ở mức thấp so với tổng số ca nhiễm Covid-19.

Các dữ liệu hiện có cho thấy BA.3.2 có một số thay đổi về đặc tính kháng nguyên và khả năng né tránh miễn dịch trong điều kiện phòng thí nghiệm. Một số chuyên gia nhận định các đột biến này có thể ảnh hưởng đến khả năng lây lan hoặc làm giảm phần nào hiệu quả miễn dịch.

Theo WHO, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong. WHO đồng thời nhận định các vaccine Covid-19 hiện hành vẫn tiếp tục có tác dụng phòng, chống bệnh tiến triển nặng, tử vong.

Các cơ quan y tế trên thế giới vẫn đang tiếp tục theo dõi, đánh giá để có những khuyến cáo phù hợp.

Mặc dù vậy, virus SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành và có khả năng xuất hiện thêm các biến thể mới. Do đó, việc duy trì các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng là cần thiết, đặc biệt tại những nơi đông người, môi trường kín như trường học, cơ sở y tế.

Các chuyên gia y tế nhận định, sự xuất hiện của các biến thể mới là quy luật tiến hóa tự nhiên của virus. Vì vậy, việc duy trì hệ thống giám sát dịch tễ và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng, cần thiết.

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh và các biến thể lưu hành trên thế giới, đồng thời chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn vị liên quan duy trì giám sát, phát hiện sớm, đánh giá nguy cơ và sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Bộ cũng khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan; chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ, nhất là đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai và các đối tượng nguy cơ cao.

Tại Hà Nội, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi đông người hoặc không gian kín; đặc biệt, những người có biểu hiện ho, sốt, viêm đường hô hấp cần chủ động đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm cho người xung quanh.

Bên cạnh đó, việc khử khuẩn cần được thực hiện thường xuyên thông qua rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn làm việc, điện thoại và các thiết bị cá nhân.

Người dân cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người khác khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trường hợp mắc bệnh nhẹ, cần nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước và điều trị triệu chứng theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Khi xuất hiện các dấu hiệu nặng như sốt cao, khó thở, đau ngực…, cần liên hệ cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời.

Hướng dẫn mới của Bộ Y tế về phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin về việc chậm chi trả chế độ phòng, chống Covid-19

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cùng 22 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng để huy động vốn với lãi suất từ 3% - 15%/tháng. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho bị cáo hơn 151 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới hoàn trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng...

Từ ngày 17 đến 22/4/2026 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà - Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ diễn ra tại xã Bình Minh, Hà Nội với quy mô lớn. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lập dự án "ma", quảng bá sai sự thật để dẫn dụ nhà đầu tư nạp tiền, sau đó đánh sập hệ thống và xóa toàn bộ dấu vết nhằm chiếm đoạt lượng tiền điện tử rất lớn, quy đổi tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện cho các bị hại theo quy định, công an đề nghị các nạn nhân khẩn trương gửi đơn trình báo trước ngày 30/4/2026 để được hướng dẫn giải quyết...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm "Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động"

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

"Công thức" đàm phán thương mại của EU: Nới tay với thịt bò, cứng rắn với rượu vang

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Khởi công khu công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Điện hóa các ngành công nghiệp nhẹ có thể giảm tới 80% phát thải CO2

