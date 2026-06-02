Cựu lãnh đạo Vicem gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng được giảm án tù

Do xuất trình thêm các tình tiết mới, tòa phúc thẩm quyết định giảm án từ 2-3 năm tù cho các cựu lãnh đạo Vicem. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi...

Sáng 2/6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo có đơn kháng cáo trong trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

Theo tòa phúc thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an toàn vốn của các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại kinh tế, gây bức xúc trong dư luận.

Quá trình xét xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, khi xem xét, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về nguyên nhân, động cơ, mục đích phạm tội, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi.

"Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành đầu tư pháp luật về đấu thầu, xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không được đưa vào khai thác. Ngoài ra, các bị cáo không chấp hành Nghị quyết 11 của Bộ Xây dựng, cố ý không đưa dự án vào diện cắt giảm.

Tòa án nghiêm trị các bị cáo là người đứng đầu song cũng phân hóa các bị cáo theo vị trí, vai trò, khắc phục hậu quả, xác định lỗi, mục đích và chính sách khoan hồng của pháp luật", Hội đồng xét xử nhận định.

Xét kháng cáo của các bị cáo, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều ăn năn hối cải, nhận thức hành vi của mình, tổng cộng nộp hơn 119 tỷ đồng. Các bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu như có nhiều thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen… Do đó, tòa phúc thẩm chấp nhận giảm án cho các bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh chưa khắc phục hậu quả song bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo, là Anh hùng lao động, Vicem có đơn xin giảm nhẹ, bị cáo cũng cam kết bồi thường 61 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm.

Tòa phúc thẩm không chấp nhận với kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự, không chấp nhận kháng cáo của ông T – liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại số tiền hơn 16 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem, bị cáo đã mất và tòa án có quyết định đình chỉ xét xử trách nhiệm hình sự - PV).

Mức án phúc thẩm cụ thể:

Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem, án sơ thẩm 15 năm tù): 13 năm tù, nộp 61 tỷ đồng.

Bị cáo Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vicem, án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù): 9 năm tù, xác nhận nộp 25 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, án sơ thẩm 11 năm tù): 10 năm tù, nộp 1 tỷ đồng, còn phải nộp 43 tỷ đồng.

Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:

Bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Vicem, án sơ thẩm 13 năm tù): 10 năm tù, nộp 22 tỷ đồng; còn phải nộp 48 tỷ đồng.

Tạ Quang Bửu (cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem, án sơ thẩm 9 năm tù): 7 năm tù, xác nhận nộp 5 tỷ đồng, còn phải nộp 43 tỷ đồng.

Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC, án sơ thẩm đều 4 năm tù): 3 năm tù cho hưởng án treo, trả tự do cho bị cáo tại tòa; hai bị cáo đã nộp xong mỗi người là 22 tỷ đồng.

Trịnh Công Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem, án sơ thẩm 4 năm tù): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, đã nộp xong toàn bộ dân sự.

Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) lĩnh án 3 năm tù): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.