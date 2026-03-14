Đề xuất quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức

Thực hiện Quyết định
số 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật
Viên chức, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về
xử lý kỷ luật viên chức.
Theo Bộ Nội
vụ, việc ban hành Nghị định để thể chế
hóa các quy định của Đảng, Luật Viên chức năm 2025 về xử lý kỷ luật viên chức; bảo
đảm thống nhất khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương sang 2 cấp (cấp tỉnh,
cấp xã) sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) năm 2025 có hiệu
lực thi hành. Cùng với đó, kịp thời giải quyết những khó khăn,
vướng mắc từ thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong sử dụng và
quản lý viên chức.
Theo đó, dự
thảo Nghị định bổ sung quy định xử lý kỷ luật về đảng và pháp luật liên quan
đến hoạt động công vụ, hoạt động nghề
nghiệp. Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ
luật xem xét, quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cao nhất.
Dự thảo cũng sửa đổi quy định về tái phạm, theo hướng
viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã
bị xử lý kỷ luật, mà trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có
hiệu lực thi hành tiếp tục vi phạm hành vi đã bị kỷ luật, thì bị coi là tái phạm.
Một điểm đáng chú ý nữa là bỏ quy định chưa xem xét
xử lý kỷ luật đối với trường hợp viên chức đang trong thời
gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền
cho phép. Việc này
để thống nhất với quy định đối với
cán bộ, công chức, tránh tình trạng lợi dụng để kéo dài việc xử lý kỷ luật.
Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung trường hợp viên chức là nam giới (trong trường hợp
vợ chết hoặc vợ không thể nuôi con vì sự kiện bất khả kháng, hoặc trở ngại khách quan theo quy
định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp) đang nuôi con dưới
12 tháng tuổi, thì chưa xem xét xử lý kỷ luật.
Bên cạnh đó, bổ sung
quy định cụ thể về các trường hợp loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm kỷ luật.
Đồng thời, bổ
sung quy định đình chỉ, hoãn thi hành quyết định xử lý kỷ luật;
hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ
luật.
Cụ thể, trường hợp đang thi hành quyết định kỷ luật mà có quyết định của cơ
quan có thẩm quyền về tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án, tạm hoãn phiên
tòa hoặc hoãn chấp hành hình phạt tù, thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính ban hành quyết định
tạm đình chỉ, hoặc tạm hoãn thi hành quyết định xử lý kỷ luật theo quy định.
Trường hợp đã thi hành xong quyết
định kỷ luật mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về loại trừ, miễn trách
nhiệm hình sự, thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính ban hành quyết
định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính đã thi hành, và xóa hình thức
kỷ luật ghi vào lý lịch của viên chức.
Bên cạnh đó, dự thảo
cũng sửa đổi quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức rõ ràng,
cụ thể hơn. Theo đó, đối với viên chức quản lý, người đứng
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và
quyết định hình thức kỷ luật.
Đối với viên
chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng,
hoặc người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức được ủy quyền tiến hành xử lý kỷ
luật, và quyết định hình thức kỷ luật.