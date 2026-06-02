Điều chỉnh và mở rộng mức hưởng bảo hiểm y tế với một số trường hợp từ 1/7/2026

Thu Hằng

02/06/2026, 17:40

Từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng...

Làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Nguyễn Duy.

Từ ngày 1/7/2026, một số quy định có liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Các điều chỉnh tập trung mở rộng quyền lợi người tham gia, đồng thời cập nhật mức hưởng, mức đóng theo mức lương cơ sở mới.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được thanh toán như trước.

Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,53 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế.

Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí trong phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế khi mức chi phí của 1 lần đi khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 379.500 đồng).

Đồng thời, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng, khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng).

Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Chẳng hạn, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật, thì Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (tương đương 113.850.000 đồng).

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2026, cũng có sự thay đổi trong mức đóng bảo hiểm y tế của thành viên hộ gia đình. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở: 4,5% x 2.530.000 đồng x 12 tháng = 1.366.200 đồng/1 năm.

Người thứ hai: 1.366.200 đồng x 70% = 956.340 đồng/1 năm. Người thứ ba: 1.366.200 đồng x 60% = 819.720 đồng/1 năm. Người thứ tư: 1.366.200 đồng x 50% = 683.100 đồng/1 năm. Từ người thứ năm trở đi: 1.366.200 đồng x 40% = 546.480 đồng/1 năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng hướng dẫn làm rõ mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp đặc thù, như người tham gia bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), hoặc chưa xuất trình đầy đủ thủ tục theo quy định.

Các mức thanh toán được xác định theo tỷ lệ mức lương cơ sở, bảo đảm hài hòa quyền lợi người bệnh và khả năng chi trả của quỹ.

Cụ thể, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh không xuất trình đầy đủ thủ tục, không xuất trình được thông tin thẻ bảo hiểm y tế, hoặc xuất trình thông tin thẻ muộn trước khi kết thúc lượt khám chữa bệnh/ra viện, thì Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong thời gian người bệnh chưa xuất trình thông tin thẻ.

Trong đó, với khám chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế, nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám (0,15 x 2.530.000 đồng = 379.500 đồng).

Khám chữa bệnh nội trú, tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (0,5 x 2.530.000 đồng = 1.265.000 đồng).

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện (2,5 x 2.530.000 đồng = 6.325.000 đồng)...

Xây dựng lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Xây dựng phương thức thanh toán bảo hiểm y tế theo nhóm chẩn đoán

Việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển mạnh sang đào tạo những gì doanh nghiệp cần, giúp người lao động thất nghiệp sau khi kết thúc khóa học sẽ có nhiều cơ hội tìm được việc làm...

Do xuất trình thêm các tình tiết mới, tòa phúc thẩm quyết định giảm án từ 2-3 năm tù cho các cựu lãnh đạo Vicem. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo là lãnh đạo chủ chốt của Vicem, mong muốn xây dựng trụ sở khang trang, không có mục đích vụ lợi, tư lợi...

Thời tiết tháng 6 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với sự đan xen giữa nắng nóng gay gắt, mưa lớn cục bộ và các hiện tượng dông lốc cực đoan. Nền nhiệt trung bình trên phạm vi cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1°C...

Từ ngày 15/7/2026, mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế sẽ được điều chỉnh tăng đáng kể tùy theo tính chất công việc và hạng cơ sở; mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản cũng tăng lên bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần so với mức lương cơ sở...

Bộ Nội vụ cập nhật cách tính mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với người hưởng, sau khi các chế độ này được điều chỉnh tăng thêm 8% và chính thức được áp dụng từ ngày 1/7 tới đây...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

