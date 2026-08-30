Bộ Y tế nêu giải pháp chặn hàng giả trong lĩnh vực y tế

Đối với lĩnh vực thuốc, Bộ Y tế đang rà soát Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, nhằm tăng cường quản lý chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo sai sự thật...

Ảnh minh họa: Hà Quyên.

Gửi kiến nghị đến Bộ Y tế, cử tri tỉnh Lâm Đồng phản ánh, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trong các lĩnh vực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và kinh doanh trên môi trường điện tử vẫn còn xuất hiện công khai, và diễn biến phức tạp trên thị trường.

Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, hoàn thiện hệ thống pháp luật, và có giải pháp mạnh hơn nhằm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trao đổi về hoàn thiện hệ thống pháp luật, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đối với lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm, Bộ Y tế đã phối hợp xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trong đó tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn, chất lượng mỹ phẩm sau khi công bố thông qua 4 hình thức: kiểm tra chuyên ngành; kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật; kiểm tra hồ sơ sau công bố; kiểm tra từ xa tài liệu kỹ thuật trích xuất từ hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm.

Hiện Bộ Y tế cũng đang rà soát Luật Dược, và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý chất lượng thuốc, phòng, chống thuốc giả, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc và quảng cáo sai sự thật.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các thông tư nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Trong đó, rà soát, bổ sung quy định về phân công quản lý nhà nước; tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm trên môi trường điện tử; bổ sung các quy định phục vụ công tác hậu kiểm đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm qua phương thức thương mại điện tử.

Về tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, Bộ Y tế thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) đã triển khai 40 đoàn kiểm tra hậu mại, gồm 27 đoàn trong lĩnh vực dược phẩm và 13 đoàn trong lĩnh vực mỹ phẩm; thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác dược tại địa phương.

Các đoàn đã kiểm tra trực tiếp 40 cơ sở, trong đó có 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ban hành 37 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 4,407 tỷ đồng.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược đã ban hành 4 quyết định thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng, 1 văn bản thông báo thuốc giả, và 33 văn bản xử lý liên quan đến mỹ phẩm.

Đối với an toàn thực phẩm, hoạt động kiểm tra, hậu kiểm được triển khai thường xuyên đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu thực phẩm theo phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các cấp.

Các hành vi vi phạm được xử lý theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Trường hợp có dấu hiệu tội phạm, được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo Điều 193 và Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, theo hướng tăng mức chế tài đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.

Về quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường điện tử, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội, hoạt động bán hàng trực tuyến để kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc quảng cáo sai sự thật.

Trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đang nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý và trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh thực phẩm trên môi trường điện tử; phục vụ công tác hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc, và xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến.

Đối với hàng tiêu dùng và hoạt động thương mại điện tử nói chung, nội dung này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo Bộ Y tế, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với từng nhóm sản phẩm đã được phân công cho các bộ quản lý chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiếp tay hoặc bao che cho hành vi vi phạm, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.