Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh

Nhật Dương

15/08/2025, 19:00

Các cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ tại các địa phương cần kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản phụ trước khi cấp giấy chứng sinh, đề phòng việc lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng sinh để buôn bán trẻ em, hoặc thực hiện mang thai hộ trái pháp luật...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ; y tế các bộ, ngành, yêu cầu tăng cường kiểm soát việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh, nhằm phòng ngừa tình trạng lợi dụng để mua bán trẻ sơ sinh.

Theo Bộ Y tế, thời gian qua, một số cơ quan báo chí đưa tin bài phản ánh về đường dây làm giấy chứng sinh giả, con dấu giả, hợp thức hóa thủ tục khai sinh để tiếp tay cho hành vi buôn bán trẻ em.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo; quán triệt cơ sở khám, chữa bệnh có cung cấp dịch vụ đỡ đẻ thuộc địa bàn quản lý, nghiêm túc thực hiện việc cấp và sử dụng giấy chứng sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 của Bộ Y tế.

Đồng thời, các đơn vị phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của sản phụ trước khi cấp giấy chứng sinh. Việc này nhằm đề phòng tình trạng lợi dụng hợp thức hóa giấy chứng sinh để buôn bán trẻ em, hoặc thực hiện mang thai hộ trái pháp luật.

Cũng theo yêu cầu của Bộ Y tế, các địa phương, đơn vị cần triển khai việc liên thông dữ liệu điện tử của giấy chứng sinh với phần mềm dịch vụ công, theo quy định tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ.

Nghị định này quy định việc liên thông hai nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Ngoài ra, cần phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra nhân thân người mẹ khi làm thủ tục khai sinh, đặc biệt đối với các trường hợp giấy chứng sinh không được liên thông trên phần mềm dịch vụ công. Qua đó, nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy chứng sinh giả, và hợp thức hóa hành vi buôn bán trẻ em.

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi mua bán trẻ em, các đơn vị cần thông báo ngay tới Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế, qua Tổng đài 111 để phối hợp xử lý.

Từ khóa:

buôn bán trẻ em dân sinh giấy chứng sinh khai sinh trẻ em Vneconomy

Đọc thêm

TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống

TP.HCM tìm giải pháp “cứu” chợ truyền thống

Chính quyền TP.HCM đang có kế hoạch “giải cứu” chợ truyền thống trước tình hình khó khăn của hàng loạt chợ đang “đuối sức”; trong đó dự kiến sẽ “đóng cửa” một số chợ hoạt động yếu kém, bị bỏ hoang...

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của lao động

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền của lao động

Nhiều người lao động mất tiền oan khi gặp các đối tượng giả mạo nhân viên Đại sứ quán hoặc gặp pháp nhân không có chức năng đưa người xuất khẩu lao động…

Bộ Y tế thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược

Bộ Y tế thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết cơ quan này đã nhận được ý kiến của một số Sở Y tế các tỉnh, thành phố liên quan đến việc thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược…

Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 là các bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành vào dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 năm 2025...

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Mưa lớn kéo dài, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đối mặt lũ quét, sạt lở

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh liên tiếp ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn, khiến nhiều xã, phường đối diện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Thế giới

Những tỷ phú giàu nhất tại mỗi nền kinh tế

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: