Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam xoay xở trước "sóng lớn"

Những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại toàn cầu. Tại buổi trao đổi trực tuyến chiều 13/3, đại diện nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đang trực tiếp xuất khẩu đã chia sẻ kinh nghiệm mở rộng thị trường, tận dụng lợi thế của doanh nghiệp Việt trong tình hình mới…

Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo là chi phí logistics trong bối cảnh thị trường vận tải quốc tế đang có nhiều biến động.

Theo chia sẻ của các doanh nghiệp xuất khẩu, dù chi phí vận chuyển có tăng trong một số thời điểm, nhưng đây không phải là yếu tố quá đáng lo.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động làm việc với nhiều đại lý logistics khác nhau để lựa chọn tuyến vận chuyển phù hợp, nhờ đó hàng hóa vẫn có thể lưu thông bình thường. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể trung chuyển hàng hóa qua quốc gia thứ ba trước khi tiếp tục hành trình tới thị trường đích.

Ông Trần Bình Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dawnsky, cho biết Dawnsky tập trung vào xuất khẩu nông sản và đã đưa hàng hóa tới 16 quốc gia.

Ông Minh chia sẻ, với những lô hàng đã xuất trước thời điểm xảy ra chiến sự hoặc đang trong quá trình vận chuyển, nhiều tàu phải quá cảnh hoặc cập cảng tạm tại Ấn Độ hay các quốc gia lân cận, sau đó sắp xếp đổi tàu để tiếp tục hành trình. Những tàu có thể đi vào khu vực bên trong sẽ được ưu tiên gửi hàng trước nhằm hạn chế rủi ro hư hỏng, đặc biệt với các mặt hàng dễ hỏng.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, đại diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Victory3307, cho biết, từ tháng 9-2024 đến tháng 2-2025, doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 200 container gỗ dán sang Ấn Độ.

Tính chung trong khoảng 4 năm hoạt động, công ty đã xuất khẩu hơn 500 container các sản phẩm như gỗ dán và ván bóc. Với mặt hàng này, ông Đạt cho biết: “Doanh nghiệp không bị ảnh hưởng lớn bởi những biến động địa chính trị trên thế giới. Thị trường xuất khẩu luôn rất rộng mở, nhiều cơ hội, điều quan trọng là doanh nghiệp có được thông tin và kịp thời điều chỉnh linh hoạt để thích ứng trong từng giai đoạn.”

Theo ông Đạt, lợi thế của Việt Nam nằm ở vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời là điểm đến của nhiều nhà cung ứng và thương nhân nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam còn được đánh giá rất cao về sự ổn định chính trị, an ninh, an toàn nên trước những diễn biến phức tạp trên thế giới trong thời gian vừa qua, Việt Nam được coi là điểm đến rất lý tưởng.

Một số doanh nghiệp khác cũng cho rằng hiện nay, mặc dù giá xăng dầu có biến động, một số tuyến đường vận tải biển gặp khó khăn nhưng nhìn chung chi phí logistics vẫn ở mức phù hợp. Doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác bản địa vẫn tìm được tiếng nói chung. Các hãng vận tải biển dù sao cũng vẫn phải giữ mức giá ổn định để giữ khách.

Mặt khác, với các mặt hàng có giá trị cao, việc phí vận tải có tăng thêm cũng chưa phải điều đáng ngại. Ví dụ, với những sản phẩm như cà phê xuất khẩu, giá trị của một container hàng hóa có thể lên tới hàng tỷ đồng, do đó chi phí vận chuyển tăng khoảng vài chục đô cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tổng giá trị đơn hàng.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Miss Cara – đơn vị chuyên xuất khẩu sang thị trường châu Âu - cho hay ngoài nông sản, doanh nghiệp còn đáp ứng các đơn hàng may mặc, gỗ nén.

Hiện nay, Miss Cara có một số đơn hàng xuất khẩu sang Nga, nhưng thay vì đi đường biển, bà Hạnh chọn cách đưa hàng lên phía bắc, sau đó tiếp tục đi đường sắt của Trung Quốc để sang Nga. Hướng đi này an toàn, ổn định và thời gian không quá chênh lệch so với đường biển, cước phí không tăng cao. Hoa quả của Việt Nam là sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nga.

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp cho rằng những biến động của thị trường thế giới đang tạo ra sự thay đổi trong chuỗi cung ứng hàng hóa, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có khả năng cung ứng ổn định.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, chỉ trong 10 ngày gần đây, hệ thống kết nối của VIETGO đã ghi nhận khoảng 300 đơn hàng từ khách quốc tế, trải rộng trên nhiều ngành hàng khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng với lợi thế về mạng lưới hiệp định thương mại tự do, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn hàng phong phú, vì vậy dù nhiều khu vực có biến động thì đây không phải là trở ngại không thể vượt qua, ngược lại, thời điểm này còn có nhiều cơ hội lớn, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng thị trường xuất khẩu ra nhiều khu vực trên thế giới.