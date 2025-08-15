Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh

Các cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ tại các địa phương cần kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản phụ trước khi cấp giấy chứng sinh, đề phòng việc lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng sinh để buôn bán trẻ em, hoặc thực hiện mang thai hộ trái pháp luật...

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ; y tế các bộ, ngành, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh, nhằm phòng ngừa tình trạng lợi dụng để mua bán trẻ sơ sinh.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, một số cơ quan báo chí đưa tin bài phản ánh về đường dây làm giấy chứng sinh giả, con dấu giả, hợp thức hóa thủ tục khai sinh để tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo; quán triệt cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ thuộc địa bàn quản lý, nghiêm túc thực hiện việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế.

Đồng thời, các đơn vị phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản phụ trước khi cấp giấy chứng sinh. Việc này nhằm đề phòng tình trạng lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng sinh để buôn bán trẻ em, hoặc thực hiện mang thai hộ trái pháp luật.

Cũng theo yêu cầu của Bộ Y tế, các địa phương, đơn vị cần triển khai việc liên thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công, theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ.

Nghị định này quy định việc liên thông hai nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Ngoài ra, cần phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra nhân thân người mẹ khi làm thủ tục khai sinh, đặc biệt đối với các trường hợp giấy chứng sinh không được liên thông trên phần mềm dịch vụ công. Qua đó, nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy chứng sinh giả, và hợp thức hóa hành vi buôn bán trẻ em.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi mua bán trẻ em, các đơn vị cần thông báo ngay tới Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, qua Tổng đài 111 để phối hợp xử lý.