Điều chỉnh và mở rộng mức hưởng bảo hiểm y tế với một số trường hợp từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026,
một số quy định có liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại Luật Bảo
hiểm y tế, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính
phủ có hiệu lực thi hành.
Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng
thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế
tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.
Cụ thể, từ ngày
1/7/2026, người bệnh khám
chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ
bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền
xác định, sẽ được Quỹ
Bảo hiểm y tế
chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn
lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được
thanh toán như trước.
Quy định này
góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người
dân tiếp cận các dịch vụ y tế.
Bên cạnh đó, mức
lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều
quyền lợi bảo hiểm y
tế.
Theo đó, người tham gia
được hưởng 100% chi phí trong phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế
khi mức chi phí
của 1 lần đi khám
chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 379.500 đồng).
Đồng thời, người
tham gia bảo hiểm y
tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí
trong phạm vi hưởng,
khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương
15.180.000 đồng).
Mức thanh toán
đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Chẳng hạn, trường hợp người
tham gia bảo hiểm y
tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật, thì Quỹ Bảo hiểm y tế
thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật
không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113.850.000 đồng).
Ngoài ra, từ ngày 1/7/2026, cũng có sự thay
đổi trong mức đóng bảo
hiểm y tế của thành viên hộ gia đình. Người thứ nhất
đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở: 4,5% x 2.530.000 đồng x 12 tháng = 1.366.200 đồng/1
năm.
Người thứ hai:
1.366.200 đồng x 70% = 956.340 đồng/1 năm. Người thứ ba:
1.366.200 đồng x 60% = 819.720 đồng/1 năm. Người thứ tư:
1.366.200 đồng x 50% = 683.100 đồng/1 năm. Từ người thứ năm trở
đi: 1.366.200 đồng x 40% = 546.480 đồng/1 năm.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hướng dẫn làm rõ
mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp
đặc thù, như
người tham gia bảo
hiểm y tế đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ
sở khám chữa bệnh
cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp
cấp cứu),
hoặc chưa xuất trình đầy đủ thủ tục theo quy định.
Các mức thanh
toán được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở, bảo đảm hài hòa quyền lợi người
bệnh và khả năng chi trả của quỹ.
Cụ thể, trường hợp người tham
gia bảo hiểm y tế đi
khám chữa bệnh
không xuất trình đầy đủ thủ tục, không xuất trình được thông tin thẻ bảo hiểm y tế, hoặc
xuất trình thông tin thẻ muộn trước khi kết thúc lượt khám chữa bệnh/ra viện, thì Quỹ Bảo hiểm y tế
thanh toán trong thời gian người bệnh chưa xuất trình thông tin thẻ.
Trong đó, với khám chữa bệnh
ngoại trú,
thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế,
nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám (0,15 x
2.530.000 đồng = 379.500 đồng).
Khám chữa bệnh nội trú, tối đa không
quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (0,5 x 2.530.000 đồng =
1.265.000 đồng).
Trường hợp người
tham gia bảo hiểm y
tế đến khám
chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu
không có hợp đồng khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán tối
đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (2,5 x 2.530.000 đồng
= 6.325.000 đồng)...