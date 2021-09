Bộ Y tế tiếp nhận 1 triệu khẩu trang N95 trị giá 40 tỷ đồng

Chiều 6/9, Bộ Y tế đã tiếp nhận 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M 1870 đạt tiêu chuẩn N95 và tiêu chuẩn FDA do Ngân hàng thương mại cổ phẩn Quân đội (MB) trao tặng.

Toàn bộ khẩu trang được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, vận chuyển về Việt Nam bằng chuyên cơ nhằm đưa đến tay đội ngũ y tế nhanh chóng nhất. Khẩu trang này có tính khả năng chống vi khuẩn cao, phát huy hiệu quả tối ưu trong công tác phòng, chống dịch.

Tại lễ tiếp nhận, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế gửi lời cảm ơn đến MB đã luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ vật chất, tinh thần kịp thời tới các cán bộ y tế.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, đến nay đã có khoảng 17.000 cán bộ y bác sĩ vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với đó hàng nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm chống dịch tại các cơ sở y tế khác ở nhiều địa phương.

Do đó, sự chung tay từ MB là nguồn động viên to lớn đối với những người trực tiếp chống dịch, góp phần để bảo vệ cho lực lượng tuyến đầu an toàn trước dịch bệnh.

Ông Trần Minh Đạt, Phó Tổng Giám đốc MB chia sẻ, trước sự cần thiết và cấp bách về nhu cầu trang bị các vật tư y tế cho các bác sỹ tuyến đầu, MB muốn gửi tặng các y bác sĩ, nhân viên y tế 1 triệu chiếc khẩu trang y tế 3M 1870.

“Chúng tôi trân trọng biết ơn các y bác sĩ đang ngày đêm phục vụ công tác phòng chống dịch nói chung, đảm nhiệm việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nói riêng. Chúng tôi hy vọng một triệu chiếc khẩu trang này sẽ hỗ trợ đắc lực, mang đến sự an tâm và tiếp thêm động lực cho đội ngũ y tế trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam”, ông Trần Minh Đạt nói.

Các trang bị bảo hộ, đặc biệt là khẩu trang đạt chuẩn N95 được xem là lá chắn quan trọng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19.