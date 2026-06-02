Cựu lãnh đạo Vicem gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng được giảm án tù
Đỗ Mến
02/06/2026, 15:29
Do xuất trình thêm các tình tiết mới, tòa phúc thẩm quyết định giảm án từ 2-3 năm tù cho các cựu lãnh đạo Vicem. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi...
Sáng 2/6,
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo có đơn kháng
cáo trong trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).
Theo tòa phúc
thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an toàn vốn của
các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại
kinh tế, gây bức xúc trong dư luận.
Quá trình xét
xử cho thấy các bị cáo đã nhận thức được hành vi nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố
ý do đó cần xử phạt để răn đe. Tuy nhiên, khi xem xét, tòa phúc thẩm xác định các
bị cáo không có tình tiết tăng nặng.
Về nguyên nhân,
động cơ, mục đích phạm tội, tòa phúc thẩm xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ
chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi,
tư lợi.
"Quá trình triển khai dự án, các bị cáo không chấp hành đầu tư pháp luật
về đấu thầu, xây dựng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy dự án dở dang, không
được đưa vào khai thác. Ngoài ra, các bị cáo không chấp hành Nghị quyết 11 của Bộ
Xây dựng, cố ý không đưa dự án vào diện cắt giảm.
Tòa án nghiêm
trị các bị cáo là người đứng đầu song cũng phân hóa các bị cáo theo vị trí, vai
trò, khắc phục hậu quả, xác định lỗi, mục đích và chính sách khoan hồng của pháp
luật", Hội đồng xét xử nhận định.
Xét kháng cáo
của các bị cáo, tòa phúc thẩm nhận thấy các bị cáo đều ăn năn hối cải, nhận thức
hành vi của mình, tổng cộng nộp hơn 119 tỷ đồng. Các bị cáo cũng xuất trình thêm
tài liệu như có nhiều thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen…
Do đó, tòa phúc thẩm chấp nhận giảm án cho các bị cáo.
Trong đó, bị
cáo Nguyễn Ngọc Anh chưa khắc phục hậu quả song bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo,
là Anh hùng lao động, Vicem có đơn xin giảm nhẹ, bị cáo cũng cam kết bồi thường 61 tỷ đồng.
Tòa phúc thẩm
không chấp nhận với kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự, không chấp nhận kháng cáo
của ông T – liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại số tiền hơn 16 tỷ đồng của bị cáo Nguyễn Bích Thủy (cựu thành viên Hội đồng thành viên
Vicem, bị cáo đã mất và tòa án có quyết định đình chỉ xét xử trách nhiệm hình sự
- PV).
Mức án phúc thẩm cụ thể:
Nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát,
lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm:
Bị cáo Nguyễn
Ngọc Anh (cựu Tổng giám đốc Vicem, án sơ thẩm 15 năm tù): 13 năm tù, nộp
61 tỷ đồng.
Bị cáo Dư Ngọc
Long (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Vicem, án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù): 9 năm
tù, xác nhận nộp 25 tỷ đồng.
Bị cáo Hoàng
Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM, án sơ thẩm 11 năm tù): 10 năm
tù, nộp 1 tỷ đồng, còn phải nộp 43 tỷ đồng.
Nhóm tội Vi phạm quy
định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:
Bị
cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Vicem, án sơ thẩm 13 năm tù): 10 năm tù, nộp 22 tỷ đồng; còn phải nộp 48 tỷ đồng.
Tạ Quang Bửu
(cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Vicem, án sơ thẩm 9
năm tù): 7 năm tù, xác nhận nộp 5 tỷ đồng, còn phải nộp 43 tỷ đồng.
Trần Bình Trọng
và Nguyễn Lâm Cường (cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - VNCC, án sơ thẩm đều 4 năm tù): 3
năm tù cho hưởng án treo, trả tự do cho bị cáo tại tòa; hai bị cáo đã nộp xong mỗi người là 22
tỷ đồng.
Trịnh Công
Loan (cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem, án sơ thẩm 4 năm tù): 3 năm tù
nhưng cho hưởng án treo, đã nộp xong toàn bộ dân sự.
Đoàn Thị Mai
Lan (cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế dự toán của VNCC) lĩnh án 3 năm tù): 3 năm tù
nhưng cho hưởng án treo.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2006 đến năm 2011,
mặc dù các tài liệu thể hiện giá thuê văn phòng và dịch vụ phụ trợ trên thị trường
ở mức thấp, nhưng bị cáo Dư Ngọc Long vẫn tham mưu áp dụng mức giá cho thuê và
giá dịch vụ cao hơn để tính toán hiệu quả kinh tế, qua đó làm cơ sở đề xuất triển
khai Dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM”.
Trên cơ sở đó,
bị cáo Nguyễn Ngọc Anh đã ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận
đầu tư cho dự án với tổng vốn dự kiến 1.482 tỉ đồng.
Quá trình lập,
thẩm định và phê duyệt dự án, mặc dù hồ sơ dự án của đơn vị tư vấn chưa hoàn chỉnh,
song bị cáo Lê Văn Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo triển khai, dẫn tới việc
tổng mức đầu tư được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng.
Cáo buộc
cũng thể hiện, các bị cáo thuộc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) đã
có hành vi giúp sức cho các bị cáo thuộc Vicem thực hiện sai phạm khiến Nhà nước
thất thoát hơn 380 tỷ đồng.
Ngoài ra,
khi thực hiện gói thầu số 19 “thi công tường vây và cọc khoan nhồi” của dự án,
các bị cáo vi phạm quy định đấu thầu, gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng.
