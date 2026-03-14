Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam xoay xở trước "sóng lớn"

Một trong những vấn đề được
nhiều doanh nghiệp quan tâm tại hội thảo là chi phí logistics trong bối cảnh thị
trường vận tải quốc tế đang có nhiều biến động.
Theo chia sẻ của các
doanh nghiệp xuất khẩu, dù chi phí vận chuyển có tăng trong một số thời điểm,
nhưng đây không phải là yếu tố quá đáng lo.
Trong thực tế, nhiều
doanh nghiệp đã chủ động làm việc với nhiều đại lý logistics khác nhau để lựa
chọn tuyến vận chuyển phù hợp, nhờ đó hàng hóa vẫn có thể lưu thông bình thường.
Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể trung chuyển hàng hóa qua quốc gia
thứ ba trước khi tiếp tục hành trình tới thị trường đích.
Ông Trần Bình Minh, Giám
đốc Công ty TNHH Dawnsky, cho biết Dawnsky tập trung vào xuất khẩu nông sản và
đã đưa hàng hóa tới 16 quốc gia.
Ông Minh chia sẻ, với những lô hàng đã xuất trước thời điểm xảy
ra chiến sự hoặc đang trong quá trình vận chuyển, nhiều tàu phải quá cảnh hoặc
cập cảng tạm tại Ấn Độ hay các quốc gia lân cận, sau đó sắp xếp đổi tàu để tiếp
tục hành trình. Những tàu có thể đi vào khu vực bên trong sẽ được ưu tiên gửi
hàng trước nhằm hạn chế rủi ro hư hỏng, đặc biệt với các mặt hàng dễ hỏng.
Ông Nguyễn Tiến Đạt, đại
diện Công ty TNHH xuất nhập khẩu Victory3307, cho biết, từ tháng 9-2024 đến
tháng 2-2025, doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 200 container gỗ dán sang Ấn Độ.
Tính chung trong khoảng 4 năm hoạt động, công ty đã xuất khẩu hơn 500 container
các sản phẩm như gỗ dán và ván bóc. Với mặt hàng này, ông Đạt cho biết: “Doanh
nghiệp không bị ảnh hưởng lớn bởi những biến động địa chính trị trên thế giới.
Thị trường xuất khẩu luôn rất rộng mở, nhiều cơ hội, điều quan trọng là doanh
nghiệp có được thông tin và kịp thời điều chỉnh linh hoạt để thích ứng trong từng
giai đoạn.”
Theo ông Đạt, lợi thế của
Việt Nam nằm ở vị trí địa lý thuận lợi trên tuyến hàng hải quốc tế, đồng thời
là điểm đến của nhiều nhà cung ứng và thương nhân nước ngoài. Ngoài ra, Việt
Nam còn được đánh giá rất cao về sự ổn định chính trị, an ninh, an toàn nên trước
những diễn biến phức tạp trên thế giới trong thời gian vừa qua, Việt Nam được
coi là điểm đến rất lý tưởng.
Một số doanh nghiệp khác cũng cho rằng hiện nay, mặc dù giá xăng dầu có biến động, một số tuyến đường vận tải
biển gặp khó khăn nhưng nhìn chung chi phí logistics vẫn ở mức phù hợp. Doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác bản địa vẫn tìm được tiếng nói chung. Các
hãng vận tải biển dù sao cũng vẫn phải giữ mức giá ổn định để giữ khách.
Mặt khác,
với các mặt hàng có giá trị cao, việc phí vận tải có tăng thêm cũng chưa phải
điều đáng ngại. Ví dụ, với những sản phẩm như cà phê xuất khẩu, giá trị của một
container hàng hóa có thể lên tới hàng tỷ đồng, do đó chi phí vận chuyển tăng
khoảng vài chục đô cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tổng giá trị đơn hàng.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Miss Cara – đơn vị chuyên xuất khẩu sang thị trường châu Âu - cho hay ngoài nông sản, doanh nghiệp còn đáp ứng các đơn hàng may mặc, gỗ nén.
Hiện nay, Miss Cara có một số đơn hàng xuất khẩu sang Nga, nhưng thay vì đi đường biển, bà Hạnh chọn cách đưa hàng lên phía bắc, sau đó tiếp tục đi đường sắt của Trung Quốc để sang Nga. Hướng đi này an toàn, ổn định và thời gian không quá chênh lệch so với đường biển, cước phí không tăng cao. Hoa quả của Việt Nam là sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nga.
Tại hội thảo, nhiều doanh
nghiệp cho rằng những biến động của thị trường thế giới đang tạo ra sự thay đổi
trong chuỗi cung ứng hàng hóa, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có
khả năng cung ứng ổn định.
Theo ông Nguyễn Tuấn Việt,
chỉ trong 10 ngày gần đây, hệ thống kết nối của VIETGO đã ghi nhận khoảng 300
đơn hàng từ khách quốc tế, trải rộng trên nhiều ngành hàng khác nhau.
Các chuyên gia cho rằng với
lợi thế về mạng lưới hiệp định thương mại tự do, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn
hàng phong phú, vì vậy dù nhiều khu vực có biến động thì đây không phải là trở ngại không thể vượt qua, ngược lại, thời điểm này còn có nhiều cơ hội lớn, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể mở rộng thị trường xuất
khẩu ra nhiều khu vực trên thế giới.