Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố; các bệnh
viện trực thuộc Bộ; y tế các bộ, ngành, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc cấp
và sử dụng giấy chứng sinh, nhằm phòng ngừa tình trạng lợi dụng để mua bán trẻ
sơ sinh.
Theo Bộ Y tế, thời gian qua, một số cơ quan báo chí đưa tin
bài phản ánh về đường dây làm giấy chứng sinh giả, con dấu giả, hợp thức hóa thủ
tục khai sinh để tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em.
Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa
phương và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo; quán triệt cơ sở khám, chữa
bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ thuộc địa bàn quản lý, nghiêm túc thực hiện việc
cấp và sử dụng giấy chứng sinh theo đúng quy định tại Thông tư số
22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế.
Đồng thời, các đơn vị phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản
phụ trước khi cấp giấy chứng sinh. Việc này nhằm đề phòng tình trạng lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng
sinh để buôn bán trẻ em, hoặc thực hiện mang thai hộ trái pháp luật.
Cũng theo yêu cầu của Bộ Y tế, các địa phương, đơn vị cần triển khai việc liên
thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công, theo quy định
tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ.
Nghị định này quy định việc liên thông hai nhóm thủ tục hành
chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí,
tử tuất.
Ngoài ra, cần phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy
ban nhân dân cấp xã kiểm tra nhân thân người mẹ khi làm thủ tục khai sinh, đặc
biệt đối với các trường hợp giấy chứng sinh không được liên thông trên phần mềm
dịch vụ công. Qua đó, nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy chứng sinh giả, và hợp thức hóa hành vi buôn bán trẻ em.
Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi mua bán trẻ em, các
đơn vị cần thông báo ngay tới Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, qua Tổng đài 111 để
phối hợp xử lý.