Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

Thiên Anh

15/03/2026, 08:30

Lợi dụng danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" với những lời hứa hẹn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo tinh vi do Nguyễn Băng Thảo cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Các đối tượng đã dựng lên dự án "ma", tổ chức hội thảo rầm rộ, bán "máy đào ảo" và vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng, chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng của hơn 42.000 nhà đầu tư trên cả nước.

CUỘC VÂY BẮT QUY MÔ LỚN

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, ngày 7/1/2026, hàng chục trinh sát, điều tra viên đã bất ngờ ập vào "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền (TP.HCM). Gần 50 đối tượng, bao gồm các "chủ tịch", "giám đốc" đã được triệu tập về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án. Ảnh: Công an Thanh Hóa,

Trực tiếp chỉ đạo chuyên án, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, nhấn mạnh tinh thần khẩn trương, gác lại niềm vui riêng ngày cận Tết để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án. Các điều tra viên đã phải đối mặt với khối lượng dữ liệu điện tử khổng lồ từ máy chủ, giao dịch tiền mã hóa và các nền tảng xuyên biên giới.

Với quyết tâm cao độ, sau gần 10 ngày làm việc liên tục, lực lượng chức năng đã thu thập đủ chứng cứ và ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, quê Đồng Nai), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng (cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh).

LẬT TẨY THỦ ĐOẠN TẠO DỰNG "HỆ SINH THÁI ẢO" VÀ THAO TÚNG ĐỒNG TIỀN MÃ HÓA

Đứng đầu đường dây là Nguyễn Băng Thảo, người trực tiếp chỉ đạo "hệ sinh thái Xintel" bao gồm Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution và Tập đoàn Xintel (thực chất là "công ty ma" tại Hong Kong).

Các đối tượng đã lợi dụng giấy phép mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel.vn) được cấp cho mục đích du lịch để quảng bá về một "tương lai số", vẽ ra các nền tảng ảo như XINSTAR, SHOP XINTEL nhằm thu hút vốn đầu tư. Nguyễn Duy Thịnh, Giám đốc công nghệ là "tổng tham mưu" vạch ra chiến lược huy động vốn và tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Ảnh; Công an Thanh Hóa.

Điểm mấu chốt của sự lừa dối nằm ở bản chất vô giá trị của đồng Xin. Nó không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch quốc tế nào và không được pháp luật Việt Nam công nhận. Để huy động tiền, các đối tượng đã phát hành các gói "máy đào ảo" Xnode và X-NFT.

Nhà đầu tư phải bỏ tiền mua các gói này với giá từ 100 đến 10.000 USDT, nhưng thực chất chúng chỉ đào ra các điểm Xin (Xin Point) do Thịnh viết mã và có thể can thiệp, điều chỉnh bất cứ lúc nào. Điểm Xin này chỉ có giá trị quy đổi nội bộ trong "hệ sinh thái", không thể giao dịch ra bên ngoài.

Đối tượng Nguyễn Duy Thịnh, "tổng tham mưu" của hệ sinh thái Xintel bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Để thao túng tâm lý và tạo lòng tin, Thảo còn chỉ đạo xây dựng Công ty TNHH Xintel tại Hong Kong để "hợp thức hóa" dự án tầm cỡ quốc tế. Hắn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD và chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ token Xin để tạo sự khan hiếm giả, đẩy giá ảo trên hệ thống.

Trên thực tế, mọi chỉ số, con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không hề liên quan đến thuật toán hay quy luật cung cầu thị trường.

Chúng tổ chức các buổi hội thảo hoành tráng tại các nhà hàng nổi tiếng, xây dựng hệ thống đa cấp chân rết từ F0 đến F7 với lời hứa hẹn hoa hồng lên đến 10% để lôi kéo người tham gia.

CÁM DỖ "LỢI NHUẬN KHỦNG" TỪ CÔNG NGHỆ SỐ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đã có hơn 42.000 tài khoản đầu tư trên toàn quốc trở thành bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Điển hình như chị N.T.T (SN 1974, ở TP. Thanh Hóa), sau khi tham gia các buổi hội thảo và nghe lời mời chào hấp dẫn, chị đã đầu tư gần 7,3 tỷ đồng để mua máy đào và các gói đầu tư.

Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị khai thác được chỉ nằm bất động trong tài khoản, không thể đăng nhập để thanh khoản. "Bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm đã tan biến", chị T. chua xót nói.

Vụ án Xintel một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những cạm bẫy tinh vi trên không gian mạng. Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư vào "hệ sinh thái công nghệ", "tiền mã hóa", "máy đào coin" với cam kết lợi nhuận cao bất thường.

Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn làm giàu nhanh để dựng lên các dự án "ma", tổ chức hội thảo rầm rộ nhằm tạo lòng tin. Người dân cần tỉnh táo kiểm chứng thông tin, tìm hiểu kỹ tính pháp lý của dự án, tuyệt đối không chuyển tiền vào các mô hình chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Mô hình đa cấp biến tướng với hệ thống hoa hồng là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel hãy liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản.

Bài học từ vụ việc này là lời nhắc nhở rằng trong thế giới số, không có bữa trưa miễn phí và lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.

