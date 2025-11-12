Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng trên sàn này...

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.

Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee).

Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng của Công ty TNHH Thương mại HKK (số 69, đường Nguyễn Huy Quang, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa cũ - Hà Nội).

Cụ thể, sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng tại địa chỉ https://shopee.vn/product/434577255/22040940987?d_id=65c73&uls_trackid= 544lonf0015c&utm_content=2jBt8SWRX38hJ3JrwSSgedboowMH.

Cục An toàn thực phẩm cho biết việc quản lý thực phẩm chức năng thực hiện theo các quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BYT, thực phẩm chức năng gồm 4 nhóm: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Theo quy định tại Điều 12 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, thực phẩm chức năng phải được đăng ký bản công bố, hoặc tự công bố sản phẩm tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Cụ thể, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Đối với thực phẩm bổ sung: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố và nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

Theo đó, 3 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì mới được phép lưu thông trên thị trường.

Nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung phải công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm, và nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì mới được phép lưu thông trên thị trường.

Vì vậy, để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng, cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo, và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng nêu trên.

Nội dung trên cũng đã được Cục An toàn thực phẩm chuyển đến Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trên các ứng dụng trên mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố, hoặc chưa nộp bản tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.