Bộ Y tế đề nghị Shopee ngừng bán thực phẩm giảm cân 12kg Minami

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Thu Hằng
12/11/2025, 14:48
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đề nghị Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng trên sàn này...
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử.
Qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee).
Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng của Công ty TNHH Thương mại HKK (số 69, đường Nguyễn Huy Quang, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa cũ - Hà Nội).
Cụ thể, sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng tại địa chỉ https://shopee.vn/product/434577255/22040940987?d_id=65c73&uls_trackid= 544lonf0015c&utm_content=2jBt8SWRX38hJ3JrwSSgedboowMH.
Cục An toàn thực phẩm cho biết việc quản lý thực phẩm chức năng thực hiện theo các quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2014/TT-BYT quy định về quản lý thực phẩm chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 43/2014/TT-BYT, thực phẩm chức năng gồm 4 nhóm: Thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.
Theo quy định tại Điều 12 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, thực phẩm chức năng phải được đăng ký bản công bố, hoặc tự công bố sản phẩm tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.
Cụ thể, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.
Đối với thực phẩm bổ sung: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tự công bố và nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.
Theo đó, 3 nhóm sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì mới được phép lưu thông trên thị trường.
Nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung phải công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm, và nộp bản tự công bố sản phẩm đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, thì mới được phép lưu thông trên thị trường.
Vì vậy, để đảm bảo sức khoẻ và quyền lợi của người sử dụng, cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.
Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo, và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng nêu trên.
Nội dung trên cũng đã được Cục An toàn thực phẩm chuyển đến Ban chỉ đạo 389 Quốc gia để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương đề nghị rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh sản phẩm thực phẩm chức năng trên các ứng dụng trên mà chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố, hoặc chưa nộp bản tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
15:20, 27/05/2025
Hoa Bạc hà là loài thực vật mọc phổ biến trên vùng đất đá vôi ở các dãy núi cao phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang cũ, thường nở rộ vào cuối thu, đầu đông. Tận dụng nguồn hoa quý hiếm này, người dân địa phương đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tạo nên Mật ong Bạc hà – sản vật đặc trưng của vùng cao nguyên đá...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định đơn vị này tuyệt đối không gửi giấy mời, thông báo làm việc qua mạng xã hội, tin nhắn hoặc các kênh không chính thống…
Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng tăng, theo đó mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự điều chỉnh…
Bộ Nội vụ làm rõ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định cụ thể tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: