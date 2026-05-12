Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng
Mai Nhi
12/05/2026, 19:43
Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do ngành Thuế quản lý đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo dư địa để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 2,6 triệu tỷ đồng, trong bối cảnh tiếp tục cải cách, chuyển đổi số và mở rộng nguồn thu.
Chiều ngày
12/5/2026, tại trụ sở Cục Thuế diễn ra buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính
cùng Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế giai đoạn
2021 - 2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030.
Cục Thuế cho biết dù đối mặt nhiều
thách thức và triển khai hàng loạt chính sách hỗ trợ thuế quy mô lớn, ngành
Thuế vẫn hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu được Quốc hội giao trong
giai đoạn 2021–2025. Nguồn thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng ổn định, giữ vai
trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lực cho nền kinh tế.
Cụ thể,
tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn này ước đạt khoảng 9,922 triệu tỷ đồng,
vượt 19,5% so với mục tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 18,8% GDP, vượt mục tiêu
không thấp hơn 16% GDP. Riêng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này đạt 8,527 triệu tỷ
đồng, vượt 24,1% dự toán.
Đáng chú ý, tỷ trọng thu do cơ quan thuế quản lý trong tổng thu ngân sách nhà nước tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực qua từng giai đoạn, từ 81% trong giai đoạn 2011 - 2015, tăng lên 82,1% trong giai đoạn 2016 - 2020 và đạt khoảng 85,9% trong giai đoạn 2021 - 2025.
Như vậy, ngành Thuế tiếp tục duy trì chuỗi 5
năm liên tiếp hoàn thành và vượt dự toán thu, qua đó góp phần bảo đảm nguồn lực
cho phát triển kinh tế – xã hội và ổn định tài chính quốc gia, Cục Thuế cho biết.
Song song với nhiệm vụ thu ngân sách, cơ quan Thuế cũng triển khai nhiều chính sách miễn, giảm,
gia hạn thuế với tổng quy mô hỗ trợ hơn 900 nghìn tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó
khăn cho người dân và doanh nghiệp.
Bước sang năm 2026, ngành Thuế được giao dự toán thu ở mức cao với 2.242
nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa chiếm 2.199 nghìn tỷ đồng. Trước yêu cầu
này, toàn ngành xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý
rủi ro và kiểm soát thất thu, hướng tới mục tiêu tăng thu tối thiểu 10% so với
năm 2025.
Kết quả 4 tháng đầu năm 2026 phản ánh tín hiệu tích cực khi tổng thu do cơ
quan thuế quản lý đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, tương đương 44,9% dự toán và tăng
16,7% so với cùng kỳ. Nổi bật, khu vực sản xuất, kinh doanh tiếp tục đóng
vai trò động lực chính với mức tăng trưởng 28,3%.
“Năm 2026, ngành Thuế phải phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ở tất cả các khoản thu, sắc thuế và địa bàn thu, đồng thời bảo đảm mức tăng tối thiểu 10% so với kết quả năm 2025. Giai đoạn 2026–2030, mục tiêu đặt ra là tổng thu ngân sách đạt ít nhất 20% GDP, trong đó thu từ thuế và phí đạt tối thiểu 17%”.
Trên cơ sở đó, ngành Thuế đặt mục tiêu hoàn
thành dự toán năm 2026, hướng tới quy mô thu khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, đồng
thời bảo đảm nguyên tắc thu đúng, thu đủ và kịp thời. Trong giai đoạn
2026–2030, ngành sẽ tập trung mở rộng nguồn thu, đặc biệt ở các lĩnh vực kinh
tế số, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới và các mô hình kinh doanh
mới.
Cũng trong khuôn khổ hội
nghị, Cục Thuế đã chính thức công bố “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026”, cung cấp
cái nhìn tổng thể về hệ thống chính sách và công tác quản lý thuế, đồng thời
chỉ ra những kết quả đạt được, thách thức đặt ra và định hướng cải cách trong
thời gian tới. Theo đó, định hướng
phát triển ngành Thuế giai đoạn 2026–2030 tập trung vào bốn trụ cột chính:
Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách thuế theo
hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp chuẩn mực quốc tế cũng như sự phát triển
của kinh tế số, thương mại điện tử và giao dịch xuyên biên giới.
Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ
tục hành chính nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân và nâng cao mức
độ tự động hóa trong quản lý.
Thứ ba, lấy người nộp thuế làm trung tâm, nâng
cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ và trải nghiệm thực hiện nghĩa vụ thuế.
Cuối cùng, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu, đẩy mạnh quản lý rủi ro và
phòng chống thất thu, chuyển giá, gian lận thuế.
Cùng với việc ra mắt Sách Trắng, Cục Thuế cũng giới thiệu một số giải pháp
công nghệ mới, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hộ kinh doanh kê
khai thuế và giải pháp sinh trắc học nhằm bảo đảm an toàn khi đăng ký sử dụng
hóa đơn điện tử.
Theo Cục Thuế, việc đồng thời ra
mắt Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026 và triển khai các giải pháp công nghệ mới thể hiện quyết tâm đẩy
mạnh hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính minh bạch, an toàn
và hướng tới phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: