Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ có lộ trình giảm hệ số ICOR, nâng hiệu quả đầu tư ngân sách
Hoàng Sơn
21/04/2026, 17:36
Giải ngân đầu tư công dù đạt tỷ lệ cao nhưng chậm trễ kéo dài ở nhiều bộ, ngành. Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn trở thành “nút thắt” dai dẳng, cản trở mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực...
Sángngày 21/4, dưới sự điều hành
của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về
đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân
sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm 2026-2030 và những nội dung liên quan khác.
Tại
phiên thảo luận, đại biểu Phan Duy Anh, Đoàn đại biểu quốc hộiĐà Nẵng cho
rằng các mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ đề ra cho giai đoạn tới thể hiện
quyết tâm rất cao, song đi kèm là những thách thức không nhỏ về tính khả thi.
Theo
đó, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong 5 năm tới cùng với việc kéo giảm
mạnh hệ số ICOR xuống còn 4,5–4,8 được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong
nhiều thập kỷ.
Phân tích sâu hơn, đại biểu chỉ ra rằng trong
suốt hai giai đoạn trước, hệ số ICOR chỉ giảm rất chậm cho thấy hiệu quả sử
dụng vốn chưa được cải thiện đáng kể.
Cụ thể, hệ số
ICOR giai đoạn 2016- 2020 là 6,77; giai đoạn 2021-2025 là 6,43. Sau 5 năm, hệ
số ICOR chỉ giảm được 0,34 điểm, trong khi đó mục tiêu giai đoạn 2026 -2030 là
4,5 - 4,8, tức là phải giảm tới 1,6 - 1,9 điểm chỉ trong vòng 5 năm.
“Để đạt mục tiêu mới, mức giảm yêu cầu lớn gấp nhiều lần, đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính đột phá. Những tồn tại như phân bổ vốn còn dàn trải, công tác chuẩn bị dự án hạn chế, giải phóng mặt bằng chậm hay nguồn cung vật liệu chưa ổn định tiếp tục là những điểm nghẽn cần được xử lý triệt để”.
Từ thực tế này, đại biểu kiến nghị Chính phủ cần
xây dựng lộ trình cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả đầu tư, đồng thời làm rõ đóng
góp của từng yếu tố như năng suất lao động, ứng dụng khoa học công nghệ hay
việc cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung.
Liên quan đến công tác thu ngân sách, lập dự
toán thu ngân sách nhà nước, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt
2.681.000 tỷ đồng, vượt 36,3% dự toán
Dù
kết quả năm 2025 vượt xa dự toán, đại biểu Phan Duy Anh cho rằng cần nhìn nhận
thẳng thắn việc dự báo và lập dự toán vẫn chưa sát thực tế. Tình trạng này kéo
dài nhiều năm không chỉ phản ánh hạn chế về kỹ thuật mà còn ảnh hưởng trực tiếp
đến việc hoạch định chính sách tài khóa, phân bổ nguồn lực và kiểm soát nợ
công.
Do đó, đại
biểu đề xuất cần nâng cao chất lượng công
tác đánh giá, dự báo và lập dự toán, nghiên cứu đổi mới phương thức lập dự toán
theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, không coi chỉ tiêu thu là chỉ tiêu
pháp lệnh và điều chỉnh chi theo khả năng thu thực tế.
Ở
lĩnh vực đầu tư công, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 98% kế hoạch Thủ tướng Chính
phủ giao, song sự chênh lệch giữa các nguồn vốn vẫn khá rõ rệt.
Theo đại biểu Phan Duy Anh, trong khi vốn ngân
sách địa phương đạt tới 117,8% kế hoạch nhưng vốn ngân sách trung ương chỉ đạt
76,1%. Đặc biệt, giải ngân vốn ngoài Nhà nước chỉ đạt 44,5% kế hoạch.
Tình
trạng này đã kéo dài nhiều năm, trong quý I năm 2026, tiến độ giải ngân
mới đạt 10,4% dự toán trong khi vẫn còn 48,3 nghìn tỷ đồng kế hoạch chưa được
phân bổ chi tiết tại 15 Bộ, cơ quan Trung ương và 24 địa phương. Chính vì vậy, đại biểu đề nghị cần
làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương, đồng thời có chế tài đủ mạnh
đối với các trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.
Cùng
quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn, ông Nguyễn Như So, Đoàn đại biểu quốc hội Bắc
Ninh cảnh báo về những bất cập
trong cấu trúc dòng vốn của nền kinh tế.
“Việc “lấy ngắn nuôi dài” không chỉ tạo áp lực cho thanh khoản mà còn khiến dòng vốn không chảy vào khu vực tạo giá trị gia tăng cao. Đây là căn nguyên làm cho hệ số ICOR của Việt Nam duy trì ở mức cao từ 6 - 7 khiến chúng ta phải bỏ ra nhiều vốn hơn để đạt được cùng một mức tăng trưởng”
Theo
ông, hệ thống tài chính đang đối mặt với một nghịch lý kép khi tỷ lệ
tín dụng GDP đã lên tới 146% trong
khi vẫn thiếu vốn trung và dài hạn phản ánh sự lệch pha trong hệ thống tài
chính. Việc phụ thuộc lớn vào vốn ngắn hạn của ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu
dài hạn không chỉ gây áp lực thanh khoản mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư.
Để
khắc phục, đại biểu đề xuất tái cấu trúc cơ chế dẫn vốn theo hướng phát triển
mạnh thị trường vốn, đặc biệt là thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh
nghiệp, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Đồng thời, cần gắn
chính sách tín dụng với tiêu chí hiệu quả và phát triển bền vững, cũng như phát
huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với các nguồn lực xã hội.
Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài
chính Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ tham mưu
Chính phủ triển khai nhiều giải pháp trong thời gian tới, bao gồm rà soát lại
kịch bản tăng trưởng, tăng cường phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ, cũng
như hoàn thiện hệ thống chính sách thuế nhằm vừa đảm bảo nguồn thu, vừa hỗ trợ
doanh nghiệp.
Về giải ngân đầu tư công, Bộ Tài chính đang phối
hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời
chuẩn bị cho hội nghị toàn quốc do Thủ tướng Lê
Minh Hưng chủ trì nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân trong năm 2026.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tập
trung vào giải quyết những dự án tồn đọng về đất đai và các dự án khác; huy
động vốn để đảm bảo nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới cũng như có giải
pháp để phát triển thị trường vốn bằng phương thức cải cách thể chế, cơ sở
hạ tầng đến thành viên thị trường, ông Ngô
Văn Tuấn cho
biết.
Vietcombank và Alipay: Thanh toán QR xuyên biên giới tiện lợi
Đầu tháng 4/2026, Vietcombank, NAPAS và Ant International đã thông báo triển khai dịch vụ thanh toán QR song phương Việt Nam - Trung Quốc, giúp cho cả tỷ người dùng ví điện tử Alipay tại Trung Quốc có thể thanh toán bằng cách quét mã QR tại hàng nghìn điểm chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Trong đó, Vietcombank đóng vai trò là ngân hàng quyết toán của toàn hệ thống.
FE CREDIT: Tăng trưởng bền vững từ tái cấu trúc chiến lược
Sau giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, FE CREDIT đang từng bước quay lại quỹ đạo tăng trưởng với nền tảng tài chính cải thiện, chiến lược kinh doanh khác biệt, năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro vững chắc. Năm 2026 mở ra chu kỳ tăng trưởng mới dựa trên công nghệ, định hướng tài chính toàn diện và cộng hưởng sức mạnh từ hệ sinh thái tài chính VPBank.
Mua vàng nhẫn, vàng miếng thiệt hơn 8 triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 4
Phiên 21/4, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 171,5 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đó (176,7 triệu đồng), người mua chịu thiệt 8,2 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức thiệt trải lớn hơn, dao động từ 6 triệu – 8,5 triệu đồng/lượng...
Sẽ dừng chi ngân sách một số khoản nếu chậm cung cấp thông tin tài chính
Bộ Tài chính được phép tạm dừng chi ngân sách, trừ các khoản thiết yếu, đối với đơn vị chậm hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin tài chính, được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài chính công…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: