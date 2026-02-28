PGS.TS Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn...

Quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn (57) tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức).

Ông Hoàng Minh Sơn công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được phong Phó giáo sư năm 2006, và lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của trường trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 10/2020.

Ngày 3/9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ông đồng thời được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.