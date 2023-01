Bức tranh truyển dụng lao động thời vụ tại Hà Nội

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Việc làm bán thời gian do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội tổ chức ngày 4/1 thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, với các vị trí việc làm có mức lương hấp dẫn.

TUYỂN DỤNG PHỤC VỤ NHU CẦU TĂNG CAO DỊP TẾT

Tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, phiên giao dịch việc làm bán thời gian nhằm tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, bảo đảm cung ứng lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

“Đây là một trong những giải pháp thúc đấy phát triển thị trường lao động. Không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động, đây cũng chính là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động để từ đó học hỏi, trau dồi, trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản, khả năng thích nghi với những biến động của thị trường việc làm khi ra trường, tăng thêm kinh nghiệm khi tiếp cận thị trường”, ông Nam thông tin.

Theo ông Nam, đây là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, học sinh, sinh viên lựa chọn những công việc, ngành nghề phù hợp với khả năng hiện có, trong khi các doanh nghiệp sẽ tuyển dụng được nguồn lao động tốt nhất đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội cũng cho biết, Hà Nội tập trung nhiều trường cao đẳng, trung cấp nghề, đây là nơi cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ năng chuyên môn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang rất thiếu. Ông Mạc Quốc Anh cũng đánh giá, việc duy trì tổ chức các phiên giao dịch việc làm bán thời gian dịp cận Tết là rất thiết thực giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực phục vụ trong dịp Tết, nhất là ở khối ngành dịch vụ, vui chơi giải trí, ăn uống.

Dự báo trong dịp Tết, TP. Hà Nội sẽ tăng thu hút khách quốc tế cũng như khách nội địa, đặc biệt ở ngành du lịch. Vì vậy, cần nhân sự cho các công việc bán thời gian để đảm bảo không bị thiếu hụt trong dịp này.

Theo tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tham dự phiên giao dịch việc làm bán thời gian có sự góp mặt của 40 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.966 chỉ tiêu, với đa dạng các vị trí.

Trong tổng số các doanh nghiệp tham gia, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất với 70%. Ngoài ra là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, xuất khẩu lao động, viễn thông, vận tải – kho vận...

Nhu cầu tuyển dụng lao động nam cao hơn nữ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ với 4,4%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp tham gia có nhu cầu tuyển dụng lao động nam và nữ là tương đương nhau. Yêu cầu về giới tính không còn quá quan trọng đối với nhu cầu của các doanh nghiệp. Trong các tiêu chí tuyển dụng, yêu cầu chính của doanh nghiệp đối với các ứng viên là đáp ứng được yêu cầu công việc và đặc biệt là khả năng thích ứng với từng công việc cụ thể.

MỨC LƯƠNG CẠNH TRANH, CƠ HỘI TĂNG THU NHẬP DỊP TẾT

Dù là phiên tuyển dụng nhiều vị trí bán thời gian, song mức lương được các doanh nghiệp đưa ra trong kỳ tuyển dụng này khá cạnh tranh. Trong đó, mức thu nhập từ 15 triệu đồng trở lên dành cho các vị trí quản lý, trưởng phòng...có kinh nghiệm thâm niên, có khả năng chịu được môi trường làm việc áp lực công việc cao. Mức từ 10 – 15 triệu đồng dành cho các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, các vị trí kinh doanh, kỹ sư, giám sát, trưởng – phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm nhiều năm và chuyên môn tốt.

Các vị trí việc làm thời vụ Tết được nhiều lao động tìm kiếm. Ảnh - N.Dương.

Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 – 10 triệu đồng là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như kế toán, nhân viên văn phòng, lao động phố thông có tay nghề, công nhân sản xuất. Trong khi đó, mức thu nhập từ 5 – 7 triệu đồng chủ yếu là vị trí việc làm thời vụ, hoặc dành cho sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao.

Ông Vũ Quang Thành, phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá, các chỉ tiêu có chất lượng cùng với quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chưa có việc làm, sinh viên chuẩn bị ra trường tìm kiếm được công việc phù hợp với khả năng, nguyện vọng có thêm thu nhập cuối năm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian của các doanh nghiệp tăng cao.

Theo ông Thành, về cơ bản vào mỗi dịp cuối năm, cận Tết nhu cầu tuyển dụng lao động bán thời gian đều tăng lên, tuy nhiên nếu so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19 thì chưa thể khôi phục được. Nhiều lĩnh vực đã sụt giảm nhu cầu, song nhìn chung tính chất công việc bán thời gian là những công việc đơn giản, không yêu cầu nhiều kỹ năng chuyên môn phức tạp, mà đòi hỏi nhiều hơn về sức khỏe, sự chăm chỉ, tỉ mỉ và có ý thức trong công việc.

“Nếu để so sánh giữa các năm, hay các lĩnh vực ngành nghề nào ít tuyển dụng hơn thì rất khó để thống kê hết được vì số liệu chưa đầy đủ, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì nhu cầu tuyển dụng thời điểm này so với cùng kỳ các năm trước có sụt giảm. Điều này do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, ngoài dịch bệnh còn do tác động từ tình hình thế giới, lạm phát...đã tác động đến thị trường lao động trong nước và các doanh nghiệp”, ông Thành lí giải.

Ở góc độ đơn vị kết nối tuyển dụng, ông Thành cho biết, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục nâng cao công tác phân tích và dự báo thị trường lao động, bởi vì khi nắm bắt được số liệu về thị trường lao động, cơ sở dữ liệu về nguồn cung – cầu mới có những đánh giá, dự báo sát về thị trường lao động phù hợp. Qua đó hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kết nối cung cầu lao động.